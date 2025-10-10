  1. Privatkunden
Tourauftakt in Kiew Nemo: «Sorgen mache ich mir keine – es ist das Mindeste, was ich tun kann»

Carlotta Henggeler, Evita Rauber

10.10.2025

Nemo über Tourstart in Kiew: «Sorgen mache ich mir keine – es ist das Mindeste, was ich tun kann»

Nemo über Tourstart in Kiew: «Sorgen mache ich mir keine – es ist das Mindeste, was ich tun kann»

Der Tourstart von Nemos Tour 2025 ist in Kiew. Mit dem Debütalbum im Gepäck reist Nemo in die ukrainische Hauptstadt. Schiss? «Sorgen mache ich mir keine», sagt Nemo zu blue News. Dorthin zu reisen, sei das Mindeste, was Nemo tun könne.

09.10.2025

Nemo eröffnet die Tour zu seinem Debütalbum «Arthouse» in Kiew – ein mutiger Schritt. «Ich mache mir keine Sorgen», sagt ESC-Sieger. «Es ist das Mindeste, was ich tun kann.»

Carlotta Henggeler, Evita Rauber

10.10.2025, 17:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 10. Oktober erscheint das Debütalbum «Arthouse» von ESC-Gewinner Nemo.
  • Die Tour zum Debütalbum startet am 10. Oktober in Kiew, Ukraine. Am 24. Oktober macht Nemo Halt in der Schweiz – im Zürcher X-Tra Club.
  • Der Tourauftakt in Kiew wird ein ganz spezieller. Nemo will seiner dortigen Fanbase viel zurückgeben.
Mehr anzeigen

ESC-Star Nemo feiert den Tourauftakt zum Debütalbum «Arthouse» in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Bammel oder gar Angst hat das 26-jährige Talent nicht: «Sorgen mache ich mir keine» sagt Nemo zu blue News und doppelt nach: «Es ist das Mindeste, was ich tun kann.»

Seit dem ESC-Auftritt hat Nemo viele Fans in Kiew gewonnen – auch, weil sich Nemo dort mit dem ukrainischen Duo Jerry Heil und Alyona Alyona gut verstand. Zudem coverte Nemo deren ESC-Song, was in der Ukraine gut ankam. Der Tourauftakt wird ein ganz besonderer, erzählt Nemo. 

Alle Infos zum Album und zur Tour findest du hier.

Stefan Buck, Hecht-Frontmann: «Bötschi war crazy gut vorbereitet»

Stefan Buck, Hecht-Frontmann: «Bötschi war crazy gut vorbereitet»

Stefan Buck ist Hecht-Frontmann, der aktuell erfolgreichsten Mundartband der Schweiz. Ein «Bötschi fragt»-Gespräch über seinen St.-Moritz-Diss-Song, den peinlichste Moment auf einer Bühne– und wie wichtig ihm die Liebe seiner Frau ist.

03.10.2025

