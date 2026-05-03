Schlagerstar Peter Kraus (87) tourt und tourt und tourt und ... Siebenmal ging Peter Kraus bereits auf Abschiedstournee. Nun kehrt die 87-jährige Schlagerikone erneut auf die Bühne zurück – gemeinsam mit seinem Sohn Mike. Bild: Tom Weller/dpa Mitte der 1980er Jahre beschwor die britische Band Status Quo die «End of the Road», nur um zwei Jahre später weiterzurocken und weiterzurocken und ... es heute immer noch zu tun. Bild: imago images / ZUMA Press Bei den Scorpions gab es zwar keinen Vertrag; dafür wurde die Band mit ihren Abschiedstourneen selbst längst zum Running Gag. Schon 2010 verkündete man die Auflösung nach einer letzten Welttournee. Bild: Moritz Frankenberg/dpa Howard Carpendale wollte vor 23 Jahren bereits Schluss machen – feiert aber im kommenden Sommer, mittlerweile 80 Jahre alt geworden, sein 60-Jahr-Bühnenjubiläum. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa Schlagerstar Peter Kraus (87) tourt und tourt und tourt und ... Siebenmal ging Peter Kraus bereits auf Abschiedstournee. Nun kehrt die 87-jährige Schlagerikone erneut auf die Bühne zurück – gemeinsam mit seinem Sohn Mike. Bild: Tom Weller/dpa Mitte der 1980er Jahre beschwor die britische Band Status Quo die «End of the Road», nur um zwei Jahre später weiterzurocken und weiterzurocken und ... es heute immer noch zu tun. Bild: imago images / ZUMA Press Bei den Scorpions gab es zwar keinen Vertrag; dafür wurde die Band mit ihren Abschiedstourneen selbst längst zum Running Gag. Schon 2010 verkündete man die Auflösung nach einer letzten Welttournee. Bild: Moritz Frankenberg/dpa Howard Carpendale wollte vor 23 Jahren bereits Schluss machen – feiert aber im kommenden Sommer, mittlerweile 80 Jahre alt geworden, sein 60-Jahr-Bühnenjubiläum. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Schlagerstar Peter Kraus kündigte wieder einmal seine letzte Tournee an – und ist damit in bester Gesellschaft. Immer wieder verabschieden sich Stars offiziell von der Bühne, nur um kurz darauf zurückzukehren. Abschiedstournee ohne Ende: Was steckt hinter diesem Phänomen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sänger Peter Kraus wurde im März 87 Jahre alt – und kündigte vor wenigen Tagen seine achte Abschiedstournee an.

Ohne Bühne geht es offenbar nicht, auch wenn der deutsche Schlagerstar, der seit Jahren im Tessin lebt, eigentlich längst im Ruhestand sein wollte.

Kraus ist damit nicht allein: Scorpions, Kiss oder Howard Carpendale haben ihre Abschiede ebenfalls mehrfach angekündigt – und sind immer wieder zurückgekehrt.

Das Phänomen der «letzten Tourneen» ist in der Musikwelt längst Normalität geworden. Mehr anzeigen

«Ein Comeback (engl.: Rückkehr, Wiederkehr, Zurückkommen) ist die Rückkehr einer Person oder Gruppe des öffentlichen Lebens, eines Stils oder einer Mode in den Mittelpunkt des medialen Interesses.»

Am 18. März wurde Peter Kraus 87 Jahre alt. Seine Bühnenkarriere wollte der deutsche Sänger, der seit vielen Jahren im Tessin lebt, zu diesem Zeitpunkt eigentlich längst beendet haben.

Wollte.

Nun zieht es den Mann, einst bekannt geworden mit einem Hüftschwung à la Elvis Presley, doch nochmals auf die Bühne, also ins Rampenlicht.

Nach sage und schreibe sieben angekündigten Abschiedstourneen geht Kraus ab Mai 2027 nochmals auf Tournee. «Ja, es ist meine achte Abschiedstournee», offenbart Kraus im Interview mit dem «Spiegel» – und erklärt, wie es dazu kommen konnte:

«Die ersten drei Abschiedstourneen waren ein PR-Gag, so wie andere Künstler sich eine Krankheit einfallen lassen, um ihren Vorverkauf zu steigern.»

Und weiter: «Ab der vierten habe ich es dann ernster gemeint. Es war die Zeit, als ich mir einen Weinberg in der Südsteiermark gekauft habe, um Hobbywinzer zu werden. Nun gehe ich erstmals mit meinem Sohn Mike auf Tour.»

