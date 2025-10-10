  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schweizer ESC-Star «Ich dachte, ich dreh durch» – Nemo über den Kampf mit sich selbst

Carlotta Henggeler und Evita Rauber

10.10.2025

Schweizer ESC-Star Nemo über Debütalbum: «Das treibt mich in den Wahnsinn»

Schweizer ESC-Star Nemo über Debütalbum: «Das treibt mich in den Wahnsinn»

«Arthouse» ist mehr als Nemos erstes Album – es ist ein Gefühl. Zwischen Perfektion, Zweifel und Kinomagie spricht das Ausnahmetalent mit blue News über die Kunst, loszulassen.

07.10.2025

«Arthouse» ist mehr als Nemos erstes Album – es ist ein Gefühl. Zwischen Perfektion, Zweifel und Kinomagie spricht das Ausnahmetalent mit blue News über die Kunst, loszulassen.

Carlotta Henggeler und Evita Rauber

10.10.2025, 12:28

10.10.2025, 13:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 10. Oktober erscheint das Debütalbum «Arthouse» von ESC-Gewinner Nemo.
  • Die Studioarbeit brachte Nemo an seine Grenzen – am letzten Produktionstag arbeitete er 30 Stunden durchgehend ohne Schlaf.
  • In «Arthouse» verarbeitet Nemo seinen Perfektionismus und den Druck, sich selbst und seine Kunst loszulassen.
  • Nemos Tour startet am 10. Oktober in Kiew, Ukraine. Am 24. Oktober hält Nemo in der Schweiz, im Zürcher X-Tra Club. 
Mehr anzeigen

Viele ESC-Gewinner*innen nutzen den Sieg als Karriere-Boost. Nicht so Nemo Mettler alias Nemo (26). 

Das Bieler Ausnahmetalent hat sich Zeit gelassen – ist in sich gegangen, um «Arthouse» zu produzieren – sein lang erwartetes Debütalbum.

Designerin Selina Rotach. Karriereboost dank Nemo: «Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen»

Designerin Selina RotachKarriereboost dank Nemo: «Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen»

«Ich wusste, wenn ich ein Album produziere, will ich mir genug Zeit lassen. Ich will etwas machen, das ich liebe. Das ist der einzige Weg, dass man die Leute das zum lieben bringt, wenn man es selbst liebt.»

Die Aufnahme von «Arthouse» habe Nemo an seine Grenzen gebracht: «Der letzte Tag im Studio war der Horror, wir sind 30 Stunden im Studio geblieben – ohne zu schlafen. Das habe ich noch nie erlebt. Das zeigt auch, wie viel Energie mir die Musik gibt.»

Wie Nemo mit dem eigenen Perfektionismus kämpft – und was hilft, ihn loszulassen, erfährst du im Video-Interview oben.

Alle Infos zum Album und zur Tour findest du hier.

Mehr Videos aus dem Ressort

Nemo am Gurtenfestival: «Ich spüre unglaublich viel Druck»

Nemo am Gurtenfestival: «Ich spüre unglaublich viel Druck»

Nemo spielt am Donnerstagabend auf der Waldbühne. Vor dem Konzert am Gurtenfestival wirft Nemo mit blue Music einen Blick zurück auf das Jahr 2016 und wie alles anfing.

18.07.2024

Meistgelesen

Trump geht leer aus – was Norwegen jetzt droht
Wer ist die Frau, die Trump aussticht?
Feuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem Haus
Ein Milliardär greift im Schatten Trumps nach der Macht
Maria Corina Machado gewinnt den Nobelpreis im Jahr 2025

Mehr zu Nemo

Fünf Gründe für den Triumph. Egal wer den ESC 2025 gewinnt, Nemo bleibt das Ausnahmetalent

Fünf Gründe für den TriumphEgal wer den ESC 2025 gewinnt, Nemo bleibt das Ausnahmetalent

Popstar rappt über zermürbendes Jahr. Nemo ist zurück – und holt zum Rundumschlag aus

Popstar rappt über zermürbendes JahrNemo ist zurück – und holt zum Rundumschlag aus

Karriere-Knick. Zerstört der ESC-Sieg die Kreativität von Nemo?

Karriere-KnickZerstört der ESC-Sieg die Kreativität von Nemo?

Mehr zu blue Music

US-Ministerin empört. Country-Star nennt Polizisten in Song «cocky motherfuckers»

US-Ministerin empörtCountry-Star nennt Polizisten in Song «cocky motherfuckers»

«Ich bin noch nicht tot». Dolly Parton kontert Gerüchte über ihre Gesundheit

«Ich bin noch nicht tot»Dolly Parton kontert Gerüchte über ihre Gesundheit

Bötschi fragt Hecht-Sänger Stefan Buck. «Ich habe Mühe damit, wie in St. Moritz das Geld gefeiert wird»

Bötschi fragt Hecht-Sänger Stefan Buck«Ich habe Mühe damit, wie in St. Moritz das Geld gefeiert wird»