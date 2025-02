Ein Privatjet, der dem Sänger von Mötley Crüe gehört, stiess auf einem Flughafen in Arizona mit einem anderen Flugzeug zusammen. Der Unfall forderte ein Menschenleben und führte zu mehreren Verletzungen.

Ein Unfall ereignete sich am Montag auf dem Flughafen von Scottsdale in Arizona, als ein Privatjet, der dem Mötley Crüe-Sänger Vince Neil gehört, mit einem anderen Flugzeug auf der Landebahn kollidierte. Laut Angaben der Behörden kam dabei mindestens eine Person ums Leben.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr, als ein Learjet 35A, der auf Neils Unternehmen Chromed in Hollywood registriert ist, nach der Landung von der Landebahn abkam.

Der Jet stiess mit einer auf einer nahegelegenen Rampe geparkten Gulfstream 200 zusammen, wie «AZ Family» berichtete. An Bord des Learjets, der aus Austin kam, befanden sich vier Personen, während sich eine Person in der Gulfstream aufhielt.

Freundin von Mötley Crüe-Sänger war an Bord

Vince Neil selbst war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht an Bord, wie seine Anwälte mitteilten. Allerdings befanden sich seine Freundin Rain Andreani und eine Freundin von ihr im Flugzeug, wie Quellen gegenüber «TMZ» berichteten.

Beide Frauen überlebten den Unfall und wurden ins Spital gebracht, wobei Andreani fünf gebrochene Rippen erlitt. Auch die Hunde, die die Frauen auf dem Flug begleiteten, überstanden den Unfall unversehrt.

Zwei Piloten waren ebenfalls an Bord des Jets, wie Neils Anwalt in einer Erklärung auf X mitteilte. Einer der Piloten kam bei der Kollision ums Leben, wie Bret Michaels, ein Freund von Vince Neil und Sänger der Band Poison, bestätigte.

«Mein tiefstes Mitgefühl gilt dem Piloten, der in Scottsdale Airpark verstorben ist, sowie dem anderen verletzten Piloten. Meine Gedanken und Gebete sind bei unserer Familienfreundin Rain, ihren Freunden und allen, die bei der tragischen Landung verletzt wurden», schrieb Michaels auf Facebook. «Ich war erleichtert zu hören, dass mein Freund Vince Neil nicht an Bord war.»

Aufnahmen zeigen Crash

Jet Pros, das Unternehmen, dem die Gulfstream gehört, bestätigte in einer Erklärung, dass es auf ihrem Flugzeug keine Verletzten gab, wie «12 News» berichtete. Eine Person lehnte vor Ort eine medizinische Behandlung ab, wie die Stadt Scottsdale mitteilte.

Aufnahmen, die von Nachrichtenagenturen erhalten und in sozialen Medien geteilt wurden, zeigten, wie das Flugzeug Schwierigkeiten hatte, sicher auf der Landebahn zum Stehen zu kommen und in das geparkte Flugzeug rutschte. Der Aufprall war so heftig, dass das stehende Flugzeug mehrere Meter verschoben wurde, bevor beide Maschinen schliesslich zum Stillstand kamen.

In den letzten Wochen passierten mehrere Flugzeugunfälle

Der Unfall ereignet sich inmitten einer Reihe von Flughafenunfällen und Luftvorfällen in den letzten Wochen, die Reisende im ganzen Land beunruhigt haben.

Am 29. Januar kamen 67 Menschen ums Leben, als ein US-Armee-Hubschrauber und ein Flugzeug der American Airlines in der Luft über dem Reagan National Airport in Washington, DC, kollidierten.

Zwei Tage später stürzte ein Flugzeug mit sechs Personen an Bord in eine belebte Strasse in Philadelphia und explodierte, wobei alle sechs Insassen und eine Person am Boden ums Leben kamen.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

