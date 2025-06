Die 26-jährige Sängerin Sabrina Carpenter sorgt mit ihrem neuen Album für Gesprächsstoff. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Das neue Plattencover von Sabrina Carpenter zeigt die Sängerin kniend, einem Mann ausgeliefert. Ironisch gemeint – aber viele sehen darin die Verharmlosung patriarchaler Gewalt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sabrina Carpenters neues Albumcover sorgt für Kritik. Die Sängerin kniet vor einem Mann, der ihr Haar packt. Fans sehen darin eine Verherrlichung von patriarchaler Gewalt.

Carpenters Stil lebt von ironischem Spiel mit Weiblichkeitsklischees, doch diesmal funktioniert die Provokation nicht wie gewohnt.

Zusätzlich sorgt ihre Familie für Aufsehen: Carpenter ist die Nichte von Nancy Cartwright, der Stimme von Bart Simpson – und prominente Scientology-Spenderin. Mehr anzeigen

Sie war das Pop-Girly der Stunde. Nach ihrem Album «Short n' Sweet», das sie 2024 erschien, ihr zwei Grammys einbrachte und von einer gleichnamigen Welttournee begleitet wurde, hat Sabrina Carpenter (26) kürzlich ihr nächstes Album angekündigt. «Man's Best Friend» erscheint am 29. August.

Doch schon die Ankündigung sorgt für Kritik – vor allem wegen des provokanten Albumcovers. Darauf kniet die Sängerin auf dem Boden, trägt ein kurzes schwarzes Kleid und hohe Schuhe. Ihr Mund ist leicht geöffnet.

Am Bildrand ist der Körper einer Person in dunkler Kleidung zu sehen, vermutlich ein Mann. Er greift in ihr Haar und hält es fest umklammert.

Unter dem Bild häufen sich die Kommentare. «Ist das Satire?», fragen sich die Fans. «Warum vergleichen wir uns mit Hunden?», kommentieren Fans, und «Das Cover lässt mich unwohl fühlen».

Und immer wieder liest man: «Mädchen, steh auf!». Ihr wird vorgeworfen, patriarchale Unterdrückung nicht nur darzustellen, sondern auch als etwas Ästhetisches zu inszenieren.

Spiel mit Stereotypen und überzeichneten Klischees

Dabei ist Sabrina Carpenter bekannt für ihr Spiel mit femininen Stereotypen und überzeichneten Klischees von «Girlyness». Gerade diese Doppelbödigkeit macht sie für viele zur Pop-Ikone einer neuen Generation.

Vermutlich will Carpenter auch mit dem Albumcover satirisch sein. Doch in der Zeit, in der Sänger und Produzent Sean «P. Diddy» Combs vor Gericht steht, weil ihm sexuelle und körperliche Übergriffe vorgeworfen werden, wirkt das Bild eher verstörend als pointiert.

Auf dem Albumcover von «A Man's Best Friend» wirkt Carpenter angeleint – als sei sie ein Hund. Screenshot Instagram

Doch Sabrina Carpenter schlägt derzeit nicht nur mit dem Albumcover Wellen. Auch ein bekanntes Familienmitglied sorgt für Gesprächsstoff.

Carpenter ist die Nichte von Nancy Cartwright – der Stimme von Bart Simpsons aus «Die Simpsons». Sabrinas Vater, David Carpenter, ist Nancy Cartwrights Stiefbruder.

Die Verbindung ist zwar längst bekannt, sorgt aber immer wieder für Überraschung, wenn neue Fans die Verwandtschaft entdecken. Cartwright spricht Bart schon seit über 30 Jahren. Auch Maggie Simpson, Ralph Wiggum, Todd Flanders und Nelson Muntz gehen alle auf ihr Konto.

Zudem ist Cartwright eine grosse Scientology-Spenderin. Zusätzlich ist sie als langjährige Unterstützerin der umstrittenen Scientology-Organisation bekannt. Laut Berichten soll sie bereits über 20 Millionen Dollar (rund 16,2 Millionen Franken) gespendet haben.

Nancy Cartwright selbst hat sich bereits mal zu ihrer berühmten Nichte geäussert. «Schon verrückt, oder? Ihr kennt mich seit Jahren als diese 10-jährige Zeichentrickstimme – und dann erfährt ihr plötzlich, dass ich mit so einem Superstar verwandt bin!», sagte sie in einem TikTok-Video.

Mehr aus dem Ressort