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Grosse Tournee geplant «Die Ärzte» rocken im Mai 2027 das Zürcher Hallenstadion

SDA

13.4.2026 - 10:38

Gitarrist Farin Urlaub und Schlagzeuger Bela B stecken zusammen mit Bassist Rodrigo «Rod» González hinter der Punkrockband Die Ärzte. Im Mai 2027 werden sie in Zürich erwartet. (Archivbild)
Gitarrist Farin Urlaub und Schlagzeuger Bela B stecken zusammen mit Bassist Rodrigo «Rod» González hinter der Punkrockband Die Ärzte. Im Mai 2027 werden sie in Zürich erwartet. (Archivbild)
Keystone

Die Ärzte planen für nächstes Jahr eine Tour mit Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am 19. und 20. Mai soll die Punkrockband im Zürcher Hallenstadion auftreten. Den Auftakt macht ihre Heimatstadt Berlin am 8. April.

Keystone-SDA

13.04.2026, 10:38

13.04.2026, 12:18

Die Berliner Punkrockband Die Ärzte ("Noise», «Schrei nach Liebe», «Zu spät") wollen kommendes Jahr wieder auf Tour gehen unter dem Titel «die ärzte: Eine Gänsehaut mach dem anderen! – Tour 2027». Schlagzeuger Bela B, Gitarrist Farin Urlaub und Bassist Rodrigo «Rod» González kündigten auf ihrer Homepage neben Zürich, Wien oder Berlin auch Auftritte in Frankfurt, Stuttgart oder Freiburg an.

Der Vorverkauf startet am Mittwoch (15. April) um 10.00 Uhr online auf bademeister.opm-shop.com. Eingeplant sind laut Mitteilung vom Montag auch sogenannte Sozialtickets und ein Nachhaltigkeitskonzept.

www.bademeister.com

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