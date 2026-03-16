Sarah Connor lässt sich auch von einer Verletzung nicht vom Singen abhalten. Bild: Getty Images

Sarah Connor hat sich bei einem Konzert in Berlin eine blutende Wunde zugezogen. Die deutsche Sängerin reagierte professionell: Trotz des Unfalls sang sie einfach weiter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sarah Connor prallt während ihrem Konzert in Berlin heftig mit einem Tänzer zusammen.

Die Sängerin zog sich dabei eine Verletzung an der Lippe zu.

Trotz Blut im Gesicht unterbrach Connor ihre Show uin der Uber Arena nicht. Mehr anzeigen

Selbst von einer Verletzung auf der Bühne lässt sich Sarah Connor offenbar nicht aufhalten. Obwohl die Sängerin bei einem Konzert in der ausverkauften Uber Arena in Berlin am Samstag mit einem Tänzer zusammenprallte und sich eine blutende Wunde an der Lippe zuzog, unterbrach sie ihren Auftritt nicht.

Wie die Zeitung «B.Z.» berichtet, überspielte die Sängerin den Unfall mit Humor und machte mit ihrer Show einfach weiter.

Demnach nutzte die 45-Jährige ihre Verletzung, um mit dem Publikum zu interagieren und Grimassen zu schneiden. Dank der Professionalität der Musikerin blieb die Stimmung bestens – und dann bekamen die Fans auch noch einen unerwarteten Auftritt geboten.

Rapper Sido kommt als Überraschungsgast auf die Bühne

Im Verlaufe des Abends tauchte Rapper Sido als Überraschungsgast auf der Bühne auf und performte gemeinsam mit Sarah Connor den Song «Interstellar (zwischen den Sternen)».

Bei dem erst Anfang März veröffentlichten Song handelt es sich um die erste Zusammenarbeit der beiden Künstler.

Ebenfalls zu Beginn des Monats kam die Special-Deluxe-Edition von Sarah Connors letztem Album «Freigeistin» heraus, das ursprünglich 2025 erschienen war.

Die Tour der Sängerin läuft noch bis zum 1. April. Anschliessend folgen im Mai Open-Air-Auftritte im Rahmen der «Wilde Nächte»-Reihe, unter anderem an der Waldbühne Berlin.

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