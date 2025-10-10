Schweizer ESC-Star Nemo über Debütalbum: «Das treibt mich in den Wahnsinn» «Arthouse» ist mehr als Nemos erstes Album – es ist ein Gefühl. Zwischen Perfektion, Zweifel und Kinomagie spricht das Ausnahmetalent mit blue News über die Kunst, loszulassen. 07.10.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 10. Oktober erscheint das Debütalbum «Arthouse» von ESC-Gewinner Nemo.

Die Studioarbeit brachte Nemo an seine Grenzen – am letzten Produktionstag arbeitete er 30 Stunden durchgehend ohne Schlaf.

In «Arthouse» verarbeitet Nemo seinen Perfektionismus und den Druck, sich selbst und seine Kunst loszulassen.

Nemos Tour startet am 10. Oktober in Kiew, Ukraine. Am 24. Oktober hält Nemo in der Schweiz, im Zürcher X-Tra Club. Mehr anzeigen

Viele ESC-Gewinner*innen nutzen den Sieg als Karriere-Boost. Nicht so Nemo Mettler alias Nemo (26).

Das Bieler Ausnahmetalent hat sich Zeit gelassen – ist in sich gegangen, um «Arthouse» zu produzieren – sein lang erwartetes Debütalbum.

«Ich wusste, wenn ich ein Album produziere, will ich mir genug Zeit lassen. Ich will etwas machen, das ich liebe. Das ist der einzige Weg, dass man die Leute das zum lieben bringt, wenn man es selbst liebt.»

Die Aufnahme von «Arthouse» habe Nemo an seine Grenzen gebracht: «Der letzte Tag im Studio war der Horror, wir sind 30 Stunden im Studio geblieben – ohne zu schlafen. Das habe ich noch nie erlebt. Das zeigt auch, wie viel Energie mir die Musik gibt.»

Wie Nemo mit dem eigenen Perfektionismus kämpft – und was hilft, ihn loszulassen, erfährst du im Video-Interview oben.

Alle Infos zum Album und zur Tour findest du hier.

