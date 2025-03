Bei der «Schlagernacht des Jahres» in Hannover kam es plötzlich zu einem peinlichen Moment: Vincent Gross riss vor tausenden Leuten die Hose

Statt sich klammheimlich für einen Garderobenwechsel zurückzuziehen – in der Hoffnung, dass es schon nicht aufgefallen sein wird – oder gar den Auftritt in Scham abzubrechen, ging der 28-Jährige auf Instagram in die Charme-Offensive.