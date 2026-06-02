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Fahrerflucht, Schulden und andere Abstürze Nino de Angelo: «Die Ärzte sagten mir, ich hätte nur noch fünf Jahre zu leben»

Bruno Bötschi

2.6.2026

Schlagerstar Nino de Angelo blickt in einem Interview auf vier Jahrzehnte voller Höhen und Tiefen zurück.
Schlagerstar Nino de Angelo blickt in einem Interview auf vier Jahrzehnte voller Höhen und Tiefen zurück.
Bild: IMAGO/Future Image

Skandale, Schulden und Abstürze prägten lange das Leben von Nino de Angelo. Nun zieht der Schlagerstar Bilanz: Im Interview spricht der 62-Jährige über seine Insolvenz, seine Alkoholrückfälle, eine Verurteilung vor Gericht – und warum er jetzt einen Neuanfang in Italien wagen will.

Bruno Bötschi

02.06.2026, 14:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der deutsche Schlagerstar Nino de Angelo blickt auf vier Jahrzehnte voller Höhen und Tiefen zurück.
  • Nach seiner Verurteilung wegen Fahrerflucht spricht der 62-Jährige in einem Interview offen über Alkohol und Panikattacken.
  • Finanziell hat der Sänger ein wichtiges Kapitel abgeschlossen: Seine Insolvenz ist beendet.
  • Nun will de Angelo mit seiner Partnerin nach Italien auswandern.
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1983 feierte er mit dem Lied «Jenseits von Eden» seinen internationalen Durchbruch. Seitdem zählt Nino de Angelo zu den Stars der Schlagerbranche.

Doch der heute 62-Jährige sorgte in den vergangenen vier Jahrzehnten nicht nur mit seiner Musik für Schlagzeilen.

Nino de Angelo, der bürgerlich Domenico Gerhard Gorgoglione heisst, machte auch mit Alkohol- und Drogenproblemen sowie finanziellen Abstürzen von sich reden. Im Interview mit dem Online-Portal T-Online blickt der Musiker auf sein Leben zurück.

Nino de Angelo begeht nach Unfall Fahrerflucht

Im vergangenen Januar verurteilte das Amtsgericht Kempten Nino de Angelo wegen Fahrens ohne Führerschein, Fahrerflucht, Sachbeschädigung und eines illegalen Autorennens zu einem Jahr Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe.

«Das war einfach ein ganz schlimmer Tag, und es tut mir auch leid», so de  Angelo.

Damals habe er seine Psychopharmaka nach zwölf Jahren abgesetzt, worauf Panikattacken zurückgekehrt seien. Gleichzeitig räumt der Musiker ein, wieder Alkohol zu trinken.

Allerdings sei sein Konsum heute kontrollierter als früher: «Dank einer Hypnose war ich sechs Monate abstinent. Dann wurde mir langweilig. Man kann ja nirgendwo hingehen, wenn alle trinken.»

«Ich bin gerade aus meiner Insolvenz heraus»

Finanziell steht Nino de Angelo heute wieder auf gesünderen Beinen. Kürzlich habe er einen wichtigen Meilenstein erreicht: «Ich bin gerade aus meiner Insolvenz heraus.»

Um seine Verbindlichkeiten zu begleichen, habe er nach eigenen Angaben gegen eine Million Euro verdienen müssen. Damit sei dieses Kapitel abgeschlossen.

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Nino de Angelo blickt optimistisch in die Zukunft. Gemeinsam mit seiner Partnerin plant er einen Neustart in Italien. Schon länger träumt er von einem Leben auf dem Land.

«Wir wollen in absehbarer Zeit unseren Reiterhof in Deutschland verkaufen und uns mit Pferden, Hunden, Katzen und allem, was dazugehört, in Italien niederlassen.» sagt der Musiker im Interview mit T-Online.

Trotz Rückschlägen bereut de Angelo sein Leben nicht

Trotz der diversen Rückschläge bereut Nino de Angelo sein Leben nicht grundsätzlich. Er habe Höhen und Tiefen erlebt, sei reich gewesen und später wieder pleite. Gerade diese Erfahrungen hätten ihn geprägt.

Heute geht es ihm weniger um Geld oder Statussymbole als um Lebensqualität und Gesundheit.

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Auch musikalisch will Nino de Angelo weitermachen – allerdings zu seinen Bedingungen. Projekte will er nur noch umsetzen, wenn sie ihm wirklich Freude bereiten. Der Druck, ständig erfolgreich sein zu müssen, spiele für ihn heute keine Rolle mehr.

«Mir geht es super. Vor zehn Jahren sagten mir die Ärzte, ich hätte nur noch fünf Jahre zu leben. Jetzt sind zehn Jahre vergangen – und ich hoffe natürlich, dass noch viele weitere dazukommen», so de Angelo.

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