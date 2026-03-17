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Katy Perry, Lorde und Gorillaz Das ist das Lineup für das Paléo-Festival

Carlotta Henggeler

17.3.2026

Katy Perry kommt ans Paléo-Festival.
Katy Perry kommt ans Paléo-Festival.
Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Das Paléo Festival in Nyon gibt das Programm für 2026 bekannt. Die Fans des kultigen Openairs können sich auf ein bunt gemischtes Line-Up freuen. Darunter grosse Namen wie Katy Perry, The Cure und Gorillaz.

Carlotta Henggeler

17.03.2026, 12:19

17.03.2026, 12:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Paléo Festival 2026 in Nyon präsentiert ein vielfältiges Line-up mit Headlinern wie Katy Perry, The Cure und Gorillaz sowie zahlreichen weiteren internationalen Acts.
  • Insgesamt treten 103 Künstler auf, darunter viele aus den nordischen Ländern und 16 Schweizer Acts, während Genres von Pop und Rap bis Elektro und Chanson abgedeckt werden.
  • Besonders hervorgehoben wird Katy Perrys Auftritt am 25. Juli als einzige Schweizer Show ihrer neuen Tour, während der Ticketverkauf am 25. März startet.
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Das Line-up 2026 kann sich sehen lassen: Zahlreiche grosse Namen sorgen für ein breites musikalisches Spektrum – von Pop-Rock mit Lorde, Twenty One Pilots, Morcheeba oder Feu. 

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Insgesamt stehen 103 Acts auf dem Programm. Auffällig ist die starke Präsenz nordischer Acts – etwa aus Schweden, Norwegen und Dänemark –, die im «Village du monde» als Ehrengäste auftreten. Dazu kommen 16 Schweizer Künstler, angeführt von den Kult-Elektro-Rockern Young Gods.

Paléo Festival in Nyon hat das Programm für 2026 bekanntgegeben.
Paléo Festival in Nyon hat das Programm für 2026 bekanntgegeben.
Paléo Festival

Ein Name sticht besonders heraus: Katy Perry. Die Pop-Ikone trat in der Schweiz bisher ausschliesslich im Zürcher Hallenstadion auf (2011, 2015, 2018). Nun kommt sie erstmals an die Plaine de l’Asse: am Samstag, 25. Juli – und das als einzige Schweizer Show ihrer fünften Welttournee «The Lifetimes Tour».

Der Ticket- und Aboverkauf startet am Mittwoch, 25. März 2026, um 12 Uhr. Bereits ab 11.45 Uhr wird auf paleo.ch eine virtuelle Warteschlange geöffnet. Alle Infos findest du hier

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