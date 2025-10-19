Wenn Florian Silbereisen ruft, folgt die Crème de la Crème des Schlagers – so auch am gestrigen Samstag in den Dortmunder Westfalenhallen. Der «Schlagerbooom» versprach wieder einmal Glitzer, Emotionen und ganz viel Starpower: Ben Zucker, Roland Kaiser, DJ Ötzi, Melissa Naschenweng – und gleich zweimal Andrea Berg.
Doch gerade die gefeierte Schlagerqueen sorgte am Ende des Abends für ein unerwartetes Stimmungsloch, wie die «Bunte» berichtet: Trotz grosser Ankündigung und spektakulärer Versprechen blieb demnach bei vielen Fans nur Enttäuschung zurück.
Andrea Bergs grosse Bühne – und die kleine Enttäuschung
Die Erwartungen waren hoch, nicht zuletzt durch Andrea Berg selbst. Kurz vor ihrem Auftritt verriet sie im TV: «Es wird spektakulär. Mir zittern schon ein bisschen die Knie.»
Und tatsächlich: Während eines Hit-Medleys schwebte die Sängerin auf einem rotierenden Steg über das Publikum – ohne Sicherung. Klingt atemberaubend? Nicht für alle. In den sozialen Medien hagelte es Spott und Kritik.
«So spektakulär angekündigt – und dann schwebt sie nur zwei Meter über dem Boden?», spottete ein User auf X. Ein anderer fragte süffisant: «Haben die sich die Bühne bei Helene ausgeliehen?» Viele verglichen den Auftritt mit Helene Fischers Shows – und fanden: Andrea Bergs Performance blieb blass.
So spektakulär angekündigt und dann schwebt Andrea Berg nur zwei Meter über dem Boden? Helene Fischer lacht. #Schlagerbooom
Dabei startete der Abend vielversprechend. Vincent Gross sorgte gleich zu Beginn für Stimmung, Maite Kelly heizte mit einem pikanten Song ein, und die No Angels brachten die Halle zum Kochen. Andy Borg, der mit einer Tonpanne zu kämpfen hatte, konnte trotzdem das Publikum begeistern.
Als Florian Silbereisen dann die «Schlager-Queen» ankündigte, war kurz Hoffnung auf einen Helene-Fischer-Moment aufgekommen – vergeblich. Andrea Berg lieferte, aber sie zündete nicht, heisst es weiter bei der «Bunte».
Ein Auftritt, der Fragen aufwirft
War der grosse «Schlagerbooom»-Moment am Ende nur heisse Luft? Für viele Fans offenbar ja. Während die einen über die übertriebene Inszenierung lachen, fragen sich andere, ob Andrea Berg ihrer Rolle als Show-Titanin noch gerecht wird.
Übrigens: Helene Fischer selbst fehlte beim diesjährigen Event – ihre ZDF-Weihnachtsshow fällt wegen Babypause aus. Was stattdessen am 25. Dezember laufen wird, hat der Sender bereits angekündigt.
