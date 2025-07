Katy Perry and Orlando Bloom bei der Oscar-Party des US-Magazins «Vanity Fair» in Beverly Hills. (2. März 2025) Bild: Keystone/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Schluss mit Ms. Americana und London Boy: Die US-amerikanische Sängerin Katy Perry und der englische Schauspieler Orlando Bloom haben sich offiziell getrennt.

Katy Perry und Orlando Bloom haben sich getrennt.

Die 40-jährige Perry und der 48-jährige Bloom waren seit 2016 in einer Beziehung.

Die US-Sängerin Katy Perry und der britische Schauspieler Orlando Bloom haben sich getrennt.

Das Paar habe seine Beziehung in den vergangenen Monaten auf die gemeinsame Erziehung ihrer Tochter ausgerichtet, hiess es in einer Mitteilung von Vertretern der beiden Stars, die in mehreren US-amerikanischen Boulevardmagazinen zitiert wurden.

Die Erklärung kam eine Woche nach den Berichten über die Trennung des Paares vor der Hochzeit des Milliardärs Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos, die Bloom allein besuchte.

Die 40-jährige Perry und der 48-jährige Bloom waren seit 2016 in einer Beziehung.

Katy Perry übertrumpft Michael Jacksons Rekord

Das Paar trennte sich 2017, kam aber kurz darauf wieder zusammen und verlobte sich am Valentinstag 2019, wie Perry in einem Interview mit US-Moderator Jimmy Kimmel verriet. Im Jahr 2020 brachte das Paar eine Tochter namens Daisy Dove Bloom zur Welt.

Bloom und seine frühere Frau, das australische Model Miranda Kerr, haben ebenfalls ein Kind. Perry war zuvor mit dem Komiker Russell Brand verheiratet.

Die in Kalifornien geborene und aufgewachsene 13-fache Grammy-Preisträgerin ist für ihre 00er-Jahre-Pophymnen bekannt.

Ihr Album «Teenage Dream» von 2010 erreichte fünf Nummer-eins-Hits und übertrumpfte damit den Rekord von Michael Jacksons Album «Bad» aus dem Jahr 1987. Bloom ist vor allem für seine Rollen als Elf Legolas in den Filmen «Der Herr der Ringe» und «Der Hobbit» bekannt.

