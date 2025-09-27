  1. Privatkunden
«Ich kann da kein Verständnis zeigen» Nina Chuba hat Kontakt zu AfD-nahen Verwandten abgebrochen

ai-scrape

27.9.2025 - 20:18

«Ich bin absolut gegen die AfD», sagt Nina Chuba.
«Ich bin absolut gegen die AfD», sagt Nina Chuba.
Britta Pedersen/dpa

Die Sängerin Nina Chuba sprach in einem Interview über Hürden, mit denen Frauen in der Musikindustrie konfrontiert sind – und die Distanz zu ihrer Familie, die AfD wählt.

Noemi Hüsser

27.09.2025, 20:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nina Chuba hat den Kontakt zu einem Teil ihrer ostdeutschen Familie abgebrochen, weil diese die rechtsextreme AfD unterstützt.
  • Mit «Wildberry Lillet» erreichte die 26-Jährige im Sommer 2022 Platz eins der deutschen Charts, seither hat sie eine steile Karriere hingelegt.
  • In einem Interview mit dem «Spiegel» sprach sie zudem über strukturelle Probleme für Frauen in der Musikbranche.
Mehr anzeigen

Die Popsängerin Nina Chuba hat keinen Kontakt zu einem Teil ihrer Familie. Der Grund dafür sind politische Differenzen, insbesondere die Unterstützung der AfD.

Die Sängerin erklärt in einem Interview mit dem «Spiegel»: «Ich habe mit einem Teil meiner ostdeutschen Familie gebrochen, weil sie politische Haltungen vertreten, für die ich nicht stehe. Ich kann da auch keine falsche Toleranz oder Verständnis zeigen. Ich bin absolut gegen die AfD.»

Stefanie Heinzmann. «Es gibt zwei Dinge, die mich in der Schweiz immer wieder nerven»

Stefanie Heinzmann«Es gibt zwei Dinge, die mich in der Schweiz immer wieder nerven»

Nina Chuba, die mit bürgerlichem Namen Nina Katrin Kaiser heisst, hat seit dem Sommer 2022 eine steile Karriere hingelegt. Ihr Song «Wildberry Lillet» erreichte im August 2022 die Spitze der deutschen Charts und wurde auf Spotify über 200 Millionen Mal gestreamt.

Im Jahr 2023 veröffentlichte sie ihr erstes Album «Glas». Auf TikTok folgen ihr 1,2 Millionen Menschen, und auf Spotify hat sie 5,6 Millionen monatliche Hörer.

«Mich macht diese Ungerechtigkeit so wütend»

Mit dem «Spiegel» sprach Chuba auch über die Schwierigkeiten, denen Frauen in der Musikbranche begegnen. Sie erklärte, dass sie sich ständig beweisen müsse und dass der Erfolg nicht automatisch zu Erleichterungen führe.

«Es wird doch gerade alles wieder schlimmer», so Chuba. Sie verwies auf Taylor Swift, die für ihre Verlobung kritisiert wird, und auf Caroline Wahl, der vorgeworfen wird, nicht wie ihre Romanfigur in prekären Verhältnissen aufgewachsen zu sein. «Mich macht diese Ungerechtigkeit so wütend», sagte Chuba abschliessend.

