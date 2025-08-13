  1. Privatkunden
Unbedachter Satz Schlagerstar darf seit 18 Jahren nicht mehr in die TV-Shows von Florian Silbereisen

Bruno Bötschi

13.8.2025

Sänger Marc Pircher (rechts) bei seinem letzten Auftritt in einer TV-Sendung von Entertainer Florian Silbereisen.
Sänger Marc Pircher (rechts) bei seinem letzten Auftritt in einer TV-Sendung von Entertainer Florian Silbereisen.
Bild: imago stock&people

Seit mehr als 18 Jahren war er nicht mehr zu Gast in einer TV-Show von Entertainer Florian Silbereisen. Jetzt verrät der Sänger Marc Pircher in seiner Biografie «Meine (wahre) Musikgeschichte», warum dem so ist.

Teleschau

13.08.2025, 13:01

13.08.2025, 13:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der österreichische Sänger Marc Pircher schreibt in seiner Biografie «Meine (wahre) Musikgeschichte» über einen verhängnisvollen Satz, den er im Januar 2007 in einem Interview gesagt hat.
  • Die Aussage soll dazu geführt haben, dass der heute 47-Jährige danach nicht wieder in eine der TV-Shows des deutschen Moderators Florian Silbereisen eingeladen wurde.
  • Gegen Silbereisen selbst hegt Pircher keinen Groll: «Er ist ein feiner Kerl und hat mit meinem völligen Ausschluss aus der Show nichts zu tun.»
Mehr anzeigen

Marc Pircher war einst häufiger bei der berühmten «Feste»-Reihe des deutschen TV-Senders ARD als Gast mit dabei. Erstmals im Jahr 1997, als die Sendung noch von Carmen Nebel moderiert wurde.

Als dann Entertainer Florian Silbereisen die TV-Show als Moderator übernahm, war der österreichische Musiker ebenfalls immer wieder auf der Bühne zu sehen – plötzlich aber von einem Tag auf den anderen nie mehr wieder.

Warum das so ist, verrät der 47-jährige Sänger nun in seiner Biografie «Meine (wahre) Musikgeschichte». Ein einziger Satz soll demnach alles verändert haben.

Marc Pircher: «Ich Idiot liess mein Herz sprechen»

Im Januar 2007 erschien Marc Pirchers neues Album «Du bist 'ne Sünde wert». In der Folge gab der Sänger mehrere Interviews. Als er bei einem dieser Gespräche gehen wollte, fragte ihn ein Journalist zum Abschied, ob er in seiner Karriere schon einmal einen Fehler gemacht habe.

«Das kann fatal enden». Beatrice Egli entging zweimal knapp dem Tod

«Das kann fatal enden»Beatrice Egli entging zweimal knapp dem Tod

Die spontane Antwort von Pircher sollte ungeahnte Konsequenzen nach sich ziehen: «Ich Idiot liess mein Herz sprechen, schaltete mein Hirn aus und antwortete ihm: Weisst du, vor ein paar Jahren war ich einmal mit meiner Ex-Partnerin und unserem frisch geborenen Sohn in der Silbereisen-Show.»

Und weiter: «Als der Vertrag für diese Sendung unterschrieben wurde, da war unser Kind noch nicht einmal geboren. Das war sicher ein Fehler und etwas übertrieben ... und dies würde ich nicht mehr so machen.»

Wenige Tage später erschien seine Antwort als reisserische Schlagzeile: «Florian Silbereisen hat mich nur ausgenutzt.» Prompt reagierte die TV-Redaktion von Silbereisen und strich einen drei Tage später geplanten Auftritt von Marc Pircher.

Seitdem sei er, behauptet zumindest der Sänger, nie wieder eingeladen worden.

Pircher über Silbereisen: «Er ist ein feiner Kerl»

Bis heute bedauert der Volksmusiker aus dem Tirol seine unbedachte Antwort, die «nicht böse gemeint» war. Ihn ärgere es auch, dass es nie zu einer Aussprache mit Michael Jürgens kam, dem Hauptverantwortlichen für die Silbereisen-TV-Shows.

«Würde es immer wieder tun mit dir». Pikante Aussage – Beatrice Egli und Florian Silbereisen heizen Liebesgerüchte an

«Würde es immer wieder tun mit dir»Pikante Aussage – Beatrice Egli und Florian Silbereisen heizen Liebesgerüchte an

Gegen Florian Silbereisen selbst hegt Pircher dagegen keinen Groll: «Er ist ein feiner Kerl und hat mit meinem völligen Ausschluss aus der Show nichts zu tun. Wer in diesen Shows vorkommt und wer nicht – das entscheidet einzig und allein die Redaktion.»

Marc Pircher hat sich inzwischen selbst als Moderator einen Namen gemacht: Gemeinsam mit Francine Jordi präsentierte er beim ORF «Weihnachten auf Gut Aiderbichl», später folgten weitere Formate wie der «Grand Prix der Volksmusik» oder «Heut Pirchert's in der Hütt».

