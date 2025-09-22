Die Veranstalter bestätigten die Teilnahme von Styles, der als Mitglied der gecasteten Boyband One Direction berühmt wurde und 2017 seine Solo-Karriere startete.
Harry Styles bewies bereits im vergangenen März beim Tokio-Marathon, dass er nicht nur auf der Bühne viel Ausdauer hat. Der 31 Sänger brachte die 42,195 Kilometer damals in der bemerkenswerten Zeit von 3:24:07 Stunden hinter sich.
Auch Schürrle und Felix Kroos dabei
Zuvor hatte die Berliner Tageszeitung«Tagesspiegel» berichtet, dass Styles unter dem Pseudonym Sted Sarandos den Berlin-Marathon absolviere.
Der britische Popstar hatte die Startnummer 31261 und lief mit einer Sonnenbrille und einer Art Stirnband, wie auf einem Foto der Veranstalter zu sehen war.
Er war nicht der einzige prominente Teilnehmer. Der einstige Fussball-Weltmeister André Schürrle, der nach dem Ende seiner Profikarriere bei Lauf-Veranstaltungen unterwegs ist, kam nach 3:21:25 Stunden ins Ziel in der Nähe des Brandenburger Tors.
Der frühere Union-Profi Felix Kroos, dessen Bruder Toni Kroos 2014 gemeinsam mit Schürrle Weltmeister in Brasilien wurde, hatte es nach 4:28:23 Stunden durch die spätsommerliche Wärme geschafft.
Mehr Videos aus dem Ressort
«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt
Mit dem Song «The Captain of her Heart» wurde die Zürcher Band Double 1985 weltberühmt. Die Ballade schaffte es bis auf Platz 16 der US-Charts. Ein Gespräch mit Sänger Kurt Maloo, der bis heute an seinem Welthit verdient.