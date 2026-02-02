Helene Fischer feiert ihr Comeback in der Schweiz mit einem Hit-Medley live im TV-Studio von Show-Moderator Nik Hartmann.
Es ist ihr erster Schweizer Auftritt nach der Babypause – und bereits ihr dritter Besuch bei «Happy Day», bevor sie 2026 ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum im Zürcher Letzigrund feiert.
Jael (24) aus Flums SG erlebt einen ganz besonderen Moment: Im Starduett singt sie gemeinsam mit Luca Hänni den Musical-Hit «Ewigi Liebi». Der gleichnamige Film kommt am 12. Februar 2026 in die Schweizer Kinos.
Auch Ski-Träume werden erfüllt
«Happy Day»-Zuschauerin Larissa überrascht ihre Mutter Any (60) mit einem lang gehegten Traum: einem echten Slalomtraining mit Kippstangen. In Davos wird sie nach dem Aufwärmen mit Olympiasieger Sandro Viletta von Ski-Ass und SRF-Experte Marc Berthod persönlich trainiert.
Neues Zuhause für Familie Vendola Tamara aus St. Gallen leidet seit über 30 Jahren an einer schweren Nervenkrankheit, die ihren Alltag stark einschränkt. Das unpraktische Badezimmer und der Grundriss der Wohnung machen vieles zusätzlich schwierig. «Happy Day»-Aussenmoderatorin Kiki Maeder und Architekt Andrin Schweizer und ihr Umbauteam packen an.
