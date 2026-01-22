«Bin noch nicht tot»Phil Collins «ständiger Kampf» mit der Gesundheit, doch er hat auch noch einige Songs in petto
Carlotta Henggeler
22.1.2026
Seit Jahren kämpft Phil Collins mit schweren gesundheitlichen Problemen. In seinem Haus am Genfersee hat sich der Ex-Genesis-Frontmann zurückgezogen. Kurz vor seinem 75. Geburtstag spricht er offen über Schmerz, Rückzug – und den Abschied vom Rampenlicht.
«Es ist ein ständiger Kampf», sagt Phil Collins im BBC-Podcast Eras. Eine Krankenschwester lebt rund um die Uhr bei ihm in Féchy VD und sorgt dafür, dass er seine Medikamente regelmässig nimmt. «Mein Knie macht Probleme – alles, was schieflaufen konnte, ist schiefgelaufen.»
«Die letzten Jahre waren frustrierend», sagt Phil Collins, der seit Jahren in der Schweiz lebt. Nach der letzten Tour wollte der gebürtige Brite eigentlich das Leben geniessen – doch stattdessen folgten Spitalaufenthalte und Operationen.
«Ich dachte: Jetzt mache ich all die Dinge, die ich vorher nicht machen konnte.» Stattdessen musste er fünf Knieoperationen über sich ergehen lassen. «Aber jetzt habe ich ein funktionierendes Knie – ich kann wieder gehen, wenn auch nur mit Krücken.»
Seit Jahren keinen Alkohol angerührt
Doch nicht nur die Knie machten Phil Collins zu schaffen. «Die letzten Jahre waren schwierig, interessant und frustrierend», sagt der Musiker offen. Während eines Spitalaufenthalts infizierte er sich mit Covid, kurz darauf begannen seine Nieren zu versagen.
«Alles schien gleichzeitig auf mich einzustürzen.»
Was zu seinen Nierenproblemen und einer schweren Bauchspeicheldrüsen-Entzündung geführt habe? «Ich habe zu viel getrunken», gesteht Phil Collins offen. Seit zwei Jahren ist er trocken. Trotz aller gesundheitlichen Rückschläge bleibt er zuversichtlich: «Ich bin noch nicht tot.» Sein Ziel: wieder mobil und gesund werden.
Und vielleicht gibt es sogar musikalisch ein Comeback? «Ich habe noch ein paar Dinge in der Schublade – einiges Unvollendetes, anderes fast fertig», verrät Collins. «Vielleicht steckt noch Musik in mir. Sag niemals nie.»
Mehr Videos aus dem Ressort
Ein tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars
Bruce Springsteen ist einer der dienstältesten Rockstars der Welt. Oscar-Regisseur Scott Cooper wagt den Schritt, dem «Boss» eine Biografie zu widmen - und macht das grossartig.