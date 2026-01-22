Sänger Phil Collins bei einem Auftritt in Mexiko 2018. Rebecca Blackwell/AP/dpa

Seit Jahren kämpft Phil Collins mit schweren gesundheitlichen Problemen. In seinem Haus am Genfersee hat sich der Ex-Genesis-Frontmann zurückgezogen. Kurz vor seinem 75. Geburtstag spricht er offen über Schmerz, Rückzug – und den Abschied vom Rampenlicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Phil Collins lebt zurückgezogen am Genfersee und kämpft mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen, darunter Kniebeschwerden, Nierenversagen und den Folgen von Alkoholmissbrauch.

Seit zwei Jahren ist er abstinent, wird rund um die Uhr von einer Pflegekraft betreut und bleibt trotz seiner Leiden kämpferisch und zuversichtlich.

Ein musikalisches Comeback schliesst der ehemalige Genesis-Sänger nicht aus – er habe noch unveröffentlichte Songs in Arbeit. Mehr anzeigen

«Es ist ein ständiger Kampf», sagt Phil Collins im BBC-Podcast Eras. Eine Krankenschwester lebt rund um die Uhr bei ihm in Féchy VD und sorgt dafür, dass er seine Medikamente regelmässig nimmt. «Mein Knie macht Probleme – alles, was schieflaufen konnte, ist schiefgelaufen.»

«Die letzten Jahre waren frustrierend», sagt Phil Collins, der seit Jahren in der Schweiz lebt. Nach der letzten Tour wollte der gebürtige Brite eigentlich das Leben geniessen – doch stattdessen folgten Spitalaufenthalte und Operationen.

«Ich dachte: Jetzt mache ich all die Dinge, die ich vorher nicht machen konnte.» Stattdessen musste er fünf Knieoperationen über sich ergehen lassen. «Aber jetzt habe ich ein funktionierendes Knie – ich kann wieder gehen, wenn auch nur mit Krücken.»

Seit Jahren keinen Alkohol angerührt

Doch nicht nur die Knie machten Phil Collins zu schaffen. «Die letzten Jahre waren schwierig, interessant und frustrierend», sagt der Musiker offen. Während eines Spitalaufenthalts infizierte er sich mit Covid, kurz darauf begannen seine Nieren zu versagen.

«Alles schien gleichzeitig auf mich einzustürzen.»

Was zu seinen Nierenproblemen und einer schweren Bauchspeicheldrüsen-Entzündung geführt habe? «Ich habe zu viel getrunken», gesteht Phil Collins offen. Seit zwei Jahren ist er trocken. Trotz aller gesundheitlichen Rückschläge bleibt er zuversichtlich: «Ich bin noch nicht tot.» Sein Ziel: wieder mobil und gesund werden.

Und vielleicht gibt es sogar musikalisch ein Comeback? «Ich habe noch ein paar Dinge in der Schublade – einiges Unvollendetes, anderes fast fertig», verrät Collins. «Vielleicht steckt noch Musik in mir. Sag niemals nie.»

