Patzer bei Zarrella-Show – doch Beatrice Egli reagiert souverän

Beatrice Egli bei Giovanni Zarrella in der gleichnamigen ZDF-Show. ZDF/Sascha Baumann

Peinliche Szene in der «Giovanni Zarrella Show»: Der Host erkundigt sich bei Beatrice Egli nach ihren Grosseltern – offenbar nicht wissend, dass diese bereits verstorben sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der «Giovanni Zarrella Show» sorgt eine unbedachte Frage zur Familie von Beatrice Egli für einen peinlichen Moment, da ihre Grosseltern bereits verstorben sind.

Beatrice Egli präsentiert mit «Herzstapfen» einen emotionalen, persönlichen Song, den sie ihren Eltern und Grosseltern widmet.

Neben Eglis Auftritt kam es auch zu technischen Pannen, unter anderem bei den Ehrlich Brothers, was die Livesendung zusätzlich beeinträchtigte. Mehr anzeigen

Am Wochenende meldet sich Giovanni Zarrella live aus der Messe Offenburg – und versammelt unter dem Motto «Wir sagen Dankeschön» erneut die Schlager-Elite im ZDF.

Giovanni Zarrella holt Michelle, Ben Zucker, Nino de Angelo, Unheilig und Beatrice Egli auf die Bühne. Doch nach Eglis Gänsehaut-Auftritt sorgt der Moderator mit einer unbedachten Frage für einen etwas eher unangenehmen Moment.

Beatrice Egli performte ihren neuen und ruhigen Song «Herzstapfen». Davor habe sie Respekt gehabt, wie sie nach dem Auftritt erzählt.

«Herzstapfen» heisst der neue – ruhige – Song von Beatrice Egli. Normalerweise sorgt die Schlagersängerin mit schnellen Partysongs für Stimmung, doch diesmal zeigt sie sich von einer leisen, persönlichen Seite.

Das habe ihr auch Respekt eingeflösst, wie sie nach dem Auftritt erzählt: «Bei leisen Tönen hört man viel genauer hin. Ich habe in einer Samstagabend-Sendung einen sehr persönlichen Song gesungen – das braucht Mut», sagt sie zu Giovanni Zarrella.

Der Song ist ihren Eltern und Grosseltern gewidmet. Viele Menschen könnten solche Momente nicht mehr miterleben, weil sie nicht mehr da seien, erklärt Egli. «Trotzdem leben sie in dir, in deinem Herzen und in deinen Werten weiter.» «Herzstapfen» sei für all diese Menschen entstanden.

Zarrella sorgt für Fauxpas bei Song über Eglis Grosseltern

«Wow, Beatrice. Wie schön», zeigt sich Giovanni Zarrella nach dem Gänsehaut-Auftritt sichtlich bewegt. Um die emotionale Stimmung zu verstärken, werden Bilder von Eglis Grosseltern eingeblendet. Dann fragt der Moderator: «Schönes Paar. Sind die dabei? Schauen sie heute zu?»

Egli reagiert verunsichert: «Nein… die sind leider nicht mehr da. Aber ich glaube, sie schauen von oben zu.» Ihre Grosseltern sind 2022 gestorben.

Beatrice Egli sang in der «Zarrella Show» den Song «Herzstapfen». ZDF/Sascha Baumann

Die Schlagersängerin versucht, die Situation zu retten und spricht darüber, wie sie die Trauer um ihre Grosseltern überwunden hat. Sie habe sich das Trauern erlaubt und ihre Gefühle zugelassen. «Die Verstorbenen bleiben im Herzen der Angehörigen», sagt sie.

Diese Show wird Giovanni Zarrella und seinen Gästen wohl in Erinnerung bleiben.

Mehr Videos aus dem Ressort