«Jeder kämpft mit sich selbst»: Samu Haber über die Zeit nach seinem Burnout. Adam Oezdmir

Samu Haber von «Sunrise Avenue» spricht über sein Burnout, seine Therapie – und warum man als Künstler nicht einfach der Musikindustrie die Schuld geben kann. Im Sommer tritt er als Solo-Künstler in der Schweiz auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Samu Haber spricht offen über seinen Burnout und betont, dass nicht die Musikindustrie, sondern oft eigene Ängste die Hauptursachen sind.

Therapie und Selbstreflexion hätten ihm geholfen, sich selbst zu akzeptieren und aus einem lange anhaltenden «dunklen Ort» herauszufinden. Mehr anzeigen

Mit der Rockband Sunrise Avenue wurden Sie zum Weltstar und standen jahrelang auf grossen Bühnen. In Ihrem 2020 erschienenen Buch «Forever Yours» sprechen Sie offen über Ihr Burnout. Ein Thema, das viele in der Branche betrifft. Verschleisst das Musikbusiness seine Stars?

Samu Haber: Nein, ich glaube nicht, dass es die Musikindustrie ist. Es sind eher unsere eigenen Ängste – das Gefühl, nicht gut genug zu sein, oder unsere eigenen Traumata. Steht man ganz oben, ist es wie auf einem Berg: Es ist windig dort. Du bist extrem exponiert, jeder sieht alles von dir. Du kannst nichts verstecken. Und das ist manchmal hart. Aber es ist unsere eigene Entscheidung, diesen Job zu machen. Niemand zwingt uns dazu. Es braucht viel Selbstreflexion und auch ein gewisses Erwachsenwerden in diesem Business.

Viele in der Branche schweigen über mentale Probleme. Warum war es Ihnen wichtig, offen darüber zu sprechen?

Es gibt nichts, wofür man sich schämen muss. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der nicht mit sich selbst kämpft. Niemand. Ich habe auch versucht, der harte, perfekte Typ zu sein – aber es ist so viel einfacher, das nicht zu sein. Vielleicht geht es mir einfach darum zu zeigen, dass es okay ist, nicht perfekt zu sein. Und dass es Wege gibt, da rauszukommen. Weil ich selbst sehr lange an einem sehr nebligen, dunklen Ort war – eigentlich mein ganzes Leben lang.

Sie sagen, Sie seien ‹Ihr ganzes Leben in einem eher dunklen, nebligen Zustand› gewesen. Gab es einen Moment, in dem Sie gemerkt haben, dass Sie Hilfe brauchen?

Es war kein einzelner Moment. Ich war lange in diesem Zustand, habe aber trotzdem funktioniert. Der Punkt ist: Es liegt nicht am Musikbusiness, sondern an den eigenen Ängsten und Themen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Ich habe eine lange Therapie gemacht und tue das bis heute immer wieder. Dabei geht es nicht um schnelle Lösungen, sondern darum, sich selbst ehrlich kennenzulernen und zu akzeptieren. Das war für mich der entscheidende Schritt.

Sie sagen, die Therapie liefere keine einfachen Antworten. Was hat Ihnen dabei am meisten geholfen?

Therapeuten geben dir keine Lösungen. Sie bringen dich dazu, selbst zu denken. Das Wichtigste ist, dich selbst zu akzeptieren. Ich bin Samu, 50 Jahre alt, sitze hier in Helsinki – das ist mein Leben. Also muss ich verstehen: Was will ich wirklich? Am Anfang war es schwer, weil du dein Herz wirklich öffnen musst. Du hinterfragst alles – deine Beziehungen, deine Freunde, deine Arbeit. Aber dann beginnt sich das Ganze zu öffnen.

«Ganz oben zu stehen ist wie auf einem Berg – es ist windig dort» Samu Haber Finnischer Rockstar

Das klingt spannend. Und wie ging es weiter?

Ich habe mich irgendwann richtig darauf gefreut. Ich dachte so: «Ja, morgen wieder Therapie, morgen wieder Therapie.» Ich war wirklich voller Vorfreude auf den nächsten Termin, weil ich mich selbst immer besser kennenlernte. Und das ist wahrscheinlich die spannendste Reise, die ich je gemacht habe. Ich merkte: Eigentlich ist schon alles okay – du musst einfach ehrlich zu dir selbst sein.

Wenn Sie auf Ihr Burnout zurückblicken: Hätten Sie damals jemanden gebraucht, der Sie bremst und sagt: ‹Stopp, das ist zu viel›?

Nein, denn ich glaube nicht, dass wir anderen sagen sollten, was sie tun sollen. Menschen verändern sich nicht, nur weil man es ihnen sagt – wir müssen die Dinge selbst herausfinden. Viele haben mir gesagt, sie machen sich Sorgen. Meine Familie, meine Freunde. Und ich habe immer geantwortet: Ich auch. Aber ich muss das hier durchziehen. Ich bin nicht hierhergekommen, um kurz vor Schluss aufzugeben.

Seit 2020 stehen Sie als Solo-Künstler auf der Bühne und nicht mehr mit Sunrise Avenue – was hat sich dadurch verändert?

Ich bin ja nicht wirklich allein, ich habe meine Band dabei. Und ehrlich gesagt, ist es gar nicht so anders. Früher waren wir vier auf der Bühne, jetzt sind es drei. Die Crew ist die gleiche, einige Songs auch. Am Ende war es immer ich, der meine Songs gesungen und meine Geschichten erzählt hat. Ich denke dabei nicht an die Band, sondern ans Publikum.

Wie geht es dir aktuell?

Sehr gut. Der Frühling kommt, eine grosse Show steht bevor, und ein schönes Jahr liegt vor mir – mit Konzerten in der Schweiz und einer Tour im Herbst. Ich könnte nicht glücklicher sein.

Sie sind bald wieder in der Schweiz – Sie haben in einem Interview erzählt, dass Sie gerne mit dem ÖV fahren. Sieht man Sie auch mal im Tram durch Zürich fahren?

(lacht) Im Oktober wahrscheinlich eher auf dem Fahrrad. Autofahren darf ich dieses Jahr in der Schweiz nicht mehr – ich habe letztes Jahr eine riesige Busse bekommen.

Samu Haber tritt am 24. Juli 2026 am Open Air Lumnezia auf, am 7. August am Heiter Openair in Zofingen AG und am 12. Oktober im «The Hall» in Dübendorf bei Zürich. Alle Informationen dazu findest du hier.

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