blue Music bringt die legendären Songs von Patent Ochsner zu Dir ins Wohnzimmer: Das Konzert am längst ausverkauften Gurten-Freitag wird live Kino, im Free TV und hier im Stream übertragen.

Samina Stämpfli Martina Stadelmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Gurtenfestival findet in diesem Jahr vom 17. bis 20. Juli statt.

Das Konzert von Patent Ochner überträgt blue Music am Freitag, ab 20.45 Uhr hier im Stream auf blue News und auf der blue News App und ab 22.30 Uhr im Free TV auf blue Zoom.

Ausserdem als Premiere: In sieben Kinos der Schweiz wird das Konzert ab 20.30 live übertragen. Mehr anzeigen

Der Freitag am Gurtenfestival ist seit Monaten ausverkauft: Patent Ochsner ist der inoffizielle Headliner aller vier Tage. Nun ist der Tag gekommen: Patent Ochsner lässt heute den Berner Hausberg in ein kollektives Heimatgefühl verfallen.

Gurtenfestival Auf dem Berner Hausberg findet vom 17. bis 20. Juli 2024 das 41. Gurtenfestival statt. Bei der diesjährigen Ausgabe werden unter anderem Patent Ochsner, Peter Fox, Justice und Burna Boy die Stimmung anheizen. blue Music berichtet live vom Gurten, zeigt dir alle Highlights rund um Stars und Shows und überträgt einige der besten Konzerte live im Stream! liveit.ch / Dominic Bruegger

Auf der Gurtenfestival-Homepage steht: «Würde Patent Ochsner 2024 an jedem Abend spielen, würde das kaum jemanden stören», und damit hat der Veranstalter wohl recht.

Seit ihrem letzten Konzert auf dem Gurten ist es schon fünf Jahre her. Insgesamt hat die Band bereits sage und schreibe neun Mal auf dem Berner Hausberg gespielt.

Wer nun trotzdem noch Lust auf ein bisschen Patent Ochsner hatte, aber an kein Ticket mehr gekommen ist. Kann dank blue Music das Konzert auch bei blue Cinema verfolgen. So unter anderem auf der Dachterrasse des blue Cinema in Chur sowie in anderen blue Cinema-Standorten live übertragen (Abtwil, Biel, Emmenbrücke, Muri, Zürich, Winterthur).

Tickets für Patent Ochsner in den blue Cinemas gibt es online unter bluecinema.ch/music-session.

