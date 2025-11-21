  1. Privatkunden
Überraschung an der Bahnhofstrasse Huch, welcher Schweizer Musik-Star spielt hier plötzlich im Schaufenster?

Samuel Walder

21.11.2025

Nickless

Nickless

21.11.2025

Grosse Überraschung an der Zürcher Bahnhofstrasse am Freitagnachmittag. Plötzlich steht ein Schweizer Musiker im Schaufenster und singt. 

,

Carlotta Henggeler, Yannik Tschan

21.11.2025, 16:12

Nickless sorgt wieder für Aufregung. Der Schweizer Musik-Star, der für seine Stunts auch mal auf einen Heissluftballon steht und Schlagzeug spielt...

Spektakulärer Stunt von Schweizer Musiker Nickless

Spektakulärer Stunt von Schweizer Musiker Nickless

Was tun für Reichweite? Der Schweizer Sänger Nickless spielt seinen Song «Don’t Stop the Car» auf einem Heissluftballon – samt Schlagzeug und Nervenkitzel.

05.05.2025

... taucht am Freitagnachmittag plötzlich an der Bahnhofstrasse auf. In einem Schaufenster performt der Musiker mehrere Songs – sehr zur Freude der umstehenden Passanten, die begeistert mitsingen und filmen. 

Mehr Videos aus dem Ressort

Studio-Besuch bei Nickless: «Alle modernen Rockstars sind ordentlich»

Studio-Besuch bei Nickless: «Alle modernen Rockstars sind ordentlich»

blue News Moderatorin Vania Spescha hat den Zürcher Singer-Songwriter Nickless in seinem privaten Studio besucht und ist überrascht wie ordentlich alles ist. Ob der Schein trügt, erfährst du im Video.

27.03.2024

