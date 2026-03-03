«Hoffe, ich muss nicht grunzen»Schlager-Star Eva Jacobs trägt nach Herz-Op Schweineteile in sich
Die Diagnose kam überraschend, der Eingriff erfolgte umgehend: Schlagerstar Eva Jacob (82) wurde im Januar am Herzen operiert. Trotz ihres Alters und einer weiteren bevorstehenden Operation zeigt sich die Sängerin der «Jacob Sisters» optimistisch und beweist Humor.
Schock-Diagnose für Eva Jacob (82): Die Sängerin der «Jacob Sisters» musste sich überraschend einer Herzoperation unterziehen. Eigentlich wollte sie sich nur routinemässig vor einer geplanten Knie-OP untersuchen lassen. Doch dabei entdeckten Ärzte ein Loch in ihrer Herzscheidewand.
Der minimalinvasive Eingriff wurde bereits am 19. Januar im Universitätsklinikum Frankfurt durchgeführt, wie Jacob gegenüber «Bild» erzählt.
Eva Jacobs: «Ich hoffe, ich muss nicht grunzen»
Nach dem Eingriff gibt sich Eva Jacob kämpferisch – und nimmt es mit Humor. «Ich habe jetzt Teile vom Schwein in mir. Mein Herz schlägt wieder im Takt. Oink, oink. Ich hoffe, ich muss nicht grunzen!», witzelt sie.
Das Loch in ihrer Herzscheidewand wurde mit Schweinegewebe verschlossen – eine gängige Methode, bei der biologisches Material, etwa aus Schweineherzklappen, eingesetzt wird.
Nächster Spitalbesuch schon im März
Kaum ist die Herz-Operation überstanden, wartet bereits der nächste Eingriff auf Eva Jacob. Ende März soll sie am Knie operiert werden.
Trotz allem bleibt die 82-Jährige positiv. «Ich will wieder richtig hüpfen können. Meine Schwester und ich haben so viel getanzt in unserem Leben, da geht eben mal was kaputt», sagt sie mit einem Augenzwinkern.
