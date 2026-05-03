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Liebes-Aus Schlagerstar Michelle und Eric Philippi haben sich getrennt

Bruno Bötschi

3.5.2026

Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Schlagersängerin Michelle und Sänger und Komponist Eric Philippi gehen nach fast vier Jahren Beziehung wieder getrennte Weg.
Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Schlagersängerin Michelle und Sänger und Komponist Eric Philippi gehen nach fast vier Jahren Beziehung wieder getrennte Weg.
Bild: IMAGO/APress

Zwei Monate nach der Verlobung haben sich Schlagerstar Michelle und Musiker Eric Philippi überraschend getrennt. «Es ist alles noch frisch», erklärt das Ex-Paar in einem gemeinsamen Interview.

Bruno Bötschi

03.05.2026, 08:40

03.05.2026, 10:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Michelle und Eric Philippi gehen nach vier Jahren Beziehung wieder getrennte Wege.
  • Das ehemalige Liebespaar bestätigte dies gemeinsam in einem Gespräch mit der «Bild».
  • Die Trennung kommt für viele Fans überraschend – vor zwei Monaten erst hatte der 29-jährige Sänger während eines Konzertes in Berlin um die Hand des 54-jährigen Schlagerstars angehalten.
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Schlagersängerin Michelle und Sänger und Komponist Eric Philippi gehen nach fast vier Jahren Beziehung wieder getrennte Wege.

«Wir sind getrennt. Es ist alles noch frisch», erklärt das Ex-Paar übereinstimmend gegenüber der Zeitung «Bild». Und weiter: «Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut.»

Es sind erst zwei Monate vergangen, seit Philippi bei Michelles Abschiedskonzert in Berlin vor ihr auf die Knie ging. Die Fans jubelten, als die Sängerin laut «Ja» sagte. Jetzt scheint das Liebesglück offenbar zerbrochen zu sein.

Michelle: «Ich bin ja ein Stehaufmännchen»

Von wem die Trennung ausging, wird im Gespräch mit der «Bild» schnell klar: Den Schritt machte Philippi. Viel mehr wollte der 29-jährige Musiker aktuell aber nicht preisgeben.

Dass ihm die Entscheidung schwergefallen sei, sei ihm während des Gesprächs deutlich anzumerken gewesen – der Sänger soll immer wieder mit den Tränen gerungen haben.

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Michelle, die mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer heisst, rang während des Interviews ebenfalls mit den Worten. «Mehr kann ich dazu eigentlich nicht hinzufügen. Wir befinden uns in einem riesigen Gefühlschaos», sagt sie. Und weiter: «Ich bin ja ein Stehaufmännchen. Krone richten und weiter geht es.»

Trotz der aktuell komplizierten Situation scheint das Ex-Paar um einen respektvollen Umgang bemüht zu sein. Man versuche weiterhin, miteinander zu sprechen und «das gemeinsam zu verarbeiten», so Eric Philippi.

Michelle und Philippi gingen seit 2022 gemeinsam durchs Leben. Ein Jahr später machten sie die Beziehung öffentlich. 2024 hielt der Musiker bereits einmal um Michelles Hand an.

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