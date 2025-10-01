Ihr verstorbener Mann Kurt «ist und bleibt die Hauptperson in ihrem Leben»

Legendärer Patzer: Als Paola Felix durch das TV-Studio rutscht Legendär ist der Auftritt von Paola Felix in einer TV-Show zum 60. Geburtstag von Karl Dall. Das Duo stimmte auf einer Plastik-Insel sitzend den Hit «Blue Bayou» der Sängerin an, als diese den Halt verlor und auf dem Po die Treppe herunterrutschte. 30.09.2025

Ein Auftritt beim Eurovision Song Contest, 33 Jahre Liebesglück und ein Sturz von der Plastik-Palmeninsel – warum Sängerin Paola Felix sich kurz vor ihrem 75. Geburtstag auf der Sonnenseite des Lebens sieht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sängerin, Moderatorin und Model Paola Felix kann am kommenden Sonntag, 5. Oktober, ihren 75. Geburtstag feiern.

Felix war viele Jahre lange eine der prägenden Figuren der Showszene. Sie vertrat die Schweiz zweimal am Eurovision Song Contest. «Bonjour, Bonjour» und «Blue Bayou» waren ihre grossen Hits.

1980 heiratete die St. Gallerin den Fernsehmacher Kurt Felix und präsentierte jahrelang mit ihm zusammen die deutsche TV-Show «Verstehen Sie Spass?».

Im Jahr 2012 starb Kurt Felix nach schwerer Krankheit. «Kurt ist und bleibt die Hauptperson in meinem Leben» sagt Paola Felix heute. Mehr anzeigen

Wenn Paola Felix nicht Sängerin, Moderatorin und Model wäre, hätte sie sicher als Lebenscoach etwas zu bieten. Die Entertainerin bezeichnet sich als rundum glücklich und nennt als Rezept:

«Das Positive sehen, gute Kontakte pflegen und miteinander reden – aber nicht über Social Media», sagt die frühere Moderatorin von «Verstehen Sie Spass?» und Sängerin von Hits wie «Blue Bayou» die am Sonntag, 5. Oktober, ihren 75. Geburtstag feiern kann.

Aber Moment, «das Positive sehen» – irgendwann muss diese «Sauberfrau des Entertainments», wie sie mal genannt wurde, die mehr als 50 Jahre ohne Skandale, Streitereien und Kontroversen in der Öffentlichkeit steht, doch auch mal sauer sein, sich aufregen, aus der Haut fahren?

Ecken und Kanten zeigen? «Sie finden nichts», sagt Paola Felix. «Andere suchen vielleicht immer, wo das Problem liegt, ich suche immer den guten Weg.»

Paola Felix: «Auf der Sonnenseite auf die Welt gekommen»

Entsprechend bescheiden ist ihr Geburtstagswunsch: «Ich wünsche mir, dass ich dieses glückliche Leben weiterführen darf», so Felix, die wie seinerzeit viele Sängerinnen lange nur unter ihrem Vornamen aufgetreten ist.

Ihr Nachname war del Medico, ihr Vater ein italienischer Schneidermeister. Seit ihrer Heirat 1980 mit Kurt Felix trägt sie das Glück sogar im Namen: Felix ist lateinisch und heisst etwa: «vom Glück begünstigt».

«Ich bin auf der Sonnenseite auf die Welt gekommen», sagt sie. «Ich darf auf eine glückliche Kindheit zurückschauen, aus meinem Berufstraum wurde mein Traumberuf, ich hatte 33 Jahre Liebesglück mit Kurt an meiner Seite – und das ist das schönste Geschenk, das das Leben mir beschert hat.»

Das schönste Geburtstagsgeschenk habe sie ohnehin vorab erhalten, sagt sie: Den Auftritt im Frühjahr 2025 beim Eurovision Song Contest (ESC) in Basel, nachdem sie vor Jahrzehnten zweimal als Teilnehmerin dabei war.

«Meine erste Teilnahme 1969 war der Beginn meines Traumberufs», sagt sie. «Ich war überglücklich, jetzt noch einmal auf dieser Bühne mit 170 Millionen Zuschauern zu stehen – da hat sich fast ein wunderbarer Kreis geschlossen.»

1969 hatte Paola Felix für die Schweiz mit dem Song «Bonjour, Bonjour» die zweithöchste Punktzahl erreicht. Mit «Cinéma» schaffte sie 1980 den vierten Platz. Die Sängerin war zudem in der ZDF-Hitparade Dauergast.

Paola und Kurt Felix moderieren «Verstehen Sie Spass»

Was Paola Felix dann aber auch in Deutschland und Österreich so richtig berühmt gemacht hat, war die Moderation von «Verstehen Sie Spass?»– gemeinsam mit ihrem Mann als ARD-Samstagabend-Show von 1983 bis 1990. Und sie war auch einmal als verkleideter Lockvogel dabei. Die Sendung moderiert heute Barbara Schöneberger.

Paola und Kurt Felix wurden mehrmals unter die beliebtesten Moderatorenpaare im Fernsehen gewählt. Kurt Felix starb 2012 mit 71 Jahren nach schwerer Krankheit.

Dass sie heute oft eher auf Kurt Felix als auf ihre eigene Karriere angesprochen wird, mache ihr nichts aus. «Das ist mir eine grosse Freude und dass sich die Leute sich an ihn erinnern, ist wunderbar», sagt Paola Felix.

Im «SI-Talk» sagte sie im vergangenen Frühling, sie sei nach wie vor mit ihrem verstorbenen Mann eng verbunden sei: «Kurt ist und bleibt die Hauptperson in meinem Leben.»

Im Alter von nur 40 Jahren zog sich die Sängerin 1990 aus dem Unterhaltungsgeschäft zurück. Das Ehepaar Felix wollte mehr Privatleben haben. Seither tritt die Entertainerin nur noch selten auf.

Der Rutsch von der Plastikinsel – und keine Biografie

Legendär ist ihr Auftritt in der TV-Show zum 60. Geburtstag von Karl Dall. Die beiden stimmten 2001 auf einer Plastik-Insel mit Palmen und Bananen sitzend Paolas Hit «Blue Bayou» an, als die Sängerin plötzlich den Halt verlor und auf ihrem Po eine Treppe hinunterrutschte (siehe Video oben).

«Sing weiter», schrie der 2020 verstorbene Karl Dall – und das machten beide, unterbrochen von Gelächter. Paola Felix trug einige blaue Flecken davon, aber, ganz positive Einstellung, sagt sie: «Das ist ein lustiger Tupfer in meinem Leben».

Wer auf Anekdoten aus ihrem Leben in Form einer Biografie wartet, wartet vergeblich. Sie habe Kurt versprochen, dass es so etwas nie geben werde, sagt sie.

Bei Auftritten oder Interviews erzählt sie aber manchmal aus dem Nähkästchen, etwa, wie sie mit ihrem Mann privat später in Erinnerung an «Verstehen Sie Spass?» öfter mal selbst hinters Licht geführt wurde:

Etwa in einer Pizzeria, als beiden nach der Bestellung zunächst eine Pizza in Miniaturformat kredenzt wurde – um zu sehen, wie sie reagieren. Natürlich nahmen sie es mit Humor.

