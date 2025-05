Rihanna und A$AP Rock haben an der Met-Gala Baby Nummer drei verkündet. Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Im Rahmen der Met-Gala in New York haben Rihanna und A$AP Rocky neuen Familienzuwachs angekündigt. Das Musiker-Paar erwartet sein drittes Kind, wie der Rapper A$AP Rocky Reportern am Montag bestätigte.

Süsse Überraschung an der Met-Gala in New York. Rihanna und A$AP Rocky erwarten ihr drittes gemeinsames Kind: «Es ist ein unglaubliches Gefühl», sagte Rocky am Event. «Es ist an der Zeit, dass wir den Leuten zeigen, was wir da zusammengebraut haben.»

Das Paar sei sehr glücklich, betonte der Hip-Hop-Star. Zuerst hatte das Online-Magazin «TMZ» über die Schwangerschaft von Rihanna berichtet. Ein Vertreter der Sängerin wollte sich zunächst nicht zu den Berichten äussern.

Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Kinder – die Söhne RZA und Riot Rose. Anfang des Jahres stand der Rapper vor Gericht, weil ihm der Angriff mit einer Schusswaffe vorgeworfen wurde. Er wurde Mitte Februar für nicht schuldig befunden.

Rocky ist einer der Co-Vorsitzenden der Met-Gala, mit der in diesem Jahr die Ausstellung «Superfine: Tailoring Black Style» eröffnet werden soll. Der «Met Ball» ist eine Spendenveranstaltung des Kostüminstituts des Metropolitan Museums in New York, die jedes Jahr stattfindet.

