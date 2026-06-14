Michelle beendet ihre Karriere als Sängerin und arbeitet fortan als spirituelle Heilerin unter dem Namen «Wakan». Bild: imago/STAR-MEDIA

Schlagerstar Michelle beendet ihre Karriere als Sängerin. Fortan will die 54-Jährige als spirituelle Heilerin unter dem Namen «Wakan» tätig sein – und unter anderem sogenannte Jenseitskontakte anbieten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schlagerstar Michelle beendet in wenigen Tagen ihre Karriere als Sängerin.

Künftig will die 54-Jährige als spirituelle Heilerin arbeiten.

Michelle wird ab Mitte Juli unter dem Namen «Wakan» Beratungen und sogenannte Jenseits-Kontakte anbieten. Mehr anzeigen

Nach 34 Jahren als Schlagersängerin auf der Bühne zieht Michelle einen Schlussstrich. Ihr letzter TV-Auftritt als Musikerin ist für den 27. Juni in der ARD-Show «Schlagerbooom» bei Florian Silbereisen geplant.

Danach will die 54-Jährige ihren Künstlernamen ablegen – und sich aus dem Musikgeschäft zurückziehen.

«Es ist nicht so, dass ich aus einer Laune heraus sage, ich habe keinen Bock mehr, weil mir alles in der Branche auf die Nerven geht. Nein. Es ist wirklich ein Prozess gewesen, der in mir über Jahre gewachsen ist», erklärt sie im Gespräch mit der «Bild».

Michelle: «Ich möchte Menschen helfen zu heilen»

Und was kommt danach? Aus Michelle wird wieder Tanja Hewer, so wie die Sängerin bürgerlich heisst. Eine Frau, die eine Mission hat. «Ich möchte Menschen helfen zu heilen.»

Statt auf der Bühne zu stehen und Konzerte zu geben, will sie künftig als spirituelle Heilerin arbeiten. Hewer hat laut eigener Aussage bereits vor über zehn Jahren eine Heiler-Ausbildung absolviert, später folgte eine Weiterbildung zum Medium.

Ab Mitte Juli plant sie unter dem Namen «Wakan» Einzelberatungen und sogenannte Jenseitskontakte anzubieten.

Hewer: «Ich glaube, ich bin so die Quatsch-Oma»

Privat ist Michelle Mutter dreier Töchter und inzwischen auch Grossmutter – ein zweites Enkelkind ist unterwegs. «Ich glaube, ich bin so die Quatsch-Oma, die einfach nur Blödsinn mit der Kleinen macht», so Tanja Hewer in der «Bild».

Privat verliefen die vergangenen Monate ziemlich turbulent. Erst machte ihr Partner Eric Philippi (29) der Sängerin im Februar vor Publikum in Berlin einen Heiratsantrag,

Nur wenige Wochen danach folgte die Trennung. Inzwischen haben beide auch alle gemeinsamen Posts auf Instagram gelöscht.

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