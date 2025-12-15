  1. Privatkunden
Entdeckt bei Check-up Popstar Cliff Richard ist an Prostatakrebs erkrankt

dpa

15.12.2025 - 12:21

Sir Cliff Richard sprach in der TV-Show «Good Morning Britain» des Senders ITV über seine Krebserkrankung.
Sir Cliff Richard sprach in der TV-Show «Good Morning Britain» des Senders ITV über seine Krebserkrankung.
Bild: dpa

Der britische Popstar Cliff Richard spricht in einem Fernsehinterview offen über seine Krebserkrankung – und erklärt, weshalb er Vorsorge wichtig findet.

DPA

15.12.2025, 12:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sir Cliff Richard hat in der TV-Sendung «Good Morning Britain» offenbart, dass bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert.
  • Der britische Popstar sagte, dass die Krankheit bei einer routinemässigen Voruntersuchung vor einer geplanten Tour entdeckt wurde.
  • «Der Krebs ist momentan weg», so der 85-Jährige.
Mehr anzeigen

Der britische Popstar Cliff Richard («The Young Ones», «Summer Holiday») ist im vergangenen Jahr wegen Prostata-Krebs behandelt worden.

Die Erkrankung sei im Zuge einer Untersuchung kurz vor einer Tournee entdeckt worden, sagte der 85-Jährige in der TV-Sendung «Good Morning Britain» des Senders ITV.

Die Behandlung war demnach erfolgreich, «im Moment» sei der Krebs verschwunden, so Richard weiter. Ob der Krebs wieder zurückkomme, wisse er nicht, solche Dinge könne man nicht vorhersagen.

Prostata-Krebs häufigste Krebsart unter Männern

In dem Fernsehinterview sprach sich Cliff Richard auch für Vorsorgeuntersuchungen aus. «Wir alle verdienen die gleiche Möglichkeit, einen Test zu bekommen und dann sehr früh mit Behandlungen zu beginnen.»

Derzeit gibt es im Vereinigten Königreich kein nationales Screening-Programm für Prostata-Krebs, da es etwa Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit von sogenannten PSA-Tests gibt.

Bötschi fragt Esteriore Brothers. «Der Krebs machte uns Brüdern bewusst: Das Leben ist nicht unendlich»

Bötschi fragt Esteriore Brothers«Der Krebs machte uns Brüdern bewusst: Das Leben ist nicht unendlich»

Bei einem solchen Test wird die Konzentration des prostataspezifischen Antigens im Blut bestimmt, seine Aussagekraft ist aber begrenzt, es kommt auch zu falsch positiven Ergebnissen.

Ein nationales Komitee gab im November Empfehlungen für ein gezieltes Screening von Männern mit einer bestimmten Genmutation ab und sprach sich gegen eine routinemässige Vorsorge für die grosse Mehrheit aus. Der BBC zufolge ist Prostata-Krebs die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Grossbritannien.

