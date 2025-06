Mandy Capristo musste sich einer Notoperation unterziehen. picture alliance / dpa

Schocknachricht aus dem Spital: Am Dienstag meldete sich Ex-Monrose-Star Mandy Capristo mit einem Instagram-Post bei ihren Fans. Die Sängerin musste unerwartet notoperiert werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mandy Capristo musste sich überraschend einer Notoperation unterziehen und informierte ihre Fans am Dienstag aus dem Krankenhaus via Instagram.

Die Ex-Monrose-Sängerin teilte keine Details zur Ursache, betonte aber, dass der Eingriff unerwartet kam.

Capristo zeigte sich dankbar für die Unterstützung und meldete sich trotz des Vorfalls positiv gestimmt. Mehr anzeigen

Sie war Teil des Pop-Trios Monrose und ist seit dem Ende der Band 2011 als Solokünstlerin unterwegs: Nachdem sie zuletzt Ende 2024 bei «The Masked Singer» zu sehen war, arbeitet Mandy Capristo derzeit an der Veröffentlichung von neuer Musik.

Doch die Vorbereitungen dazu musste sie nun unerwartet stoppen, weil sie in ein Spital eingeliefert und dort notoperiert wurde.

«Eigentlich hätte vor wenigen Tagen die Promotion für meinen kommenden Release starten sollen, doch mein Team und ich mussten abrupt einen Stopp einlegen», erklärte sie in einem Instagram-Post.

Sie habe lange darüber nachgedacht und sei sich zunächst nicht sicher gewesen, ob sie ihren Aufenthalt überhaupt öffentlich machen solle: «Ich hatte Angst, es könnte den Eindruck erwecken, es sei Teil einer Promotion. Doch das wäre nicht ich. Diesen intimen Moment mit euch zu teilen, nimmt mir den Druck für die kommenden Wochen», schreibt sie in ihrem Statement.

Mandy Capristo will es «ein wenig softer» angehen

Dann wird die 35-Jährige deutlicher: «Ich war gerade mitten in der Vorbereitung für ein weiteres Musikprojekt, als ich einige Stunden später notoperiert werden musste.» Worum es bei dem medizinischen Eingriff genau ging, behält sie für sich. Aber die Situation war offenbar ernst. «Ich habe in diesem Moment nicht realisiert, dass mein Leben am seidenen Faden hing. Und ich finde kaum Worte dafür, wie dankbar ich bin, dass ich euch heute diese Zeilen schreiben darf», so Capristo.

Inzwischen sei sie wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Es gehe ihr besser, aber sie müsse kürzertreten. «Ich bin jetzt erst einmal gezwungen, meinem Körper Ruhe zu geben», schreibt sie. Die nächsten Wochen werde sie es daher «ein wenig softer als geplant» angehen lassen. Doch ihre Fans dürfen sich freuen: Die Veröffentlichung der neuen Musik wird kommen.

In den Kommentaren zu Capristos Post zeigen ihre Fans grosses Verständnis, viele betonen, dass Gesundheit der Sängerin an erster Stelle stehe. «Mach dir keinen Stress, Gesundheit geht vor», «Schone dich! Wir wollen noch lange was von dir hören» oder «Wichtig ist, dass es dir bald besser geht und alles andere kommt danach», schreiben ihre Follower.

