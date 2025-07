«Sie baut mich auf und steht mit Eispaketen und Schmerzsalben treu an meiner Seite»: Klaus Baumgart über seine Frau Ilona. Bild: IMAGO/BREUEL-BILD

Seit zwei Wochen kann er nicht mehr im eigenen Bett schlafen. Anders sind die Schmerzen nicht auszuhalten. Der deutsche Schlagerstar Klaus Baumgart hat sich bei einem Sturz daheim acht Rippen gebrochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Klaus Baumgart vom deutschen Duo «Klaus & Klaus» hat sich bei einem Sturz vor zwei Wochen übel verletzt.

Der 70-Jährige brach sich acht Rippen und kann seither nur noch im Sitzen schlafen.

«Es kann nur besser werden», gibt sich Baumgart in einem Interview optimistisch. Mehr anzeigen

Dem deutschen Schlagerstar Klaus Baumgart ist es gerade nicht zum Lachen zu Mute.

Der Grund: Der Sänger vom Kult-Duo «Klaus & Klaus» hat sich vor zwei Wochen bei einem Sturz daheim in Hamburg eine äusserst schmerzhafte Verletzung zugezogen.

Der 70-jährige Sänger hat sich, wie die «Bild» schreibt, einen achtfachen Rippenbruch zugezogen – was ihn im Alltag stark einschränkt.

«Ein Ledersessel ist das einzige Möbelstück, wo ich es halbwegs auch während der Nacht aushalte», so Baumgart. Und weiter: «Bis Ende August heisst es: Augen zu und durch.»

Baumgart: «Ich muss die Zähne zusammenbeissen»

Doch der Sänger, der gemeinsam mit Bühnenpartner Klaus Büchner in den 1980er Jahren mehrere Hits landete, die auch in der Schweiz in die Charts kamen, will sich nicht unterkriegen lassen.

«Es kann nur besser werden», so Baumgart. Er müsse allerdings noch mehrere Wochen die Zähne zusammenbeissen, bis er endlich wieder im eigenen Bett schlafen könne.

Wie hat sich der Sänger den mehrfachen Rippenbruch zugezogen?

«Ich habe mir vor zwei Wochen das Fussballspiel VfB Oldenburg gegen den HSV im Fernsehen angeschaut. Beim 1:1 sprang ich auf und fiel im Moment der Euphorie rückwärts über einen Fusshocker.»

Der Aufprall war so heftig, dass Klaus Baumgart sich auf der rechten Seite acht Rippen brach – von der dritten bis zur zehnten.

Klaus & Klaus mit neuem Song am Start

Klaus Baumgart und Klaus Büchner wurden mit dem Duo Klaus & Klaus und ihrem Hit «An der Nordseeküste» im deutschsprachigen Europa berühmt. Zu ihren weiteren Hits zählen die Songs «Da steht ein Pferd auf’m Flur» oder «Der Eiermann».

Ab 1997 gingen die beiden Musiker getrennte Wege. Doch die Band Klaus & Klaus existiert weiter. Klaus Baumgart tritt seither mit Claas Vogt auf.

Der neuste Song des Duos mit dem Titel «Die Krankenschwester 3.0» passt durchaus zur aktuellen Situation von Baumgart: «Meine Frau Ilona ist nun rund um die Uhr die in meinem aktuellen Partyschlager besungene ‹Krankenschwester Ingeborg», so Baumgart in der «Bild».

Und weiter: «Sie baut mich auf und steht mit Eispaketen und Schmerzsalben treu an meiner Seite.»

Mehr Videos aus dem Ressort