Für gewöhnlich leiden Rockmusiker in fortgeschrittenem Alter aufgrund ihres ständigen Kontaktes mit lauter Musik an Hörschwächen. Roger Daltrey von The Who hingegen hat andere Probleme: Er ist am Erblinden.

Roger Daltrey, der Frontmann von der britischen Band The Who, hingegen hat Probleme mit einem anderen seiner sieben Sinne.

«Man hat mir gesagt, dass ich blind werde», sagt der 81-Jährige in einem Interview. Mehr anzeigen

Denkt man an die legendären britischen Bands der 1960er-Jahre, die mit ihrer Musik die Entwicklung der Pop- und Rockmusik nachhaltig verändert haben, drängen sich in erster Linie vier Namen auf: The Beatles, The Rolling Stones, The Who und The Kinks.

Zwei dieser Bands sind noch aktiv: The Rolling Stones und The Who. Doch wo bei Mick Jagger und Co. trotz zunehmenden Alter kein Ende in Sicht scheint, zeichnet sich eben jenes im Fall von The Who nun ab.

Sowohl Sänger Roger Daltrey als auch Gitarrist Pete Townshend, die beiden verbliebenen Gründungsmitglieder der Rockband, haben mit immer stärkeren Gesundheitsbeschwerden zu kämpfen. Vor einem Monat sei sein komplettes Knie ersetzt worden, verriet der 79-Jährige kürzlich laut «NME» bei einem Auftritt in London.

«Unsere Geschichte wird beendet sein, wenn wir tot sind»

Auch Roger Daltrey hatte Neuigkeiten über seine Gesundheit zu verkünden: «Man hat mir gesagt, dass ich blind werde.» Der 81-jährige Frontmann erkannte die Ironie, denn eigentlich, so Daltrey, sei «das Problem bei diesem Job, dass man taub» werde.

Doch damit nicht genug: Seine Stimme habe er den kompletten Januar über ebenfalls verloren. «Dieser Winter war brutal», resümierte der Sänger. Das Tourleben mache ihm immer mehr zu schaffen, obwohl er sehr auf ein gesundes Leben konzentriert sei. Nach eigenen Angaben macht sich Daltrey auch zunehmend Gedanken über seine Sterblichkeit.

«Die Geschichte von The Who wird beendet sein, wenn entweder Roger oder ich tot umfallen oder nicht mehr auf der Bühne funktionieren können», hatte Pete Townshend im vergangenen Jahr in einem Gespräch mit dem «NME» verkündet.

Bereits 2023 hatte die Band angedeutet, dass zumindest eines dieser beiden Szenarios bald erreicht sein könnte.

Rockballett von The Whow wird aufgeführt

Die Musik von The Who begeistert jedoch nach wie vor zahlreiche Menschen. Ihr legendäres Konzeptalbum «Quadrophenia» wird derzeit als Ballett umgesetzt – eine Entwicklung, die im Jahr der Veröffentlichung der Original-LP, 1973, wohl kaum jemand für realistisch gehalten hätte.

Das Rockballett wird im Sommer in mehreren Städten Grossbritanniens zu sehen sein. 1979 wurde «Quadrophenia», dessen Songs eine zusammenhängende Geschichte erzählen, bereits verfilmt.

