«Beatrice Egli Show» erleidet heftige Quoten-Klatsche

Mit der «Beatrice Egli Show» wollte die ARD ihren Zuschauer*innen am Ostersamstag eine hochkarätige Schlagershow präsentieren. Doch die Sendung floppte – gerade mal 2,10 Millionen Menschen haben deutschlandweit eingeschaltet.

Pünktlich zu Ostern strahlte die ARD die bereits am 8. April in Berlin aufgezeichnete «Beatrice Egli Show» aus. Schlagerstar Beatrice Egli brachte dem breiten Publikum ein musikalisches Osternest in die heimischen Wohnzimmer.

Und das Aufgebot an Gästen konnte sich sehen und hören lassen: neben Giovanni Zarrella beehrten unter anderem auch Howard Carpendale, Sonia Liebing, Thomas Anders, Sarah Engels und Melissa Naschenweng ihre Schlager-Kollegin.

Für einen Gänsehaut-Moment sorgten Daniel und Patrice Aminati. 2023 machte Patrice Aminati öffentlich, an schwarzem Hautkrebs erkrankt zu sein. Das Paar performte ihren gemeinsamen Song «Steh auf».

Als Überraschungsgast fernab aller Schlager-Allüren gesellte sich Uwe Ochsenknecht in die illustre Runde. Begleitet von einem Gitarristen, trat er dann mit dem Song «One Woman» wieder als Sänger auf.

Im Netz hagelt es Kritik

Trotz des breit angelegten Star-Aufgebots kam die Schlager-Show bei den Zuschauerinnen und Zuschauer nicht gut an. Nur 2,104 Millionen Menschen wollten sich deutschlandweit von Beatrice Egli unterhalten lassen.

Das entspricht einem Marktanteil von gerade mal 10,5 Prozent. Das ist das schlechteste Quoten-Ergebnis aller bisherigen Ausstrahlungen ihrer Show im ARD-Hauptprogramm.

Zum Vergleich: Florian Silbereisens «Schlagerchampions» wurde im Vorjahr von rund 4,67 Millionen gesehen. Die Ausstrahlung am 11. Januar erreichte noch 3,87 Millionen Zuschauer.– wobei die daraus resultierende Quote von 17,6 Prozent auch für Florian Silbereisen einen historischen Tiefstwert markiert.

Auch im Internet verbergen die Schlager-Fans nicht ihre Enttäuschung über die Show. «So schlimm wie heute war die ‹Beatrice Egli Show› echt noch nie», schreibt ein enttäuschter Fan auf X.

Ein anderer User meint: «Sehr schlecht geschnitten, die Show. Es kam auch keine Stimmung rüber. Da geht's beim Flori frischer und flotter zu.»