Da konnte er natürlich nicht Nein sagen.

Peter Kraus ist kein Einzelfall

Nun denn: Peter Kraus ist kein Einzelfall – Abschiedstourneen ohne Ende sind ein weitverbreitetes Phänomen in der Musikbranche.

Bereits 1984 beschwor die britische Band Status Quo die «End of the Road», nur um zwei Jahre später weiterzurocken und weiterzurocken und ... es heute immer noch zu tun.

Mötley Crüe, die Scorpions, Kiss, Deep Purple, Judas Priest, der verstorbene Ozzy Osbourne: Die Bühnen der Welt sind gut gefüllt mit Musikern, die längst ihren Ruhestand geniessen wollten – und dann doch nicht aufhören konnten.

So wie Howard Carpendale, der 2003 mit «Das Finale» Schluss machen wollte – und im kommenden Sommer, mittlerweile 80 Jahre alt, sein 60-Jahr-Bühnenjubiläum mit einer Tournee feiern wird.

Und dann?

Stehen die Musiker – meist Männer, die vom Abschied sprechen und doch ein Comeback nach dem anderen feiern – plötzlich wieder vor ausverkauften Hallen, füllen Stadien, baden im Applaus der Fans und realisieren:

Verdammt, das fühlt sich gut an.

Ruhm macht süchtig. Und wer will schon freiwillig darauf verzichten? Also versteht man sich plötzlich wieder prächtig mit den alten Bandkollegen, über die man früher nur noch gelästert hat – und Päng: Das nächste Album bereits in Planung – die nächste Abschiedstournee gleich hinten dran.

Kein Wunder, dass «letzte Tournee» oder «grosse Abschiedstournee» bei den Fans eher für ein wissendes Schmunzeln sorgt als für tränenreiche Abschiedsstimmung.

Abschiedstourneen sind fast immer Kassenschlager

Abschiedstourneen sind fast immer Kassenschlager. Welcher Fan will seine Lieblingsband nicht noch ein allerletztes Mal live erleben? Und auch klar: Ohne angekündigte Abschiedstour wären mit Sicherheit deutlich weniger Tickets verkauft worden.

«Wir haben es hier mit einer Art selbsterfüllender Prophezeiung zu tun, die man aus Shakespeares Macbeth kennt», kam das deutsche Musikmagazin «The Circle» bereits 2019 dem Phänomen auf die Spur.

Im Interview mit t-online behauptet Peter Kraus zwar standhaft, dass hinter der Vater-Sohn-Tournee keine strategischen Überlegungen stehen würden. «Eine achte Abschiedstournee entsteht nicht, weil ich das geschäftstüchtig ausbauen wollte.»

Ach, stimmt ja, er wollte doch seine Laufbahn als Sänger längst beendet haben. Doch diesmal sei der Anstoss von seinem Sohn gekommen.

«Mike hat ein sehr gutes Album produziert, das er selbst geschrieben hat, und mit dem muss auch was passieren. Mit dem Plattengeschäft allein kann man kein Geld verdienen, nur mit einer Tour.»

Kraus: «Kein Mensch, der noch nach Erfolg strebt»

Den Ehrgeiz im klassischen Sinne treibe ihn schon lange nicht mehr an, behauptet Peter Kraus bei t-online. «Ich bin kein Mensch, der in der Schlagerwelt noch unbedingt nach Erfolg strebt».

Nach bereits sieben Abschiedstourneen will Peter Krause im 2027 nun nochmals auf Tournee gehen – gemeinsam mit seinem Sohn Mike Kraus. Bild: IMAGO/Horst Galuschka

Und weiter: «Das brauche ich seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber etwas Aussergewöhnliches mit meinem Sohn zu machen – das macht mir schon Spass. Wir haben eine sehr intensive Beziehung und telefonieren fast jeden Tag.»

Rückblickend zeigt sich Kraus zufrieden mit seiner Karriere. Entscheidend sei für ihn die Beständigkeit gewesen. «Konstant im Geschäft zu bleiben, beliebt zu sein und Fans zu haben – was will man mehr?»

Momoll, Peter Kraus will noch mehr, wie er dem «Spiegel» verraten hat: «Mein sehr ehrgeiziger Arzt hat gesagt, ich müsse unbedingt an meinem 90. Geburtstag ein Konzert geben. Mein Management hat schon mal für den 18. März 2029 die Wiener Stadthalle gebucht.»

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