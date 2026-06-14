  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Überraschender Karrierewechsel Schlagerstar Michelle will künftig als spirituelle Heilerin arbeiten

Bruno Bötschi

14.6.2026

Michelle beendet ihre Karriere als Sängerin und arbeitet fortan als spirituelle Heilerin unter dem Namen «Wakan».
Michelle beendet ihre Karriere als Sängerin und arbeitet fortan als spirituelle Heilerin unter dem Namen «Wakan».
Bild: imago/STAR-MEDIA

Schlagerstar Michelle beendet ihre Karriere als Sängerin. Fortan will die 54-Jährige als spirituelle Heilerin unter dem Namen «Wakan» tätig sein – und unter anderem sogenannte Jenseitskontakte anbieten.

Bruno Bötschi

14.06.2026, 19:29

14.06.2026, 19:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schlagerstar Michelle beendet in wenigen Tagen ihre Karriere als Sängerin.
  • Künftig will die 54-Jährige als spirituelle Heilerin arbeiten.
  • Michelle wird ab Mitte Juli unter dem Namen «Wakan» Beratungen und sogenannte Jenseits-Kontakte anbieten.
Mehr anzeigen

Nach 34 Jahren als Schlagersängerin auf der Bühne zieht Michelle einen Schlussstrich. Ihr letzter TV-Auftritt als Musikerin ist für den 27. Juni in der ARD-Show «Schlagerbooom» bei Florian Silbereisen geplant.

Danach will die 54-Jährige ihren Künstlernamen ablegen – und sich aus dem Musikgeschäft zurückziehen.

«Es ist nicht so, dass ich aus einer Laune heraus sage, ich habe keinen Bock mehr, weil mir alles in der Branche auf die Nerven geht. Nein. Es ist wirklich ein Prozess gewesen, der in mir über Jahre gewachsen ist», erklärt sie im Gespräch mit der «Bild».

Michelle: «Ich möchte Menschen helfen zu heilen»

Und was kommt danach? Aus Michelle wird wieder Tanja Hewer, so wie die Sängerin bürgerlich heisst. Eine Frau, die eine Mission hat. «Ich möchte Menschen helfen zu heilen.»

2026 steht Abschied an. Michelle beendet Schlager-Karriere nach 34 Jahren – das ist der wahre Grund

2026 steht Abschied anMichelle beendet Schlager-Karriere nach 34 Jahren – das ist der wahre Grund

Statt auf der Bühne zu stehen und Konzerte zu geben, will sie künftig als spirituelle Heilerin arbeiten. Hewer hat laut eigener Aussage bereits vor über zehn Jahren eine Heiler-Ausbildung absolviert, später folgte eine Weiterbildung zum Medium.

Ab Mitte Juli plant sie unter dem Namen «Wakan» Einzelberatungen und sogenannte Jenseitskontakte anzubieten.

Hewer: «Ich glaube, ich bin so die Quatsch-Oma»

Privat ist Michelle Mutter dreier Töchter und inzwischen auch Grossmutter – ein zweites Enkelkind ist unterwegs. «Ich glaube, ich bin so die Quatsch-Oma, die einfach nur Blödsinn mit der Kleinen macht», so Tanja Hewer in der «Bild».

Privat verliefen die vergangenen Monate ziemlich turbulent. Erst machte ihr Partner Eric Philippi (29) der Sängerin im Februar vor Publikum in Berlin einen Heiratsantrag,

Nur wenige Wochen danach folgte die Trennung. Inzwischen haben beide auch alle gemeinsamen Posts auf Instagram gelöscht.

Mehr Videos aus dem Ressort

Ladina Blumenthal: «Kuck, dass deine Energie nach oben kommt»

Ladina Blumenthal: «Kuck, dass deine Energie nach oben kommt»

Zeig uns, wie du wohnst – und wir sagen dir, wer du bist: blue News Redaktor Bruno Bötschi liess sich auf ein Experiment ein. Er lud die beiden Raumpsychologinnen Ladina Blumenthal und Katharina Vogl zu sich ein.

16.05.2024

Mehr aus dem Ressort

Bötschi fragt Florian Ast. «Ich hoffe, dass mein Sohn und ich wieder zueinanderfinden»

Bötschi fragt Florian Ast«Ich hoffe, dass mein Sohn und ich wieder zueinanderfinden»

«Meine Wut verdampft nicht». Hella von Sinnen ist nach schwerem Unfall zurück

«Meine Wut verdampft nicht»Hella von Sinnen ist nach schwerem Unfall zurück

Bötschi fragt BAP-Sänger. Wolfgang Niedecken: «Seit dem Schlaganfall mache ich nicht mehr jeden Scheiss mit»

Bötschi fragt BAP-SängerWolfgang Niedecken: «Seit dem Schlaganfall mache ich nicht mehr jeden Scheiss mit»

Meistgelesen

So hat deine Gemeinde abgestimmt
Jetzt rechnet Mitte-Bürgin mit der SVP ab und sagt, was folgen muss
Drei Faktoren entscheiden die Abstimmung – einer wird für die SVP zum Bumerang
«Ich hoffe, dass mein Sohn und ich wieder zueinanderfinden»
Schlussphase in Houston: Deutschland nach frühem Curaçao-Schock klar auf Kurs