Katy Perry kommt ans Paléo-Festival. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Das Paléo Festival in Nyon gibt das Programm für 2026 bekannt. Die Fans des kultigen Openairs können sich auf ein bunt gemischtes Line-Up freuen. Darunter grosse Namen wie Katy Perry, The Cure und Gorillaz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Paléo Festival 2026 in Nyon präsentiert ein vielfältiges Line-up mit Headlinern wie Katy Perry, The Cure und Gorillaz sowie zahlreichen weiteren internationalen Acts.

Insgesamt treten 103 Künstler auf, darunter viele aus den nordischen Ländern und 16 Schweizer Acts, während Genres von Pop und Rap bis Elektro und Chanson abgedeckt werden.

Besonders hervorgehoben wird Katy Perrys Auftritt am 25. Juli als einzige Schweizer Show ihrer neuen Tour, während der Ticketverkauf am 25. März startet. Mehr anzeigen

Das Line-up 2026 kann sich sehen lassen: Zahlreiche grosse Namen sorgen für ein breites musikalisches Spektrum – von Pop-Rock mit Lorde, Twenty One Pilots, Morcheeba oder Feu.

Insgesamt stehen 103 Acts auf dem Programm. Auffällig ist die starke Präsenz nordischer Acts – etwa aus Schweden, Norwegen und Dänemark –, die im «Village du monde» als Ehrengäste auftreten. Dazu kommen 16 Schweizer Künstler, angeführt von den Kult-Elektro-Rockern Young Gods.

Paléo Festival in Nyon hat das Programm für 2026 bekanntgegeben. Paléo Festival

Ein Name sticht besonders heraus: Katy Perry. Die Pop-Ikone trat in der Schweiz bisher ausschliesslich im Zürcher Hallenstadion auf (2011, 2015, 2018). Nun kommt sie erstmals an die Plaine de l’Asse: am Samstag, 25. Juli – und das als einzige Schweizer Show ihrer fünften Welttournee «The Lifetimes Tour».

Der Ticket- und Aboverkauf startet am Mittwoch, 25. März 2026, um 12 Uhr. Bereits ab 11.45 Uhr wird auf paleo.ch eine virtuelle Warteschlange geöffnet. Alle Infos findest du hier.

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