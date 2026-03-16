Selbst von einer Verletzung auf der Bühne lässt sich Sarah Connor offenbar nicht aufhalten. Obwohl die Sängerin bei einem Konzert in der ausverkauften Uber Arena in Berlin am Samstag mit einem Tänzer zusammenprallte und sich eine blutende Wunde an der Lippe zuzog, unterbrach sie ihren Auftritt nicht.
Wie die Zeitung «B.Z.» berichtet, überspielte die Sängerin den Unfall mit Humor und machte mit ihrer Show einfach weiter.
Demnach nutzte die 45-Jährige ihre Verletzung, um mit dem Publikum zu interagieren und Grimassen zu schneiden. Dank der Professionalität der Musikerin blieb die Stimmung bestens – und dann bekamen die Fans auch noch einen unerwarteten Auftritt geboten.
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Bei dem erst Anfang März veröffentlichten Song handelt es sich um die erste Zusammenarbeit der beiden Künstler.
Ebenfalls zu Beginn des Monats kam die Special-Deluxe-Edition von Sarah Connors letztem Album «Freigeistin» heraus, das ursprünglich 2025 erschienen war.
Die Tour der Sängerin läuft noch bis zum 1. April. Anschliessend folgen im Mai Open-Air-Auftritte im Rahmen der «Wilde Nächte»-Reihe, unter anderem an der Waldbühne Berlin.
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