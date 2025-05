Rihanna bestätigt gestern Abend die Schwangerschaftsgerüchte. Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Rihanna ist zum dritten Mal schwanger, doch ihre Fans freuen sich weniger über die Babynews. Sie warten seit Jahren auf neue Musik von der Sängerin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rihanna und A$AP Rocky haben auf der Met Gala 2025 ihre dritte gemeinsame Schwangerschaft öffentlich gemacht.

Obwohl sich ihre Fans über die Babynews freuen, haben sie eher auf neue Musik von ihr gehofft.

Ihr letztes Album «Anti» hat die Sängerin im Januar 2016 veröffentlicht. Mehr anzeigen

Überraschung an der Met-Gala in New York: Rihanna und A$AP Rocky geben auf dem blauen Teppich bekannt, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwarten. Stolz zeigte die Sängerin ihren Babybauch – und bestätigt somit die Gerüchte, die es seit geraumer Zeit gab.

«Es ist ein unglaubliches Gefühl», sagt Rocky am Event. «Es ist an der Zeit, dass wir den Leuten zeigen, was wir das zusammengebraut haben.»

Die Babynews erreichen auch sekundenschnell das Internet. Auf den sozialen Medien ist Rihannas Bauch Gesprächsthema Nummer eins. Obwohl sich ihre Fans für das Paar freuen, hält sich ihre Begeisterung dennoch in Grenzen – schliesslich warten sie seit Jahren sehnsüchtig auf ein neues Album der Sängerin.

«Wir brauchen ein Album, aber sie ist jedes Jahr schwanger»

Viele Unterstützer*innen kommentieren deshalb, dass sie die Hoffnung auf neue Musk, nun komplett aufgegeben haben. Eine Person schreibt auf Instagram: «Rihanna we said HITS not KIDS», was so viel bedeutet wie: «Rihanna, wir sagten Hits, keine Kinder».

Eine andere Nutzerin kommentiert: «we need an album, but she’s pregnant every single year», das heisst: «wir brauchen ein Album, aber sie ist jedes Jahr schwanger.»

«The only album we are getting is a family album», kommentiert ein weiterer Nutzer auf Instagram. Das bedeutet: «Das einzige Album, das wir bekommen werden, ist ein Familienalbum.»

Unter den Beiträgen findet man auch Kommentare wie: «A$AP Rocky neews a vasectomy», «A$AP Rocky braucht eine Vasektomie.»

Kommentare wie diese findet man seit gestern tausendfach. Rihanna gibt also ihre dritte Schwangerschaft bekannt – und das Internet brennt. Mal wieder.

Immer wieder Gerüchte über neue Musik

Ihr letztes Album «Anti» hat die Sängerin im Januar 2016 veröffentlicht. Vereinzelt wurden Lieder wie «Lift Me Up» für Soundtracks beigesteuert und immer wieder kursierten Gerüchte über neue Musik.

Auch die Sängerin hat in den letzten Jahren immer wieder ein neues Album angeteasert. Beispielsweise in einem Interview mit «Harper's Bazaar». Darin bestätigte Rihanna Anfang 2025, dass sie an neuer Musik arbeitet und «den Code geknackt» habe. Das kommende Album hätte kein bestimmtes Genre und sei nicht kommerziell oder radiotauglich – es solle ihre künstlerische Entwicklung widerspiegeln und «nicht sein, was irgendjemand erwartet.»

Konkrete Details oder ein Veröffentlichungsdatum gab es bislang jedoch nicht. Mit den Babynews wird sich das wohl auch nochmals verzögern.

Mehr Videos aus dem Ressort