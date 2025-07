Nina Chuba hat ihren Auftritt auf dem Gurtenfestival abgesagt. Archivbild: Christoph Reichwein/dpa

Nina Chuba hat ihren am Mittwoch geplanten Auftritt auf dem Gurtenfestival abgesagt. Stattdessen soll Ski Aggu auftreten.

Nina Chuba hat ihren Auftritt auf der Main Stage des Gurtenfestivals abgesagt.

Eigentlich sollte Nina Chuba am 16. Juli auf dem Gurtenfestival auftreten – doch daraus wird nun nichts. Die deutsche Rapperin muss ihr Konzert krankheitsbedingt absagen.

«Die Leitung des Gurtenfestivals erhielt die Nachricht heute Nachmittag vom Management der Künstlerin. Das Gurtenfestival Team bedauert die Absage zutiefst. Der Festivalleitung liegt ein Arztzeugnis der Künstlerin vor», schreibt die Medienstelle in einer Mitteilung.

In einer Nachricht an die Fans schreibt Nina Chuba am Dienstagabend: «Liebstes Bern, es tut mir unfassbar leid, aber ich muss die Show morgen am Gurtenfestival schweren Herzens absagen. Ich habe mich nach langem abwägen dafür entschieden auf meinen Körper zu hören, der gerade einfach nicht so funktioniert wie ich es gerne hätte.»

Ski Aggu als Ersatz

Für Nina Chuba springt kurzfristig der deutsche Rapper Ski Aggu ein. Er ist für seine kühne Mischung aus Dreel, Thrash und melodischem Rap bekannt. Die Songs «Party Sahne» oder «Anders» wurden auf Spotify mehr als 100 Millionen Mal gestreamt. Sein Markenzeichen ist das Tragen einer Skibrille. Ab 19.45 Uhr wird der Berliner Rapper nun am Mittwoch die Bühne rocken.

Die Festivalleitung ist sich bewusst, dass die Enttäuschung bei den zahlreichen Fans von Nina Chuba gross ist und viele nicht zuletzt für sie auf den «Güsche» kommen wollten. Die Organisatoren appellieren an die Fans, das Festival gleichwohl zu besuchen und dafür die Konzerte der vielen anderen Künstlerinnen und Künstler zu geniessen, die am Mittwoch auftreten. Das Festival findet trotz der Absage im gewohnten Rahmen statt, weshalb auch Tickets für den Mittwoch nicht zurückerstattet werden.

Gemischte Gefühle

Obwohl Ski Aggu für viele einen «fairen Ersatz» ist, wie immer wieder in den Kommentaren auf Instagram zu lesen ist, sind nicht alle glücklich über diese Entscheidung.

Ein Nutzer schreibt: «Nicht euer Ernst, habe mir nur wegen ihr und Shaboozey ein Ticket gekauft». Eine weitere Person kommentiert: «Bin extra aus Polen gekommen, um sie zu sehen.»

