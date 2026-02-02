  1. Privatkunden
Grammys 2026 Verhaspelt, verwirrt, Faden verloren – der irritierende Auftritt von Popstar Cher

Carlotta Henggeler

2.2.2026

Popstar Cher sorgt für einen irritierenden Moment bei den Grammys 2026: Die Musik-Ikone wurde für ihr Lebenswerk geehrt – und wirkte danach überfordert mit der Situation und ihrem Auftritt.

Carlotta Henggeler

02.02.2026, 07:29

02.02.2026, 07:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei den Grammys 2026 sorgte Cher für Irritationen, als sie bei der Preisverkündung zunächst den Namen des bereits 2005 verstorbenen Luther Vandross nannte.
  • Kurz darauf korrigierte sich die 79-jährige Pop-Ikone und erklärte Kendrick Lamar und SZA zu den Gewinnern für den Song «Luther».
  • Eine offizielle Erklärung für Chers Auftritt gibt es nicht; naheliegend ist eine Verwechslung, da der ausgezeichnete Song nach Luther Vandross benannt ist und musikalische Elemente aus dessen Werk aufgreift.
Mehr anzeigen

Bei der Grammy-Verleihung kam es zu einer irritierenden Situation mit Pop-Ikone Cher.

Die 79-Jährige öffnete als Laudatorin den Umschlag mit dem Namen des Gewinners und verkündete zunächst, der Grammy gehe an Luther Vandross. Die Reaktion im Saal fiel gemischt aus: Während einige lachten, wirkten andere Zuschauerinnen und Zuschauer sichtlich verunsichert.

Vandross war weder für den Preis nominiert noch lebt er noch – der Musiker starb bereits 2005. Cher korrigierte sich wenig später und stellte klar, dass der Grammy an Kendrick Lamar geht. Der Rapper wurde gemeinsam mit der Sängerin SZA für den Song «Luther» ausgezeichnet.

Das Lied ist nach Luther Vandross benannt und verwendet musikalische Elemente aus dessen Werk, was offenbar zu der Verwechslung geführt haben dürfte oder Cher in der Situation aus dem Konzept brachte.

Auch Gottschalk sorgte mit Auftritt schon für Irritationen

Die Szene erinnerte an einen früheren Auftritt der Sängerin bei der Bambi-Verleihung in Deutschland.

Grammy-Highlights. Kendrick Lamar triumphiert, Bad Bunny schreibt Geschichte – und eine Schweizerin geht leer aus

Grammy-HighlightsKendrick Lamar triumphiert, Bad Bunny schreibt Geschichte – und eine Schweizerin geht leer aus

Damals sorgte nicht Cher selbst, sondern Moderator Thomas Gottschalk für Irritationen, als er sie mit einem Double verwechselte und anschliessend ungewöhnliche Bemerkungen über die 79-Jährige machte. Später wurde bekannt, dass Gottschalk zu diesem Zeitpunkt an Krebs erkrankt war und Medikamente einnahm.

Was ist bei Cher passiert?

Eine offizielle Erklärung für Chers Auftritt bei den Grammys 2026 gibt es bislang nicht. Weder Cher selbst noch die Veranstalter haben sich konkret zu dem Vorfall geäussert.

Nippel, Federn und «Ice Out»-Pins. Die auffälligsten Outfits der Grammys

Nippel, Federn und «Ice Out»-PinsDie auffälligsten Outfits der Grammys

Naheliegend ist, dass es sich um eine Verwechslung in der Situation handelte: Der ausgezeichnete Song «lLuther» von Kendrick Lamar und SZA ist nach Luther Vandross benannt und nutzt Elemente aus dessen Musik. Dieser Zusammenhang könnte dazu geführt haben, dass Cher im Moment der Preisverkündung kurz den Überblick verlor.

Mehr Videos aus dem Ressort

Grammys mit neuem Rekord – Beyoncé hat nun 32 Trophäen

Grammys mit neuem Rekord – Beyoncé hat nun 32 Trophäen

Beyoncé ist mit 32 Grammys nun der erfolgreichster Grammy-Star aller Zeiten. Sie gewinnt ihre vier Preise in den Kategorien beste Tanz-Aufnahme, bestes Tanz-Album, beste traditionelle R&B Performance und bester R&B Song.

06.02.2023

