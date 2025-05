JJ Pietsch: «Es ist unglaublich, ich werde heute steil gehen»

JJ ist überwältigt von seinem Sieg. «Ich kann es nicht fassen, es fühlt sich wie ein Traum an.» blue News

JJ (24) aus Österreich galt als einer der grossen Favoriten am ESC 2025 – und wurde den Erwartungen gerecht: Mit seinem epischen Song «Wasted Love» sang er sich in die Herzen der TV-Zuschauer*innen und folgt damit auf Nemo.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 69. Eurovision Song Contest in Basel geht mit einer Giga-Show zu Ende.

37 Länder haben 2025 am ESC teilgenommen; 26 Länder haben es ins Finale geschafft.

Und das Gewinnerland ist … Österreich – JJ mit «Wasted Love» hat alle an die Wand gesungen. Somit findet der Eurovision Song Contest 2026 in Österreich statt. Vielleicht in JJs Wohnort Wien? Das ist noch nicht bekannt. Es ist der dritte Sieg für Österreich.

JJ landet auf Platz eins mit 436 Punkten, gefolgt von Yuval Raphael («New Day Will Rise») aus Israel mit 357 und Tommy Cash aus Estland («Espresso Macchiato») mit 356 Punkten. Die Schweizerin Zoë Më schafft es mit «Voyage» auf Platz 10. Mehr anzeigen

Was für ein hochemotionales ESC-Finale: JJ zieht an seine Kontrahenten vorbei und gewinnt mit viel Punkteabstand. Was für ein Siegeszug für den jungen Österreicher mit dem Hühnerhaut-Countertenor.

JJs Wunsch gleich nach dem Sieg im TV ist ein simpler: «Ich will endlich wieder in meinem Bett schlafen!», verrät er ESC-Moderatorin Hazel Brugger.

An der Pressekonferenz in der St. Jakobshalle zeigt sich JJ Pietsch emotional: «Kämpft für das, woran ihr glaubt. Glaubt an die Liebe. Verbreitet Liebe», lauten seine ersten Worte.

Der Song «Wasted Love» ist sein erster Pop-Release ever, was kommt danach? JJ: «Ich werde sehr bald neue Musik veröffentlichen.»

Das Schlussresultat des ESC-Votings 2025: Der Sieger heisst JJ und kommt aus Wien. Screenshot SRF

JJ ist Österreichs dritter Gewinner nach Udo Jürgens und Conchita Wurst. Eine grosse Ehre für den Wiener: «Alle guten Dinge sind drei. Ich bin sehr gerührt, in dieser Folge der Dritte zu sein». Und: JJ ist der erste Halb-Philippiner, der für Österreich am ESC triumphiert.

Wie geht er mit dem Druck um, ein junger queerer Gewinner zu sein? JJ weiss es: «Habe keine Angst zu scheitern, bleibe dich selbst, bleibe authentisch, glaube an dich selbst.»

JJ würde es freuen, wenn der nächste ESC in seiner Heimat Wien stattfinden würde. Das Stadium liege bei seinem Freund gleich um die Ecke: «Dann könnte ich zu Fuss rüber», scherzt der frisch gekürte ESC-Gewinner.

Wer ist JJ alias Johannes Pietsch?

JJ ist ein Künstlername, bürgerlich heisst der 24-jährige Johannes Pietsch. Er ist in Wien geboren, wächst aber in Dubai auf. Sein Vater ist ein IT-Experte, seine Mutter eine philippinische Köchin.

Der Mann mit der Hühnerhaut-Stimme ist zweisprachig aufgewachsen, da er im Wüstenstaat die Deutsche Internationale besucht hat.

Sein Spitzname haben ihm seine Schulfreunde verpasst, Johannes klingt als Künstlername nicht gerade international.

Schon früh taucht JJ in die Welt der Musik ein. Sein Zuhause wird jedes Wochenende zur Bühne: Bei familiären Karaoke-Abenden entdeckt er seine Leidenschaft für Gesang – ein erster Schritt in Richtung Popwelt. Fasziniert studiert er stundenlang YouTube-Videos legendärer Operndiven wie Maria Callas und Montserrat Caballé, deren Ausdruckskraft und Technik er begeistert imitiert.

Auch klassische Musik findet früh ihren Weg in JJs Herz: Sein Vater bringt ihm die Werke Mozarts näher und entfacht damit eine lebenslange Begeisterung. Mit 15 Jahren kehrt die Familie nach Wien zurück – dem Epizentrum der klassischen Musik. Dort macht JJ seinen Schulabschluss und beginnt anschliessend eine fundierte Ausbildung an der renommierten Opernschule der Wiener Staatsoper.

JJ ist Countertenor mit einer markanten Stimme, die mühelos in Sopranhöhen aufsteigt – und hat sich in der Klassikszene bereits einen Namen gemacht.

