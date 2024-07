«Loser mit Fame» heisst das gemeinsame Album von Mimiks und LCone. Das Luzerner Rap-Duo produziert nicht nur Musik, sondern steht auch zusammen auf der Bühne. Wie am Openair Frauenfeld. Das Konzert gibt's hier im Livestream.

vab Vanessa Büchel

Openair Frauenfeld Das Openair Frauenfeld findet vom 11. bis 13. Juli 2024 statt. Zum diesjährigen Line-up gehören Nicki Minaj, Playboi Carti, 21 Savage, Gunna und Apache 207. Und die gute Nachricht für alle jene Musikfans, die diesmal nicht nach Frauenfeld pilgern können: blue Music überträgt die besten Konzerte live im Stream. Alle Infos zum Openair Frauenfeld gibts hier. zVg

Mimiks und LCone sind aus der Luzerner Rap-Szene nicht mehr wegzudenken. Das Duo produzierte in den letzten Jahren schon öfter zusammen Musik, Anfang des Jahres brachten sie ihr erstes gemeinsames Album heraus. «Loser mit Fame» heisst das gute Stück, das zwölf Songs zählt. Am Freitagnachmittag standen Mimiks und LCone vor ihren Fans auf der Bühne am Openair Frauenfeld. Ihr Markenzeichen: Ein Mix aus straightem Rap, Humor, Bissigkeit und bleibenden Melodien.

Ski Aggus Markenzeichen ist dagegen vor allem seine unverkennbare Skibrille, die er auch auf der Bühne trägt. Lust auf ein bisschen Partysahne? Dank seines Überhits «Friesenjung» ist der Berliner Rapper schon lange mehr als nur ein Internetphänomen. Energetische Liveshows und Mitsing-Hits sind bei Ski Aggu garantiert – was er auch Donnerstagnacht am Openair Frauenfeld bewies.

Für alle, die nicht auf der Frauenfelder Allmend am Mitfeiern sind oder die beiden Konzerte verpassen haben, gibt's die Shows hier zum Anschauen. Lass dich ans Openair Frauenfeld entführen, und das bequem vom Sofa aus. Die Konzerte laufen im Free-TV auf blue Zoom oder hier im Stream.