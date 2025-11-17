  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Alles wird wieder gut» Darum trägt Haftbefehls Frau Nina Anhan ihren Ehering nicht mehr

ai-scrape

17.11.2025 - 13:33

Rapper Haftbefehl kämpft um seine Ehe (Archivbild).
Rapper Haftbefehl kämpft um seine Ehe (Archivbild).
Annette Riedl/dpa

Nina Anhan hat ihren Ehering abgelegt, bleibt aber an der Seite von Haftbefehl. Der Rapper kämpft um ihre Liebe und die Familie.

17.11.2025, 13:33

17.11.2025, 13:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der Veröffentlichung der Doku über Haftbefehl spricht seine Frau Nina Anhan offen über Eheprobleme und das Ablegen ihres Eherings.
  • Trotz früherer Drogenprobleme des Rappers hält Nina an der Beziehung fest und betont ihre Loyalität zur Familie.
  • Haftbefehl ist laut Nina mittlerweile clean und bemüht sich aktiv um die Beziehung, während sie zuversichtlich in die Zukunft blickt.
Mehr anzeigen

Seit der Veröffentlichung der Dokumentation «BABO – Die Haftbefehl-Story» stehen nicht nur der Rapper Aykut Anhan, bekannt als Haftbefehl, sondern auch seine Familie im Rampenlicht. Besonders seine Frau Nina Anhan zieht Aufmerksamkeit auf sich.

In einem Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig spricht Nina offen darüber, dass sie ihren Ehering vorübergehend abgelegt hat und wie sie dennoch die Familie zusammenhält.

Die Beziehung von Nina und Aykut begann im Jahr 2010, als der Rapper aus Offenbach sich in sie verliebte. Sechs Jahre später heirateten sie und wurden Eltern von zwei Kindern. Trotz Haftbefehls Bekenntnis zu «Family First» hat sein früherer, intensiver Drogenkonsum die Familie stark belastet. Viele Zuschauer*innen der Dokumentation fragen sich, warum Nina bei ihm bleibt.

Nina hat darauf eine klare Antwort: «Das ist Teil unserer Geschichte», erklärt sie. «Ich gehe nicht, wenn es schwer wird. In guten und in schlechten Zeiten, würde ich sagen.» Für sie ist es entscheidend, sich auf jemanden verlassen zu können. Ihre Loyalität und der Schutz der Familie stehen für sie an erster Stelle.

Nina Aykut: «Meine Energie sagt mir einfach, dass alles wieder gut wird»

Aykut ist mittlerweile vollständig clean, wie Nina bestätigt. Er versichert ihr täglich seine Liebe und bemüht sich, die Beziehung zu stärken. Nina möchte diese Liebe nicht aufgeben.

Dennoch hat sie ihren Ehering vorerst abgelegt. Trotz ihrer Unterstützung für ihren Ehemann kämpft sie noch mit der Vergangenheit. Doch sie bleibt optimistisch: «Meine Energie sagt mir einfach, dass alles wieder gut wird.»

Mehr Videos aus dem Ressort

20 Jahre Helene Fischer: «Es wird ein Riesenfest»

20 Jahre Helene Fischer: «Es wird ein Riesenfest»

Nach Monaten der Stille kehrt sie zurück – nicht leise, sondern mit einem Paukenschlag: Helene Fischer meldet sich aus der Babypause – und plant nichts Geringeres als das grösste Fest ihrer Karriere.

17.11.2025

Meistgelesen

Verlegt die UBS ihren Hauptsitz von Zürich in die USA?
So viel Geld bleibt Schweizer Haushalten am Monatsende übrig
Wie sich Superreiche im Geheimen mit Behörden treffen

Mehr zum Thema

Deutschland. Rapper Haftbefehl legt Blitzauftritt in Giessen hin

DeutschlandRapper Haftbefehl legt Blitzauftritt in Giessen hin

«Ich bin clean». Rapper Haftbefehl gibt erstes Konzert seit Hype-Doku

«Ich bin clean»Rapper Haftbefehl gibt erstes Konzert seit Hype-Doku

Rekord dank Streaming-Hit. Reinhard Mey dankt Rapper Haftbefehl für seinen Charterfolg

Rekord dank Streaming-HitReinhard Mey dankt Rapper Haftbefehl für seinen Charterfolg

Mehr aus dem Ressort

Emotionaler Schlagerstar vor Comeback. Helene Fischer: «Ich war völlig überfordert»

Emotionaler Schlagerstar vor ComebackHelene Fischer: «Ich war völlig überfordert»

Italo-Rockstar. Måneskin-Gitarrist plant Solo-Karriere – doch kein Comeback mit Damiano David?

Italo-RockstarMåneskin-Gitarrist plant Solo-Karriere – doch kein Comeback mit Damiano David?

Bötschi fragt Beatrice Egli. «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Bötschi fragt Beatrice Egli«Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»