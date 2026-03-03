  1. Privatkunden
«Hoffe, ich muss nicht grunzen» Schlager-Star Eva Jacobs trägt nach Herz-Op Schweineteile in sich

Carlotta Henggeler

3.3.2026

Schauspieler Vincent Krüger mit Sängerin Eva Jacob bei der Feier zu ihrem 80. Geburtstag und dem 60-jährigen Bühnenjubiläum der Jacob Sisters in Berlin im Sommer 2023. 
Schauspieler Vincent Krüger mit Sängerin Eva Jacob bei der Feier zu ihrem 80. Geburtstag und dem 60-jährigen Bühnenjubiläum der Jacob Sisters in Berlin im Sommer 2023. 
IMAGO/Future Image

Die Diagnose kam überraschend, der Eingriff erfolgte umgehend: Schlagerstar Eva Jacob (82) wurde im Januar am Herzen operiert. Trotz ihres Alters und einer weiteren bevorstehenden Operation zeigt sich die Sängerin der «Jacob Sisters» optimistisch und beweist Humor.

Carlotta Henggeler

03.03.2026, 22:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 82-jährige Sängerin Eva Jacob musste sich nach einer überraschenden Diagnose eines Lochs in der Herzscheidewand im Januar einer minimalinvasiven Herzoperation unterziehen.
  • Der Eingriff im Universitätsklinikum Frankfurt verlief erfolgreich, wobei das Loch mit Schweinegewebe verschlossen wurde.
  • Trotz der überstandenen Herz-OP steht Ende März bereits eine weitere Operation am Knie an, doch sie gibt sich optimistisch.
Mehr anzeigen

Schock-Diagnose für Eva Jacob (82): Die Sängerin der «Jacob Sisters» musste sich überraschend einer Herzoperation unterziehen. Eigentlich wollte sie sich nur routinemässig vor einer geplanten Knie-OP untersuchen lassen. Doch dabei entdeckten Ärzte ein Loch in ihrer Herzscheidewand.

Der minimalinvasive Eingriff wurde bereits am 19. Januar im Universitätsklinikum Frankfurt durchgeführt, wie Jacob gegenüber «Bild» erzählt.

Eva Jacobs: «Ich hoffe, ich muss nicht grunzen»

Nach dem Eingriff gibt sich Eva Jacob kämpferisch – und nimmt es mit Humor. «Ich habe jetzt Teile vom Schwein in mir. Mein Herz schlägt wieder im Takt. Oink, oink. Ich hoffe, ich muss nicht grunzen!», witzelt sie.

Bötschi fragt Beatrice Egli. «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Bötschi fragt Beatrice Egli«Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Das Loch in ihrer Herzscheidewand wurde mit Schweinegewebe verschlossen – eine gängige Methode, bei der biologisches Material, etwa aus Schweineherzklappen, eingesetzt wird. 

Nächster Spitalbesuch schon im März

Kaum ist die Herz-Operation überstanden, wartet bereits der nächste Eingriff auf Eva Jacob. Ende März soll sie am Knie operiert werden.

Trotz allem bleibt die 82-Jährige positiv. «Ich will wieder richtig hüpfen können. Meine Schwester und ich haben so viel getanzt in unserem Leben, da geht eben mal was kaputt», sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Ariel: «Ich möchte eine Kita eröffnen»

Ariel: «Ich möchte eine Kita eröffnen»

Kaum zurück aus dem Dschungelcamp wartet auf Ariel schon das nächste TV-Abenteuer: Die Baslerin ist die neue Schweizer Bachelorette. blue News hat mit ihr über ihren Männertyp, Hater und ihre Zukunft gesprochen.

26.02.2026

