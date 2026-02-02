  1. Privatkunden
SRF verkündet grosses Aufgebot Schlagerkönigin Helene Fischer tritt bei «Happy Day» auf

Carlotta Henggeler

2.2.2026

Hitparadenstürmerin Helene Fischer tritt am Valentinstag bei «Happy Day» auf. 
Hitparadenstürmerin Helene Fischer tritt am Valentinstag bei «Happy Day» auf. 
zVg

«Happy Day» trumpft am Valentinstag mit grossen Namen auf: Schlagerkönigin Helene Fischer tritt in der SRF-Show von Nik Hartmann auf. Ebenfalls dabei ist Luca Hänni. 

Carlotta Henggeler

02.02.2026, 15:32

02.02.2026, 16:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Helene Fischer feiert am Valentinstag ihr Comeback in der Schweiz und tritt mit einem Hit-Medley live in der SRF-Show «Happy Day» von Nik Hartmann auf.
  • Luca Hänni erfüllt einem Fan einen Traum und singt mit Jael (24) aus Flums SG im Starduett den Musical-Hit «Ewigi Liebi».
  • Neben Musik erfüllt «Happy Day» weitere Herzenswünsche: von einem Slalomtraining mit Ski-Stars bis zu einem Wohnungsumbau für eine schwerkranke Familie.
  • «Happy Day» wird am Samstag, 14. Februar, um 20.10 Uhr auf SRF1 ausgestrahlt. 
Mehr anzeigen

Helene Fischer feiert ihr Comeback in der Schweiz mit einem Hit-Medley live im TV-Studio von Show-Moderator Nik Hartmann. 

Es ist ihr erster Schweizer Auftritt nach der Babypause – und bereits ihr dritter Besuch bei «Happy Day», bevor sie 2026 ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum im Zürcher Letzigrund feiert.

Jael (24) aus Flums SG erlebt einen ganz besonderen Moment: Im Starduett singt sie gemeinsam mit Luca Hänni den Musical-Hit «Ewigi Liebi». Der gleichnamige Film kommt am 12. Februar 2026 in die Schweizer Kinos.

Auch Ski-Träume werden erfüllt

«Happy Day»-Zuschauerin Larissa überrascht ihre Mutter Any (60) mit einem lang gehegten Traum: einem echten Slalomtraining mit Kippstangen. In Davos wird sie nach dem Aufwärmen mit Olympiasieger Sandro Viletta von Ski-Ass und SRF-Experte Marc Berthod persönlich trainiert.

Im Döschwo durch die Zeit. Luca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Im Döschwo durch die ZeitLuca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Neues Zuhause für Familie Vendola Tamara aus St. Gallen leidet seit über 30 Jahren an einer schweren Nervenkrankheit, die ihren Alltag stark einschränkt. Das unpraktische Badezimmer und der Grundriss der Wohnung machen vieles zusätzlich schwierig. «Happy Day»-Aussenmoderatorin Kiki Maeder und Architekt Andrin Schweizer und ihr Umbauteam packen an.

