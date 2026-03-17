Katy Perry, Lorde und GorillazDas ist das Lineup für das Paléo-Festival
Carlotta Henggeler
17.3.2026
Das Paléo Festival in Nyon gibt das Programm für 2026 bekannt. Die Fans des kultigen Openairs können sich auf ein bunt gemischtes Line-Up freuen. Darunter grosse Namen wie Katy Perry, The Cure und Gorillaz.
Insgesamt stehen 103 Acts auf dem Programm. Auffällig ist die starke Präsenz nordischer Acts – etwa aus Schweden, Norwegen und Dänemark –, die im «Village du monde» als Ehrengäste auftreten. Dazu kommen 16 Schweizer Künstler, angeführt von den Kult-Elektro-Rockern Young Gods.
Ein Name sticht besonders heraus: Katy Perry. Die Pop-Ikone trat in der Schweiz bisher ausschliesslich im Zürcher Hallenstadion auf (2011, 2015, 2018). Nun kommt sie erstmals an die Plaine de l’Asse: am Samstag, 25. Juli – und das als einzige Schweizer Show ihrer fünften Welttournee «The Lifetimes Tour».
Der Ticket- und Aboverkauf startet am Mittwoch, 25. März 2026, um 12 Uhr. Bereits ab 11.45 Uhr wird auf paleo.ch eine virtuelle Warteschlange geöffnet. Alle Infos findest du hier.
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