Schlagerstar Katja Ebstein irritiert mit «Fernsehgarten»-Auftritt

Sängerin Katja Ebstein (80) während ihrem sonntäglichen Auftritt in der TV-Show «ZDF-Fernsehgarten». Bild: Screenshot Youtube

Sie war einer der Stargäste in der gestrigen TV-Show «ZDF-Fernsehgarten». Bei den TV-Zuschauer*innen führt der Gesang von Katja Ebstein jedoch zu Unverständnis und Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schlagerstar Katja Ebstein wurde im Vorfeld der gestrigen TV-Show «ZDF-Fernsehgarten» als einer der Stargäste angekündigt.

Bei vielen TV-Zuschauer*innen hat der Auftritt der 80-Jährigen jedoch viel Verwunderung ausgelöst.

«Das war ganz offensichtlich nicht live gesungen», kritisiert ein User auf X. Mehr anzeigen

Sie war einer der grossen deutschen Schlagerstars in den 1980er-Jahren: Dreimal trat Katja Ebstein beim Eurovision Song Contest, kurz ESC, an.

1970 holte sie einen dritten Platz für ihr Heimatland, den die Sängerin ein Jahr später wiederholen. konnte. Mit dem Lied «Theater» landete sie 1980 dann sogar auf Platz zwei.

55 Jahre danach präsentierte Katja Ebstein ihren Erfolgssong nun nochmals im gestrigen «ZDF-Fernsehgarten».

«Damals in Blau mit silbernen Stiefeln, heute in Orange-Schwarz», kündigte Joachim Llambi, der als Moderator zusammen mit Lutz van der Horst für die verhinderte Andrea Kiewel eingesprungen war, den Auftritt an.

TV-Zuschauer*innen sind konsterniert

Als Katja Ebstein die ersten Worte vom Lied «Theater» anstimmt, klingt ihre Stimme noch genauso glockenhell wie früher.

Während das Publikum vor Ort begeistert mitsingt und nach dem Auftritt stürmisch applaudiert, bleibt ein Teil der TV-Zuschauer*innen vor den Bildschirmen konsterniert zurück.

«Ein Highlight heute Katja Ebstein mit ihrem Song ‹Theater›. Danke!», kommentiert ein User begeistert auf X. Der Mann ist allerdings einer unter wenigen, die den Auftritt der 80 Jahre alten Sängerin für gut befunden haben.

«Das war ganz offensichtlich nicht live gesungen. An der Lippensynchronität sollte sie noch etwas arbeiten», kritisiert ein X-User.

Derweil schämt sich ein anderer scheinbar fremd und notiert: «Katja Ebstein mit dem Playback von vor 100 Jahren. In Grammophonqualität.»

«Die junge Stimme passt nicht zu der alten Frau»

«Die junge Stimme passt nicht mehr zu der alten Frau», urteilt ein anderer Nutzer.

Ein Umstand, der laut t-online besonders dann gut hör- und sichtbar wurde, als Moderator Joachim Llambi nach Katja Ebsteins Auftritt zu der Sängerin auf die Bühne trat und das Lied nochmals a cappella, also ohne Instrumentalbegleitung, mit dem Publikum sang.

Ein Highlight heute Katja Ebstein mit ihrem Song "Theater". Danke! — Roland_Pokorny (@PokornyRoland) June 15, 2025

Einen Moment lang sah es so aus, als wolle Katja Ebstein ebenfalls mitsingen, um das Mikrofon nur Sekunden später wieder sinken zu lassen.

«Das war ihr jetzt wohl peinlich», kritisiert ein User auf X.

