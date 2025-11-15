  1. Privatkunden
«Ich bin clean» Rapper Haftbefehl gibt erstes Konzert seit Hype-Doku

SDA

15.11.2025 - 08:38

Im Club Alando Palais in Osnabrück hat Haftbefehl in der Nacht auf Samstag ein halbstündiges Konzert gegeben – das erste seit Erscheinen der Furore schonungslosen Doku auf Netflix. 
Im Club Alando Palais in Osnabrück hat Haftbefehl in der Nacht auf Samstag ein halbstündiges Konzert gegeben – das erste seit Erscheinen der Furore schonungslosen Doku auf Netflix. 
KEYSTONE

Das erste Konzert des Rappers Haftbefehl seit dem viel besprochenen Dokfilm auf Netflix dauert nur eine halbe Stunde. Seinen Fans versichert er, clean zu sein. Er wirkt schlanker und hält sein Gesicht zur Hälfte verhüllt. 

Keystone-SDA

15.11.2025, 08:38

15.11.2025, 15:53

Bei seinem ersten Konzert seit Veröffentlichung der erfolgreichen Netflix-Doku über sein Leben hat Deutsch-Rapper Haftbefehl versichert, weg von den Drogen zu sein.

«Ihr habt bestimmt alle meine Doku gesehen. Ich wollte Euch noch sagen, ich bin clean», rief der Musiker in der Nacht auf Samstag seinen Fans von der Bühne zu – lauter Jubel brandete auf. «Und ich hoffe, ihr bleibt es auch. Scheiss auf Drogen!»

«Babo – Die Haftbefehl-Story» über Aykut Anhan (39), wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heisst, wurde zum grossen Erfolg für den Streamingdienst Netflix.

Der viel diskutierte Dokumentarfilm kam bereits wenige Tage nach seiner Veröffentlichung Ende Oktober auf Millionen Views und schoss auf Platz eins in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der Doku wird thematisiert, dass der Musiker jahrelang Kokain konsumierte. In vielen Aufnahmen wirkt er schwer gezeichnet.

Rapper schüttelt ein paar Hände

Der Saal im Alando Palais in Osnabrück war in der Nacht nach Beobachtung eines dpa-Reporters gut gefüllt, die Stimmung ausgelassen. Während des Konzerts, das erst nach Mitternacht begann und nur eine halbe Stunde dauerte, schüttelte Haftbefehl vorne an der Bühne Hände. Er gab auch Hits wie «069» und «Chabos wissen wer der Babo ist» zum besten.

«Babo» sorgt für Novum. Kurioser Rekord für Reinhard Mey dank Haftbefehl-Doku

«Babo» sorgt für NovumKurioser Rekord für Reinhard Mey dank Haftbefehl-Doku

Der Rapper wirkte deutlich schlanker als ihn die letzten Bilder in der Doku zeigen. Den unteren Teil seines Gesichts hielt er während des Auftritts bedeckt. Haftbefehl beendete das Clubkonzert ohne Zugabe.

Mehr Videos aus dem Ressort

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ein Gespräch mit der Walliserin über ihr neues Album, ihre Schutzschilder – und warum sie mit 16 davon träumte, Bestatterin zu werden.

09.10.2025

Videos aus dem Ressort

Dramatische Szene: Robbe flieht aufs Boot, weil Orcas sie jagen

Dramatische Szene: Robbe flieht aufs Boot, weil Orcas sie jagen

Was als faszinierende Tierbeobachtung beginnt, endet in einem dramatischen Überlebenskampf – und einem seltenen Naturschauspiel vor der Kamera der Fotografin Charvet Drucker.

14.11.2025

Spektakuläres Video : Blauwal schnappt hinter Taucherin zu

Spektakuläres Video : Blauwal schnappt hinter Taucherin zu

Ein Moment, den Apnoe-Taucherin Cindy Yang so schnell nicht vergessen wird. Ein Blauwal nähert sich beim Fressen – und die Australierin filmt, wie er sie fast verschlingt.

14.11.2025

Vier Wochen Handarbeit: So entsteht der Bambi-Preis

Vier Wochen Handarbeit: So entsteht der Bambi-Preis

Süssen/Berlin, 11.11.2025: Vier Wochen für einen Bambi: In Süssen auf der Schwäbischen Alb entstehen die goldenen Rehe in aufwendiger Handarbeit. Dieses Jahr darf Influencerin Feli einen Blick hinter die Kulissen werfen, sie ist Social-Host bei der Verleihung am Donnerstag. O-Ton Feli, Social Host beim Bambi «Bevor ich so ein bisschen hier in die Hintergründe einmal eingeführt würde, hätte ich gar nicht darüber nachgedacht, mit wie viel Detail und Liebe und vor allem auch Handarbeit das Ganze ja wirklich gemacht ist.» Die Fertigung, der begehrten Trophäen braucht dabei vor allem eines: Zeit! O-Ton Edith Strassacker, Geschäftsführerin der Manufaktur «Man hat so viele unterschiedliche Schritte, man könnte es in 2 Wochen fertig bekommen, aber man hat Ruhe und Wartezeiten und Liegezeiten und deswegen dauert es mindestens 4 Wochen bis so ein Bambi fertig ist.» Influencerin Feli hat alle Arbeitsschritte einmal mitgemacht und ist überrascht, wie viel Expertise dafür nötig ist. O-Ton Feli «Man merkt richtig wie viel Know-how die Leute hier haben, die hier arbeiten und was das für eine hammertolle Produktion ist. Also ich bin total begeistert jetzt.» Atmo: «Ich könnte mich daran gewöhnen, den so in der Hand zu haben.» Preise gehen unter anderem an Hazel Brugger und Heidi Klum.

14.11.2025

Stephen-King-Verfilmung «The Running Man». Reality-TV ohne Grenzen – Glen Powell sprintet ums Überleben

Stephen-King-Verfilmung «The Running Man»Reality-TV ohne Grenzen – Glen Powell sprintet ums Überleben

«Hat mir den Rücken gekehrt». Ex-König Juan Carlos rechnet mit Sohn Felipe ab

«Hat mir den Rücken gekehrt»Ex-König Juan Carlos rechnet mit Sohn Felipe ab

Pontifex mag Hollywood. Papst Leo XIV. verrät seine fünf absoluten Lieblingsfilme

Pontifex mag HollywoodPapst Leo XIV. verrät seine fünf absoluten Lieblingsfilme