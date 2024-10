NIcky Stevens, Martin Lee, Lee Sheridan und Sandra Stevens (v. l. n. r.) formierten die Band Brotherhood of Man – Sandra und Martin waren zum Zeitpunkt seines Tods 45 Jahre verheiratet. imago

Martin Lee, Sänger der Band Brotherhood of Man, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Er konnte sich 1976 mit «Save Your Kisses For Me» den ESC-Sieg sichern – nun nimmt die Band Abschied.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Martin Lee, Sänger und Songwriter der Band Brotherhood of Man, ist im Alter von 77 Jahren an Herzinsuffizienz verstorben.

Lee war Mitglied der Band, als sie 1976 mit dem Song «Save Your Kisses For Me» den Eurovision Song Contest gewann und weltweiten Erfolg feierte.

Seine Bandkollegen und Ehefrau Sandra Stevens äusserten tiefe Trauer und betonten die enge Verbindung, die sie über viele Jahrzehnte teilten. Mehr anzeigen

In einem Statement der Band Brotherhood of Man gibt sie den Tod von Sänger und Songwriter Martin Lee bekannt. Der 77-Jährige erlag am Sonntag, 29. September, seiner Herzinsuffizienz, nachdem er kurzzeitig erkrankt war.

Brotherhood of Man gewann mit «Save Your Kisses For Me» den Eurovision Song Contest 1976.

Der Song der britischen Popgruppe schoss danach auf den Platz 1 der Charts von über 30 Ländern und wurde zu einer der am meisten verkauften ESC-Singles in der Geschichte des Wettbewerbs.

«Können uns eine Welt ohne Martin nicht vorstellen»

Im Statement der Band steht: «Er wird von seinen Bandkollegen und -kolleginnen unheimlich vermisst werden. Nicht nur von Nicky Stevens und Lee Sheriden, besonders auch von Sandra Stevens, mit der er 45 Jahre lang verheiratet war.»

Martin Lee stiess 1972 zur Band und fungierte als Sänger und Gitarrist – nur vier Jahre später gewann er mit Brotherhood of Man den Eurovision Song Contest in den Niederlanden. Er sammelte 164 Punkte, 17 mehr als das zweitplatzierte Frankreich.

Nach dem ESC-Sieg tourte die Band um die Welt – bis ins Jahr 2020, wo sie sich zur Ruhe setzten: «Wir haben so viele glückliche Erinnerungen, aber jetzt sind wir geschockt und können uns eine Welt ohne Martin Lee nicht vorstellen», sagten die Band-Mitglieder.

Mehr aus dem Ressort Entertainment