Tones and I erlitt kurz vor dem grössten Auftritt ihrer Karriere eine Fehlgeburt, wie sie auf Instagram mit ihren Fans teilt. Die australische Sängerin zog die Show durch – obwohl die Ärzte ihr davon abrieten.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sängerin Tones and I offenbarte, dass sie einen Tag vor dem grössten Konzert ihrer Karriere eine Fehlgeburt erlitt und trotz ärztlicher Warnungen die Show durchzog.

Während der Generalprobe rann plötzlich Blut über ihre Beine – danach fuhr sie zusammen mit ihrem Mann ins Spital.

In einem emotionalen Instagram-Post bedankte sich die Sängerin bei ihren Fans für die Unterstützung und betonte, dass sie sich von ihrer Familie und Crew getragen fühle. Mehr anzeigen

«Ich bin niemand, der gerne Dinge teilt, und es macht mir Angst, diese Worte überhaupt zu schreiben.» Aber sie tut es, erzählt ihren Fans auf Instagram vom «traurigsten Moment», der ganz nah bei einem ihrer «grössten Triumphe» lag.

Tones and I, die mit bürgerlichen Namen Toni Watson (31) heisst, schreibt unter einem Video mit den schönsten Momenten ihrer Show, dass sie kurz vor dem grössten Auftritt ihrer Karriere eine Fehlgeburt erlitt. Das Konzert fand bereits am 9. November in der Rod Laver Arena in Melbourne statt.

«Am Tag vor der bisher grössten Show meiner Karriere war ich in den Proben mit 30 Chören, 30 Tänzern und 50 Crewmitgliedern, (…)», erinnert sich die Sängerin, die mit dem Hit «Dance Monkey» ihren internationalen Durchbruch feierte.

Tones and I führt weiter aus, dass sie gerade «To Be Loved» sang, als sie plötzlich fühlte, wie ihr Blut die Beine hinunterlief. Was zu dem Zeitpunkt niemand wusste: Die Musikerin war in der neunten Woche schwanger.

Nach den Proben fuhr Tones and I direkt ins Spital

Nach den Proben fuhr die Australierin zusammen mit ihrem Mann Jimmy ins Spital, wo sie die Nacht unter Schmerzen verbrachte. «Nachdem ich in dieser Nacht nicht schlafen konnte, erfuhr ich, dass ich eine Fehlgeburt hatte.»

Die Ärzt*innen hätten ihr daraufhin mitgeteilt, dass sie die Show absagen und sich ausruhen müsse. Sie wolle niemandem raten, nicht auf ärztliche Ratschläge zu hören, doch sie habe es einfach nicht übers Herz gebracht, alles abzublasen.

Tones and I schreibt: «Ich wusste, dass ich auf keinen Fall alle im Stich lassen konnte.» Die Sängerin habe sofort an das Kreativteam, die Produktionscrew, die Tänzer*innen, den Chor und die Fans denken müssen.

Daraufhin fuhr sie mit dem Versprechen, nach der Show wieder ins Spital zurückzukehren, zur Veranstaltungsstätte. Gerade noch rechtzeitig schaffte Tones and I es zum Treffen mit ihren Fans.

Nur drei Leuten wussten an dem Abend von dem, was vorgefallen war. «Sobald ich die Bühne betrat, fühlte ich mich getragen, es war anders als jede andere Show, die ich je gespielt habe», berichtet die 31-Jährige. Ihre Liebsten hätten sie regelrecht auf die Bühne «hochgehoben».

Nach der Show ging die Sängerin zurück ins Spital, wo sie am nächsten Morgen operiert wurde.

«Die meisten Leute würden nicht auf diese Bühne gehen»

Die Anteilnahme in den Kommentaren unter dem Post der Australierin ist gross. So meint etwa Maddy Rowe: «Die meisten Leute würden nicht auf diese Bühne gehen. Die grösste Trauer und dann das grösste Hoch, alles in 24 Stunden gemischt. Du bist erstaunlich, Tones. Viel Liebe an dich und Jimmy.»

Nur wenig später postete Tones and I ein Video zusammen mit ihrem Mann, der eigentlich «kein Social-Media-Typ» sei. Darin bedankt sich das Paar für die lieben Worte, die es in den letzten Tagen erhalten hat. «Wir sind okay und die Dinge werden kommen, wann sie kommen sollen.»

