  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Läuten bald die Hochzeitsglocken? Schlagerstar Michelle schliesst Comeback aus

dpa

14.1.2026 - 08:27

Sängerin Michelle schliesst Comeback aus
Sängerin Michelle schliesst Comeback aus. Schlagerstar Michelle schliesst aus, später auf die Bühne zurückzukehren wird.

Schlagerstar Michelle schliesst aus, später auf die Bühne zurückzukehren wird.

Bild: dpa

Sängerin Michelle schliesst Comeback aus. Die Entscheidung zum Ende ihrer Musikkarriere kam nicht von heute auf morgen. 

Die Entscheidung zum Ende ihrer Musikkarriere kam nicht von heute auf morgen. 

Bild: dpa

Sängerin Michelle schliesst Comeback aus
Sängerin Michelle schliesst Comeback aus. Schlagerstar Michelle schliesst aus, später auf die Bühne zurückzukehren wird.

Schlagerstar Michelle schliesst aus, später auf die Bühne zurückzukehren wird.

Bild: dpa

Sängerin Michelle schliesst Comeback aus. Die Entscheidung zum Ende ihrer Musikkarriere kam nicht von heute auf morgen. 

Die Entscheidung zum Ende ihrer Musikkarriere kam nicht von heute auf morgen. 

Bild: dpa

Nach fast 35 Jahren verlässt die deutsche Schlagersängerin Michelle Mitte Februar endgültig die Showbühne. Das Aus steht bei der 53-Jährigen schon länger fest. Im Interview spricht sie über die Gründe.

DPA

14.01.2026, 08:27

14.01.2026, 08:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schlussstrich bei Michelle: Die deutsche Schlagersängerin hängt ihre Karriere an den Nagel.
  • Am 18. Januar startet ihre «Zum letzten Mal»-Abschiedstournee, die an ihrem 54. Geburtstag am 15. Februar in Berlin endet.
  • Sie wolle nicht mehr so viel reisen, jedes Wochenende unterwegs sein, so die 53-jährige Sängerin.
Mehr anzeigen

Noch eine letzte Tournee mit 20 Konzerten quer durch Deutschland: Damit verabschiedet sich Schlagersängerin Michelle jetzt nach mehr als 30 Jahren aus dem Musikgeschäft.

Wehmütig sei sie nicht, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in ihrem letzten Interview zum Karriere-Aus:

«Ich bin mir mit jeder Sekunde sicherer, dass es der richtige Moment ist, dieses wichtige Kapitel in meinem Leben abzuschliessen und neue Wege zu gehen.»

«Entscheidung nicht von heute auf morgen getroffen»

Am 18. Januar startet ihre «Zum letzten Mal»-Abschiedstournee in Lingen, die an ihrem 54. Geburtstag am 15. Februar in Berlin endet. «In jeder Stadt wird es eine sehr emotionale Reise, weil es in jeder Stadt für die Menschen das letzte Mal ist», sagte die Sängerin.

Die ausgewählten Songs seien eine «krasse Reise» durch ihr Leben. «Wir haben eine tolle Mischung von Alt und Neu aus fast 34 Jahren.»

Es werde auf gar keinen Fall ein Comeback geben. «Diese Entscheidung habe ich ja nicht von heute auf morgen getroffen. Das ist eine Entwicklung, die stattgefunden hat über Jahre», so die Sängerin weiter.

Bötschi fragt Thomas Anders. «Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»

Bötschi fragt Thomas Anders«Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»

Sie wolle nicht mehr so viel reisen, jedes Wochenende unterwegs sein, 100'000 Kilometer im Jahr auf der Autobahn fahren. «Ich will die Zeit, die ich jetzt für mich habe, anders nutzen.»

Am 16. Januar bringt Michelle ihr letztes Album «Flutlicht» vom Sommer 2024 als «Wahnsinnig Edition» mit neun neuen Songs heraus. Es sei ihr persönlichstes Werk, das viele Höhen und Tiefen ihres Lebens widerspiegele. Sie scheue kein Thema und singe auch über ihren Suizidversuch.

