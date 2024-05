«Schöner wäre, Anna Netrebko hätte den Mut und träte in Kiew auf»

Sie steht wegen ihrer angeblichen Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin immer wieder in der Kritik: Anna Netrebko. Bild: Barbara Gindl/APA/dpa

Die umstrittene Operndiva Anna Netrebko tritt wieder auf. Nun sagte das KKL Luzern kurzfristig einen Auftritt der Sopranistin ab – wegen Sicherheitsbedenken. Ein Gespräch mit Musikkritiker Christian Berzins.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Operndiva Anna Netrebko wurde in der Anfangszeit des russischen Überfalls auf die Ukraine von vielen Veranstaltern wegen ihrer Nähe zu Wladimir Putins kritisiert. In der Folge wurden viele Veranstaltungen mit ihr abgesagt.

In letzter Zeit schien es, dass ein Teil der Musikwelt wieder Frieden mit der einst weltweit gefeierten russisch-österreichischen Sopranistin gemacht hat.

Kürzlich sagte das KKL Luzern im Vorfeld der Ukraine-Konferenz auf dem Bürgenstock einen Auftritt von Anna Netrebko ab – offiziell wegen Sicherheitsbedenken der Politik.

«Diese Absage vom KKL Luzern klang selbst für mich, der die Haltung von Anna Netrebko scharf kritisierte, etwas eigenartig», sagt Musikkritiker Christian Berzins im Gespräch mit blue News. Mehr anzeigen

Christian Berzins, was macht eigentlich Anna Netrebko? Singt sie noch oder fällt sie nur noch dadurch auf, dass Sie am Wiener Opernball ein Nackt-Kleid trägt?

Beim Wiener Opernball fiel Anna Netrebko vor allem durch eine Kotz-Geste auf. Sie kommentierte damit den Gesang von Elina Garanca. Garanca ist Lettin. Zusammen mit den Esten und Litauern fürchtet niemand Wladimir Putins Armee so sehr wie die Letten. Elina Garanca hat sich deutlich negativ gegenüber Putin geäussert.

Wie hat das Publikum die Geste von Anna Netrebko aufgenommen?

Das breite Publikum hat es gar nicht bemerkt, die Medien hingegen schon. Interessanterweise haben es die Wiener dann reflexartig als Kommentar auf den Gesang wahrgenommen. Aber eben, da gibt es auch die politische Seite.

Zur Person: Christian Berzins zVg Christian Berzins ist Autor und Musikkritiker der Zeitungen von CH Media. Er hörte im Alter von neun Jahren bei den Salzburger Festspielen seine erste «Zauberflöte», erlebte dort in den Folgejahren mehrmals Jahrhundertdirigent Herbert von Karajan. 1998 wurde er Musikkritiker der «Aargauer Zeitung», schrieb für die «Zeit» und die «Weltwoche», später wurde er Kulturjournalist bei der «NZZ am Sonntag».

Anna Netrebko durfte aufgrund ihrer Nähe zu Wladimir Putin seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine ab dem 24. Februar 2022 in mehreren Ländern nicht mehr auftreten.

Der letzte vielbeachtete Auftritt von Anna Netrebko war bei den Osterfestspielen in Salzburg. Andere Weltbühnen breiten ihr schon länger den roten Teppich aus: Mailand, Wien, Berlin.

Der Wiener Staatsoperndirektor Bogdan Roščić kritisierte kürzlich in einem Interview mit der «Presse» seine Intendanten-Kollegen in Sachen Netrebko: «Inzwischen schleimen ihr wieder jene Intendanten hinterher, die sich ursprünglich als moralische Chef-Empörer aufgespielt haben, das ist ganz unterhaltsam.»

Das heisst nichts anderes, als dass man rundum wieder bemüht ist, Anna Netrebko zu engagieren. Öffentlich hatte vor allem einer, nämlich der Intendant der Salzburger Festspiele Markus Hinterhäuser, gesagt, dass er sie nicht mehr einladen will. Auch in New York ist sie weiterhin nicht erwünscht.

Auch das KKL Luzern hat kürzlich einen Auftritt von Anna Netrebko abgesagt – offiziell wegen Sicherheitsbedenken der Politik.

Die Luzerner Regierung wollte nicht, dass es im Vorfeld des Ukraine-Friedensgipfels auf dem Bürgenstock zu Protesten oder gar Unruhen komme. Deshalb hat das KKL Luzern die russische Opernsängerin wieder ausgeladen. Das ist ein einmaliger Akt. Anfang Mai sang Anna Netrebko etwa in Wiesbaden – zwar von Protesten begleitet, aber sie sang.

Die Opernwelt scheint geteilter Meinung zu sein, wie mit Anna Netrebko umgegangen werden soll.

Anna Nebtrebko hat sich nach ihren Rundumschlägen in den ersten Wochen des russischen Überfalls auf die Ukraine geschickt aus der Affäre gezogen. Sie sagte brav, dass Krieg schlecht sei und ähnliche Stereotype. Aber entschuldigt dafür, dass sie ihre Kritiker «Human shit» genannt hat, das hat sie nie. Und wo und wann hat sie sich von Wladimir Putin deutlich distanziert? Nun ist sie ein wenig zwischen Stuhl und Bank gefallen: In Russland kritisiert und im Westen nicht überall genehm.

