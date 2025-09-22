Der britische Sänger Harry Styles (Mitte) startete unter falschem Namen beim Berlin-Marathon. Bild: dpa

Trotz drückender Schwüle glänzte der britische Popstar Harry Styles beim Berlin-Marathon mit einer starken Zeit unter drei Stunden. Und liess auch einen deutschen Fussball-Weltmeister hinter sich.

DPA, Bruno Bötschi dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Harry Styles lief am Sonntag den 51. Berlin-Marathon.

Der 31-jährige Sänger lief unter dem falschen Namen Sted Sarandos und knackte die Drei-Stunden-Marke.

Mit Stirnband und Sonnenbrille ausgestattet, wurde Styles auf der Strecke nur von wenigen Menschen erkannt. Mehr anzeigen

Unter dem falschen Namen ist der britische Sänger und Schauspieler Harry Styles beim 51. Berlin-Marathon angetreten – und hat bei Wärme und Schwüle eine starke Zeit abgeliefert.

Der 31-Jährige absolvierte die 42,195 Kilometer durch die deutsche Hauptstadt trotz der schweren äusseren Bedingungen in 2:59:13 Stunden.

Eine Zeit unter drei Stunden ist das grosse Ziel vieler ambitionierter Hobbyläufer.

Die Veranstalter bestätigten die Teilnahme von Styles, der als Mitglied der gecasteten Boyband One Direction berühmt wurde und 2017 seine Solo-Karriere startete.

Harry Styles bewies bereits im vergangenen März beim Tokio-Marathon, dass er nicht nur auf der Bühne viel Ausdauer hat. Der 31 Sänger brachte die 42,195 Kilometer damals in der bemerkenswerten Zeit von 3:24:07 Stunden hinter sich.

Auch Schürrle und Felix Kroos dabei

Zuvor hatte die Berliner Tageszeitung«Tagesspiegel» berichtet, dass Styles unter dem Pseudonym Sted Sarandos den Berlin-Marathon absolviere.

Der britische Popstar hatte die Startnummer 31261 und lief mit einer Sonnenbrille und einer Art Stirnband, wie auf einem Foto der Veranstalter zu sehen war.

Er war nicht der einzige prominente Teilnehmer. Der einstige Fussball-Weltmeister André Schürrle, der nach dem Ende seiner Profikarriere bei Lauf-Veranstaltungen unterwegs ist, kam nach 3:21:25 Stunden ins Ziel in der Nähe des Brandenburger Tors.

Der frühere Union-Profi Felix Kroos, dessen Bruder Toni Kroos 2014 gemeinsam mit Schürrle Weltmeister in Brasilien wurde, hatte es nach 4:28:23 Stunden durch die spätsommerliche Wärme geschafft.

