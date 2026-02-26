Hitsängerin Zara Larsson wütet über Foto und legt sich mit Wikipedia an

  1. Privatkunden
«Hört auf!» Sängerin Zara Larsson genervt von Foto – und legt sich mit Wikipedia an

Carlotta Henggeler

26.2.2026

@zaralarsson

I will NEVER stop so you better stop because I will NEVER EVER STOP

♬ original sound - Zara Larsson

Zara Larsson hat sich auf TikTok über ihr Foto bei Wikipedia geärgert. Immer wieder ändere die Sängerin das Teaserbild, doch der Vorgang werde – zu ihrem grossen Ärger –  ständig rückgängig gemacht.

Teleschau

26.02.2026, 21:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sängerin Zara Larsson ärgert sich in einem viralen TikTok-Video über ein aus ihrer Sicht unvorteilhaftes Hauptfoto auf ihrem Wikipedia-Eintrag. 
  • Sie hat das Foto mehrfach neu hochgeladen, doch auf Wikipedia wird es immer wieder geändert.
Mehr anzeigen

Hitsängerin Zara Larsson ist sauer auf Wikipedia. Der schwedische Popstar wütet in einem viralen Video auf TikTok gegen die Gratis-Enzyklopädie und wählt dabei deutliche Worte. Der Grund: Die Sängerin ist mit dem angezeigten Hauptfoto auf ihrer Seite nicht zufrieden. Ihre Änderungsversuche werden allerdings jedes Mal wieder rückgängig gemacht.

Das besagte Bild zeigt Zara Larsson bei ihrem Auftritt auf dem «Isle of Wight Festival 2024». Sie steht singend auf der Bühne mit einem Mikrofon in der Hand, trägt nur dezent Make-up. Die 28-Jährige empfindet dieses Foto jedoch als unschmeichelhaft, wie sie in einem Video auf TikTok klarstellt.

Wikipedia reagiert auf Zara-Larsson-Video

«Wer auch immer das Wikipedia-Foto auf dieses Bild ändert ... Hört auf!», ärgert sie sich in dem Clip. Die «Lush Life»-Interpretin macht lachend deutlich: «Ich werde niemals aufhören. Ich werde niemals aufhören, es gegen ein schönes auszutauschen. Ich werde niemals aufhören.»

In dem Video scrollt Zara Larsson durch einige ihrer Google-Bilder, bis sie schliesslich ein Backstage-Foto von sich von ihrer «Midnight Sun»-Tour findet. Das sei ihr Wunschfoto für ihre Wikipedia-Seite. Doch jedes Mal, wenn sie das Bild austausche, werde der Vorgang wieder rückgängig gemacht.

Er machte Musikerin zum Star. Viraler Tanz bringt Welthit plötzlich wieder auf die grosse Bühne

Er machte Musikerin zum StarViraler Tanz bringt Welthit plötzlich wieder auf die grosse Bühne

Das Problem: Wikipedia ist frei bearbeitbar und wird von freiwilligen Autoren betrieben. Dennoch können Bilder nicht nach Belieben verwendet werden, wie Wikipedia inzwischen selbst auf TikTok aufgezeigt hat. Die Enzyklopädie reagierte auf Zara Larssons Video und erklärte, dass Fotos frei lizenziert sein müssen. Wenn also ein unvorteilhaftes Promi-Bild auftauche, liege das meist daran, dass es kein besseres, frei nutzbares Foto gebe.

Aktuell scheint Zara Larsson ihren Willen dennoch durchzusetzen. Zumindest auf ihrer englischsprachigen Wikipedia-Seite ist derzeit ihr gewünschtes Hauptfoto eingestellt. In der deutschsprachigen Version ist hingegen noch immer das Festival-Bild zu sehen, das sie eigentlich loswerden will.

