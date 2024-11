Nemo wird auf der Bühne vor laufenden Kameras und dem britischen Königspaar singen. Bild: IMAGO/TT

Der Schweizer ESC-Star Nemo hat die Ehre, bei der Royal Variety Performance in London vor König Charles III. und Queen Camilla aufzutreten. Damit gesellt sich Nemo zu einer Reihe von Künstler*innen, die bei diesem prestigeträchtigen Event aufgetreten sind.

blue News Redaktion ai-scrape

Nemo wird heute Abend bei der renommierten Royal Variety Performance in der Londoner Royal Albert Hall auftreten, das bestätigen mehrere britische Medien. Diese Veranstaltung, die seit 1912 jährlich stattfindet, wird von König Charles III. und Queen Camilla besucht. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Royal Variety Charity zugute, deren Schirmherr König Charles III. ist.

Die Royal Variety Performance ist ein bedeutendes kulturelles Ereignis, das im Fernsehen übertragen wird. Jedes Jahr wechselt die königliche Familie, die der Veranstaltung beiwohnt. Dass Nemo die Gelegenheit erhält, vor dem Königspaar aufzutreten, ist eine besondere Ehre. Es ist auch möglich, dass Nemo hinter den Kulissen auf die Royals trifft, da diese traditionell den Künstler*innen persönlich danken.

In legendärer Gesellschaft

In diesem Jahr wird die Veranstaltung von den britischen Moderatoren Amanda Holden und Alan Carr geleitet. Zu den weiteren Höhepunkten gehören Auftritte von Elton John und David Furnish, die eine Nummer aus ihrem neuen Musical «The Devil Wears Prada» präsentieren. Auch Sophie Ellis-Bextor und James Bay sind Teil des Programms, das durch Beiträge aus den Bereichen Komik, Tanz und Artistik ergänzt wird.

Nemo reiht sich mit seinem Auftritt in eine lange Liste berühmter Künstler*innen ein, die bei der Royal Variety Performance aufgetreten sind. Zu den früheren Teilnehmern gehören Marlene Dietrich, Nana Mouskouri, Kylie Minogue und Robbie Williams. Auch Lady Gaga, Ed Sheeran und Cher haben in der Vergangenheit an diesem Event teilgenommen.

Der genaue Sendetermin von Nemos Auftritt im Fernsehen steht noch nicht fest. Der britische Sender ITV plant die Ausstrahlung im Dezember.

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.

