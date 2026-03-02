Die Rehabilitation nach einer Herz-Operation hat Norbert Rier zu einem enormen Gewichtsverlust bewogen.
Der Frontmann der Kastelruther Spatzen hat ein schweres Jahr hinter sich: 2025 erlitt der 65-Jährige zunächst einen leichten Schlaganfall.
Kurz darauf folgte ein beidseitiger Leistenbruch. Im Herbst musste er sich zudem einer Herz-OP unterziehen. Vor wenigen Tagen feierte Norbert Rier nun sein Bühnecomeback.
Für Rier ist Musik «die beste Medizin»
Im Interview mit «Bild» spricht der Sänger über seinen Gesundheitszustand. Musik sei für ihn «die beste Medizin». Dank der Reha habe er sich «recht schnell von der OP erholt, sodass mir die Ärzte grünes Licht gegeben haben, wieder aufzutreten».
Norbert Rierr geht es nach eigener Aussage inzwischen wieder gut. Während der Reha habe er «mit Konditionstraining und Kräfteaufbau begonnen». Und weiter: «Ich habe 22 Kilo abgenommen und fühle mich fit.»
Totzdem wolle er auf seine Gesundheit achten. So werde er «es mit den Auftritten nicht übertreiben und Stress vermeiden. Da passt schon meine Frau auf mich auf.»
Bei seinem Bühnen-Comeback bei einem Konzert in der bayrischen Stadt Hof empfingen seine Fans den Musiker mit langem Applaus und Standing Ovations. Er sei «überwältigt von der Wärme und Unterstützung» gewesen, sagte Rier dazu gegenüber «Bild».
