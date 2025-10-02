  1. Privatkunden
«Ich kann es nicht aufnehmen» Robbie Williams offenbart neue Krankheit 

Carlotta Henggeler

2.10.2025

Robbie Williams hat das Tourette-Syndrom (Archivbild).
Robbie Williams hat das Tourette-Syndrom (Archivbild).
Sven Hoppe/dpa

Popstar Robbie Williams enthüllt in einem neuen Podcast, dass er am Tourette-Syndrom leidet. Der Brite offenbarte schon früher, ADHS zu haben und mit Angststörungen zu leben. 

Carlotta Henggeler

02.10.2025, 08:45

02.10.2025, 09:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Robbie Williams hat öffentlich gemacht, dass er am Tourette-Syndrom leidet, das sich bei ihm in Form von aufdringlichen Gedanken ohne körperliche Tics äussert.
  • Der Sänger berichtet in einem Podcast, dass er erst kürzlich von der Diagnose erfahren habe und diese ihn zusätzlich zu bereits bekannten psychischen Herausforderungen wie ADHS und Angststörungen belastet.
  • Selbst bei Konzerten kann Williams die belastenden Gedanken nicht ausblenden.
Mehr anzeigen

Der britische Popstar Robbie Williams (51) hat erstmals öffentlich gemacht, dass er mit dem Tourette-Syndrom lebt. In einer neuen Folge des Podcasts «I'm ADHD! No You're Not» erklärt der britische Sänger, dass er seit Kurzem wisse, dass er betroffen sei – allerdings ohne die typischen körperlichen Tics.

Stattdessen beschreibt Williams sogenannte intrusive Gedanken – unwillkürliche, aufdringliche Gedanken oder innere Bilder, die plötzlich auftauchen und sich schwer kontrollieren lassen.

«Ich habe kürzlich erfahren, dass ich Tourette habe – aber es äussert sich nicht nach aussen»

«Ich habe kürzlich erfahren, dass ich Tourette habe – aber es äussert sich nicht nach aussen», wird Williams von der britischen Zeitung «Daily Mail» zitiert. «Es sind intrusive Gedanken, die ständig da sind.»

Auch der Jubel von zehntausenden Fans könne das nicht übertönen: «Was auch immer in mir ist, es hört das nicht. Ich kann es nicht aufnehmen.» Die Podcast-Folge erscheint heute, Donnerstag, 2. Oktober 2025. 

Robbie Williams: «Ich habe das Bedürfnis, geliebt zu werden»

Anfang 2025 feierte Robbie Williams autobiografischer Film «Better Man» Premiere. blue News hat mit dem Briten damals ein Interview geführt. 

Robbie Williams im Interview. «Ich habe immer noch ein Bedürfnis, geliebt zu werden»

Robbie Williams im Interview«Ich habe immer noch ein Bedürfnis, geliebt zu werden»

Dabei liess er in seine Seele blicken und sprach über seine psychischen Probleme: «Keiner, der im omnipräsenten grellen Licht steht, findet, er sei immer noch ein bestens ausgeglichenes Individuum. Die Welt verbiegt sich zu einem hin und du verbiegst dich zur Welt. Jetzt, mit 50 Jahren am anderen Ende des Bogens, weiss ich erst, was all der Glamour und der Applaus hätte bedeuten sollen. Ich bin auf meinem Weg der Heilung – voll Namaste mässig.»

Er habe schon immer viel Bestätigung von Aussen gebraucht: «Ich habe immer noch ein dramatisches Bedürfnis, geliebt zu werden und ich bin immer noch hyper-sensibel. Ich bin nicht mehr so zerbrechlich, wie ich einmal war.»

