Die Popsängerin Nina Chuba hat keinen Kontakt zu einem Teil ihrer Familie. Der Grund dafür sind politische Differenzen, insbesondere die Unterstützung der AfD.
Die Sängerin erklärt in einem Interview mit dem «Spiegel»: «Ich habe mit einem Teil meiner ostdeutschen Familie gebrochen, weil sie politische Haltungen vertreten, für die ich nicht stehe. Ich kann da auch keine falsche Toleranz oder Verständnis zeigen. Ich bin absolut gegen die AfD.»
Nina Chuba, die mit bürgerlichem Namen Nina Katrin Kaiser heisst, hat seit dem Sommer 2022 eine steile Karriere hingelegt. Ihr Song «Wildberry Lillet» erreichte im August 2022 die Spitze der deutschen Charts und wurde auf Spotify über 200 Millionen Mal gestreamt.
Im Jahr 2023 veröffentlichte sie ihr erstes Album «Glas». Auf TikTok folgen ihr 1,2 Millionen Menschen, und auf Spotify hat sie 5,6 Millionen monatliche Hörer.
«Mich macht diese Ungerechtigkeit so wütend»
Mit dem «Spiegel» sprach Chuba auch über die Schwierigkeiten, denen Frauen in der Musikbranche begegnen. Sie erklärte, dass sie sich ständig beweisen müsse und dass der Erfolg nicht automatisch zu Erleichterungen führe.