Was denken Sie, welche Taktik könnte dahinter stecken?

Anna Netrebko will die Tür zu Russland nicht verschliessen. Sie war 20 Jahre lang ein wichtiges Puzzleteil im russischen Musiksystem von Dirigentenzar Valery Gergiev, dem Wladimir Putin jeden Wunsch erfüllte. Anna Netrebko war mit einer Handvoll anderer Musiker ein Aushängeschild. Sie stand hin und sang, wenn es olympische Spiele oder eine Fussball-WM zu eröffnen galt. Das war beste Werbung für Putin. Und dafür gab es Millionen von Rubel. Und so stand sie mit ihrer Unterschrift für die Besetzung der Krim und für Putins Präsidentschaftskandidatur ein. Heute sagt sie natürlich, dass sie davon nichts gewusst habe …

Wie beurteilen Sie persönlich das Verhalten von Anna Netrebko?

Ihre Vergangenheit als Staatskünstlerin und ihr Einsatz für Diktator Putin sind klar, ihre Entschuldigungen für mich weniger. Und wie erwähnt: Ich fühlte mich beim «Human shit» persönlich angesprochen. Dafür hat sie sich nie entschuldigt. Aber wer will, kann sie selbstverständlich auftreten lassen.

Wie beurteilen sie die Karriere von Anna Netrebko aus künstlerischer Sicht?

Anna Netrebko war in den letzten 20 Jahren die grösste Sopranistin unserer Zeit – und das mit Abstand. Sie verband Technik und Dramatik, sie ist ein Bühnentier, sie kann alles geben. Sie war schlicht überragend.

Ich erlebte, wie sie in Verona die Arena zur Raserei brachte. In den letzten drei Jahren aber sind ihre Auftritte nicht immer so toll. Anna Netrebko zeigt auch Schwächen. In Mailand gab's dafür auch schon Buh-Rufe. Aber der Jubel für ihre Kunst ist nach wie vor berechtigt.

Opernstars scheinen Dramen zu lieben – ich sage nur Maria Callas …

Maria Callas’ Leben war ein Drama. Aber Callas war ein ganz anderer Mensch als Anna Netrebko, eine völlig andere und viel, viel grossartigere Künstlerin. Aber Opernstars lieben diese Lebensdramen sicher nicht: Sie wollen singen.

Demnach wird Anna Netrebko auch wieder einmal im KKL Luzern auftreten, wenn in der Innerschweiz keine Friedenskonferenz stattfindet?

Ja, wahrscheinlich, wenn sie denn noch Lust dazu hat. Diese Absage vom KKL Luzern klang selbst für mich, der die Haltung der Anna Netrebko scharf kritisierte, etwas eigenartig. Ich glaube nicht, dass, wie vom parteilosen Politiker Urban Frye kolportiert wurde, 1000 Demonstrierende gekommen wären. Man hätte die Sängerin ja zu einer Diskussionsrunde einladen können oder Anna Netrebko fragen, ob sie die ukrainische Hymne singen würde.

Die Musik wurde auch am diesjährigen Eurovision Song Contest in Malmö von Krieg und Politik in Mitleidenschaft gezogen. Was macht das mit Ihnen als Musikkritiker?

Ich predige seit Jahren, dass Musik politisch ist. Alles andere ist Quatsch und keine Träumerei. Es zeigt vielmehr die Stärke der Musik. Wer «Lassen wir die Politik weg, lassen wir Anna Netrebko singen» sagt, verharmlost eben genau ihre Staatsdienerschaft, will nicht begreifen, wie politisch Musikmachen und Musik sein kann.

Ich finde, wenn sich eine Künstlerin oder ein Künstler für ein Unrechtsregime einsetzt, für einen vermeintlich demokratisch gewählten Diktator, dann sollte man sie nicht auftreten lassen. Aber es muss für Kunstschaffende auch erlaubt sein, sich von einer politischen Vergangenheit deutlich zu distanzieren.

Was denken Sie, wie geht es mit Anna Netrebko und ihrer Karriere auf den Opernbühnen dieser Welt weiter?

Die Frage ist doch: Sind die zweifelnden Veranstalter durch den Schritt vom KKL Luzern nun noch verunsicherter? Wahrscheinlich. Und ich kenne verschiedene berühmte Intendanten, die Anna Netrebko nicht verpflichten werden in den nächsten Jahren.

Aber eben: Wien, Mailand, Berlin oder Verona – und ein paar dubiose Häuser, wo sie früher nie gesungen hätte – lassen sie singen. Und offenbar kommen da noch neue hinzu. Die alte Karriere aber ist dahin – und stimmlich beginnt langsam die Spätkarriere. Und vielleicht singt sie ja bald wieder in Moskau oder in St. Petersburg. Dort figuriert sie laut Website für die laufende Saison nach wie vor im Ensemble. Aber noch schöner wäre, Anna Netrebko hätte den Mut und würde in Kiew auftreten.

Neuste Texte von Bruno Bötschi? Abonniere den Newsletter

Mehr Videos aus dem Ressort