Besondere Ehre für Helene Fischer: Zum Weltfrauentag stellt Spielzeug-Hersteller Mattel neue Barbie-Sondereditionen vor – darunter erstmals eine eigene Puppe der deutschen Sängerin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der deutsche Schlagerstar Helene Fischer erhält eine eigene Barbie-Puppe.

Spielzeug-Hersteller Mattel ehrt die 41-Jährige zum Weltfrauentag mit dieser Auszeichnung.

Die deutsche Sängerin ist Teil des «Barbie Dream Teams» mit sieben weiteren Frauen. Mehr anzeigen

Am 8. März ist der Internationale Frauentag. Schon im vergangenen Jahr hatte der Spielzeug-Hersteller Mattel dies zum Anlass genommen, besondere Barbie-Editionen herauszubringen.

Vorgestellt wurden 2025 «vier beeindruckende Freundinnen-Paare, deren tiefe Verbundenheit sie in ihrem Erfolg bestärkt». Auch 2026 soll es wieder eine besondere Aktion zum Frauentag geben.

Und wie nun bekannt wurde, ist unter den prominenten, weiblichen Vorbildern für die Puppen dieses Mal niemand anderes als Schlagerstar Helene Fischer. Das Motto: «globale Pionierinnen».

Nathan Baynard: «Mädchen können alles erreichen»

Nathan Baynard, Vice President und Head of Barbie bei Mattel erklärt gebenüber der «Bild»: «Barbie hat stets den Glauben vertreten, dass Mädchen alles erreichen können. Von Astronautinnen bis zu CEOs. Barbie hat Grenzen überwunden und neu definiert, was möglich ist.»

Zum Weltfrauentag soll «dieses Vermächtnis mit der Einführung unseres Barbie-Dream-Teams» fortgeführt werden: «Wir feiern eine aussergewöhnliche Gruppe globaler Pionierinnen, die den Weg für die nächste Generation ebnen.»

Helene Fischer ist also nicht die einzige weibliche Prominente, die den Barbie-Puppen dieses Jahr als Vorbild galt. Auch weitere Frauen wie etwa Tennis-Profi Serena Williams, Forschungsastronautin Kellie Gerardi, Rennfahrerin Regina Sirvent Alvarado oder Fussballerin Chloe Kelly bekommen ihre eigene Edition.

Helene Fischer ist gerne Vorbild für Kinder

Helene Fischer, die 2026 zudem ihr 20. Bühnenjubiläum begeht, hat somit gleich doppelten Grund zu feiern. Auf Instagram teilt sie ein erstes Foto mit ihrer Barbie und schreibt dazu stolz:

«Es ist eine unglaublich besondere Anerkennung und erfüllt mich mit grossem Stolz, eine eigene Barbie zu besitzen und Teil des Barbie-Dream-Teams zu sein. Es bedeutet mir unendlich viel, ein Vorbild für so viele Kinder sein zu dürfen.»

Sie wolle jungen Mädchen auf der Welt die Botschaft mitgeben: «Hört auf euer Herz und vertraut eurem Bauchgefühl, denn die Antworten liegen bereits in euch. Glaubt an euch selbst, bleibt euch treu und geht euren eigenen Weg.»

Auch ihr habe diese Einstellung stets weitergeholfen. Helene Fischer betont: «Wenn ich meinem eigenen Weg treu bleibe, kann ich alles schaffen» und stellt klar: «Wir Frauen dürfen sichtbar sein. Wir dürfen laut sein. Wir dürfen alles sein.»

