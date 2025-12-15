Die Behandlung war demnach erfolgreich, «im Moment» sei der Krebs verschwunden, so Richard weiter. Ob der Krebs wieder zurückkomme, wisse er nicht, solche Dinge könne man nicht vorhersagen.
Prostata-Krebs häufigste Krebsart unter Männern
In dem Fernsehinterview sprach sich Cliff Richard auch für Vorsorgeuntersuchungen aus. «Wir alle verdienen die gleiche Möglichkeit, einen Test zu bekommen und dann sehr früh mit Behandlungen zu beginnen.»
Derzeit gibt es im Vereinigten Königreich kein nationales Screening-Programm für Prostata-Krebs, da es etwa Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit von sogenannten PSA-Tests gibt.
Bei einem solchen Test wird die Konzentration des prostataspezifischen Antigens im Blut bestimmt, seine Aussagekraft ist aber begrenzt, es kommt auch zu falsch positiven Ergebnissen.
Ein nationales Komitee gab im November Empfehlungen für ein gezieltes Screening von Männern mit einer bestimmten Genmutation ab und sprach sich gegen eine routinemässige Vorsorge für die grosse Mehrheit aus. Der BBC zufolge ist Prostata-Krebs die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Grossbritannien.