«Sonst wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin»

Die in Villingen-Schwenningen geborene Künstlerin errang obere Plätze in den Charts, war Dauergast in Fernsehshows, füllte Konzerthallen und sammelte Gold und Platin für verkaufte Alben. Mit dem Lied «Krasse Reise durchs Leben» vertrat sie 2001 Deutschland beim Eurovision Song Contest – und landete auf Platz acht.

Sie habe in ihrem Leben auch viele Tiefpunkte erlebt: schwere Kindheit, Privatinsolvenz, Enttäuschungen, Schlaganfall.

«Heute weiss ich, dass alles richtig ist, was im Leben passiert. Auch die schlimmen Dinge, die passieren, gehören dazu.» Sie habe viel daraus gelernt. «Sonst wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin.»

Das wäre auch die Botschaft, die sie ihren Fans gerne mitgeben würde: «Egal, was im Leben passiert, und wenn es sich auch im Moment nicht so anfühlt: Es ist alles richtig und am Ende wird es gut sein.»

In der Liebe sei sie glücklich: Sie ist mit dem 29-jährigen Musiker Eric Philippi verlobt. Das Paar lebt im Saarland. Ob sie und Philippi heiraten wollen? «Es ist noch nichts geplant, aber wir haben das vor.»

Was kommt danach?

Sie wolle sich dem Thema Spiritualität widmen. «Ich spüre, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mich noch mehr mit Menschen zu beschäftigen, die in ihrem Leben an einem Punkt stehen und nicht verstehen, warum alles so ist, wie es ist», sagte die Sängerin, die eigentlicgh Tanja Hewer heisst.

«Nichts ist so stark wie die Liebe». Michelle (51) ist mit Schlager-Kollege Eric (26) zusammen

«Nichts ist so stark wie die Liebe»Michelle (51) ist mit Schlager-Kollege Eric (26) zusammen

Bisher habe sie über die Musik ihren Fans Botschaften «geschenkt», die ihnen das Leben vielleicht leichter gemacht hätten.

«Ich bin dankbar, dass ich diesen Start haben durfte. Aber ich weiss, da ist noch mehr. Ja, das reicht mir jetzt einfach nicht mehr», sagte Michelle. Menschen noch mehr persönlich begleiten: Das wolle sie nun zur Aufgabe machen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Beatrice Egli über ihre Familie, ihr Verhältnis zu ihren drei Brüdern – und warum die 37-Jährige in den letzten vier Jahren zur Feministin geworden ist.

12.11.2025

Mehr aus dem Ressort

Bötschi fragt Pablo Nouvelle. «Ich beschloss, bei der Arbeit künftig immer eine richtige Hose zu tragen»

Bötschi fragt Pablo Nouvelle«Ich beschloss, bei der Arbeit künftig immer eine richtige Hose zu tragen»

Schweizer Musikstar. Francine Jordi: «Die schönste Schweizerin aller Zeiten zu sein, bedeutet mir nicht so viel»

Schweizer MusikstarFrancine Jordi: «Die schönste Schweizerin aller Zeiten zu sein, bedeutet mir nicht so viel»

Bötschi fragt Stefanie Heinzmann. «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Bötschi fragt Stefanie Heinzmann«Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Meistgelesen

Darum geht Trumps grosser Plan mit Venezuelas Öl nicht auf
Renitente Touristen ignorieren Eis-Warnungen am Caumasee – Gemeinde schlägt Alarm
Zürcher Traditionslokal schliesst nach fast 30 Jahren für immer
US-Gesetzentwurf verbietet Grönland-Annexion +++ Keine juristischen Folgen nach Todesschüssen in Minneapolis
Trump zeigt einem Zwischenrufer den Stinkefinger