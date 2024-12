Mit «Espresso» gelang Sabrina Carpenter ein unschlagbarer Sommerhit. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Alle hören gern Sabrina Carpenters Songs. Auch sie selbst. Das beweist ihr Spotify-Rückblick, wie sie in einem Interview verraten hat. Denn ihre eigenen Lieder stehen auf ihrer persönlichen Hitliste.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sabrina Carpenter feiert Streamingerfolge: Ihr Song «Espresso» erreichte Platz eins der Spotify-Jahrescharts, und ihr Album «Short n' Sweet» gehörte ebenfalls zu den meistgehörten Werken.

Auch die Sängerin selbst hört gern ihre eigenen Hits. Wie sie verraten hat, steht sie selbst auf ihrem eigenen Spotify Wrapped.

Ansonsten hört Carpenter gern Dolly Parton, ABBA, Kacey Musgraves und die Bee Gees. Mehr anzeigen

Oh verdammt, das kann ich nicht posten, weil ich auf meiner eigenen Liste bin. Das ist ein bisschen eingebildet, waren Sabrina Carpenters (25) erste Gedanken, als sie einen Blick auf ihren Spotify-Jahresrückblick warf.

Das hat der US-Popstar «Vogue Arabia» verraten und mit der Modezeitschrift über den Erfolg ihrer Songs gesprochen. Denn ihr Hit «Espresso» hat es in diesem Jahr auf Platz eins der Top-Songs des Musik-Streaminganbieters Spotify geschafft. Doch damit nicht genug: Auch ihr Album «Short n' Sweet» zählt zu den meistgehörten.

Auf Instagram bedankte sie sich kürzlich bei ihren Fans: «Meistgestreamter Song auf Spotify und Apple Music?!?!! Und ihr habt mich dieses Jahr zu der #1-Künstlerin auf Tiktok gemacht … Was zur Hölle … Danke euch so sehr. Ich kann meine Dankbarkeit nicht genug bekunden. Ich liebe euch unendlich!!!!!»

Für Carpenter läuft es gerade so richtig rund: Die Sängerin räumte in diesem Jahr nicht nur in den Hitlisten ab, sondern brachte auch gerade die Netflix-Show «A Nonsense Christmas» heraus, posierte als Werbegesicht für Versace und zählt auf Instagram 43 Millionen Follower*innen.

Carpenter findet es gut, dass sie ihre eigene Musik hört

Als sie dann doch über ihr eigenes Spotify Wrapped spricht, erfüllt sie das schon ein wenig mit Stolz. Carpenter sagt zu «Vogue Arabia»: «Aber dann dachte ich mir, dass es gut ist, dass ich auf meiner Liste stehe und meine eigene Musik höre.» Denn das bedeute schliesslich nur, dass sie das, was sie macht, gut findet.

Bei Carpenter liefen aber nicht nur ihre eigenen Songs rauf und runter, sondern auch andere Künstler*innen schafften es in den Spotify-Rückblick der 25-jährigen Amerikanerin: «Die anderen waren Dolly Parton, ABBA, Kacey Musgraves und die Bee Gees.»

