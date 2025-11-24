Patzer bei Zarrella-Show – doch Beatrice Egli reagiert souverän

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ich glaube, sie schauen von oben zu» Patzer bei Zarrella-Show – doch Beatrice Egli reagiert souverän

Carlotta Henggeler

24.11.2025

Beatrice Egli bei Giovanni Zarrella in der gleichnamigen ZDF-Show. 
Beatrice Egli bei Giovanni Zarrella in der gleichnamigen ZDF-Show. 
ZDF/Sascha Baumann

Peinliche Szene in der «Giovanni Zarrella Show»: Der Host erkundigt sich bei Beatrice Egli nach ihren Grosseltern – offenbar nicht wissend, dass diese bereits verstorben sind.

Carlotta Henggeler

24.11.2025, 19:04

24.11.2025, 19:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der «Giovanni Zarrella Show» sorgt eine unbedachte Frage zur Familie von Beatrice Egli für einen peinlichen Moment, da ihre Grosseltern bereits verstorben sind.
  • Beatrice Egli präsentiert mit «Herzstapfen» einen emotionalen, persönlichen Song, den sie ihren Eltern und Grosseltern widmet.
  • Neben Eglis Auftritt kam es auch zu technischen Pannen, unter anderem bei den Ehrlich Brothers, was die Livesendung zusätzlich beeinträchtigte.
Mehr anzeigen

Am Wochenende meldet sich Giovanni Zarrella live aus der Messe Offenburg – und versammelt unter dem Motto «Wir sagen Dankeschön» erneut die Schlager-Elite im ZDF. 

Giovanni Zarrella holt Michelle, Ben Zucker, Nino de Angelo, Unheilig und Beatrice Egli auf die Bühne. Doch nach Eglis Gänsehaut-Auftritt sorgt der Moderator mit einer unbedachten Frage für einen etwas eher unangenehmen Moment.

Beatrice Egli performte ihren neuen und ruhigen Song «Herzstapfen». Davor habe sie Respekt gehabt, wie sie nach dem Auftritt erzählt.

«Herzstapfen» heisst der neue – ruhige – Song von Beatrice Egli. Normalerweise sorgt die Schlagersängerin mit schnellen Partysongs für Stimmung, doch diesmal zeigt sie sich von einer leisen, persönlichen Seite.

Das habe ihr auch Respekt eingeflösst, wie sie nach dem Auftritt erzählt: «Bei leisen Tönen hört man viel genauer hin. Ich habe in einer Samstagabend-Sendung einen sehr persönlichen Song gesungen – das braucht Mut», sagt sie zu Giovanni Zarrella.

Der Song ist ihren Eltern und Grosseltern gewidmet. Viele Menschen könnten solche Momente nicht mehr miterleben, weil sie nicht mehr da seien, erklärt Egli. «Trotzdem leben sie in dir, in deinem Herzen und in deinen Werten weiter.» «Herzstapfen» sei für all diese Menschen entstanden.

Zarrella sorgt für Fauxpas bei Song über Eglis Grosseltern 

«Wow, Beatrice. Wie schön», zeigt sich Giovanni Zarrella nach dem Gänsehaut-Auftritt sichtlich bewegt. Um die emotionale Stimmung zu verstärken, werden Bilder von Eglis Grosseltern eingeblendet. Dann fragt der Moderator: «Schönes Paar. Sind die dabei? Schauen sie heute zu?»

Egli reagiert verunsichert: «Nein… die sind leider nicht mehr da. Aber ich glaube, sie schauen von oben zu.» Ihre Grosseltern sind 2022 gestorben. 

Beatrice Egli sang in der «Zarrella Show» den Song «Herzstapfen». 
Beatrice Egli sang in der «Zarrella Show» den Song «Herzstapfen». 
ZDF/Sascha Baumann

Die Schlagersängerin versucht, die Situation zu retten und spricht darüber, wie sie die Trauer um ihre Grosseltern überwunden hat. Sie habe sich das Trauern erlaubt und ihre Gefühle zugelassen. «Die Verstorbenen bleiben im Herzen der Angehörigen», sagt sie.

Diese Show wird Giovanni Zarrella und seinen Gästen wohl in Erinnerung bleiben.

Mehr Videos aus dem Ressort

Schlagerstar schreibt Musikgeschichte: So erfüllt sich Beatrice Egli ihren grossen Lebenstraum

Schlagerstar schreibt Musikgeschichte: So erfüllt sich Beatrice Egli ihren grossen Lebenstraum

Am 10. Oktober 2026 schreibt Beatrice Egli Musikgeschichte. Sie wird die erste Schweizer Solokünstlerin sein, die ein Konzert im Hallenstadion in Zürich geben wird. blue News war bereits jetzt mit ihr vor Ort.

06.11.2025

Meistgelesen

Patzer bei Zarrella-Show – doch Beatrice Egli reagiert souverän
Eltern verlieren Kinder wegen alternativen Lebensstils
Lara Gut-Behrami droht dasselbe Schicksal wie diesen Ski-Stars
Papi muss am Zoll wegen Gipfeli für Kinder Busse zahlen
Vulkan in Äthiopien bricht erstmals seit Jahrtausenden aus

Mehr über Egli

Bötschi fragt Beatrice Egli. «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Bötschi fragt Beatrice Egli«Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Speed-Date mit Schlagerstar. Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Speed-Date mit SchlagerstarBeatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Bötschi fragt Thomas Anders. «Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»

Bötschi fragt Thomas Anders«Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»

Mehr aus dem Ressort

Fettnäpfchen-Alarm bei «Bauer sucht Frau». Landwirt Thomas redet sich bei Hofdame um Kopf und Kragen

Fettnäpfchen-Alarm bei «Bauer sucht Frau»Landwirt Thomas redet sich bei Hofdame um Kopf und Kragen

«No comment». Hunziker verrät Hochzeitsdatum – doch bei einem Thema macht sie dicht

«No comment»Hunziker verrät Hochzeitsdatum – doch bei einem Thema macht sie dicht

«Gewitter im Kopf». YouTuber (27) begeisterte Millionen – jetzt ist er tot

«Gewitter im Kopf»YouTuber (27) begeisterte Millionen – jetzt ist er tot