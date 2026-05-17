Schweiz gegen Österreich – (auch) abseits der Piste ein klares Rennen

ESC-Duell der AlpenländerSchweiz gegen Österreich – (auch) abseits der Piste ein klares Rennen
Dominik Müller
17.5.2026
Österreich hat von der Schweiz übernommen, und schon läuft das bekannte Alpen-Duell ab: vergleichen, sticheln, Punkte zählen. Auf den ESC gemünzt: Wer moderierte besser, Basel oder Wien? Und wer hat es geschafft, aus Glitzer, Klitsch und Folklore den denkwürdigeren Abend zu zaubern? Nicht nur die BBC hat eine klare Meinung.
Lukas Rüttimann
17.05.2026, 07:46
Dominik Müller
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Österreich richtet nach der Schweiz den ESC 2026 aus.
Der Vergleich zwischen Wien und Basel fällt überraschend klar aus.
Basel wirkte im Rückblick deutlich souveräner und origineller.
Die Moderation aus Wien kam bemüht und blass herüber.
Auch viele Pointen zündeten nicht richtig.
BBC-Legende Graham Norton kommentierte den Abend entsprechend bissig.
Kaum beginnt der ESC in Wien, fühlt man sich wieder mittendrin im altbekannten Nationen-Duell. Einfach nicht mit Schnee und Skiern, sondern mit Windmaschinen und Moderationskarten.
Tatsächlich funktioniert die Rivalität zwischen Österreich und der Schweiz seit Jahren, und das längst nicht nur im Ski Alpin. Obwohl die beiden Alpenländer gern von sich behaupten, der Vergleich sei ihnen egal – innerlich führen sie trotzdem Tabelle.
Keine Hazel Brugger in Wien
Österreich eröffnet den Abend standesgemäss mit den Philharmonikern – weil man in Wien offenbar selbst beim ESC daran erinnern möchte, dass Hochkultur zur Grundversorgung gehört.
Die Schweiz war das deutlich lockerer angegangen. Weniger grosse Geste, mehr trockene Selbstironie. Oder anders gesagt: Österreich hat die Philharmoniker. Die Schweiz hatte Hazel Brugger. Und genau dort beginnt der Unterschied.
Während Basel letztes Jahr locker durch den Abend glitt, klammert sich Wien stärker ans Protokoll. Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski macht seine Sache okay, aber mehr nicht. Das Englisch ist holprig, die Abläufe auch. Und im direkten Vergleich fällt auf, wie stark Basel letztes Jahr mit Hazel Brugger und Sandra Studer auftrat.
Denn die Schweizer Moderatorinnen waren nicht bloss Hosts, sondern Teil der eigentlichen Show. Trocken, schnell, absurd, manchmal leicht chaotisch – aber immer mit perfektem Timing. Swarovski und Ostrowski wirken dagegen unsicher, fast ein wenig ängstlich.
Sichtbar etwa beim Running Gag, möglichst viele frühere Siegertitel in die Moderation einzubauen. Die Idee dahinter – gewollt originell. Die Wirkung: eher bemüht.
Auf der BBC kommentiert ESC-Legende Graham Norton den misslungenen Gag trocken: «What a stupid game.» Und auch die Erklärstück-Einspieler mit Swarovski als «Professor ESC» können den bissigen TV-Briten nicht überzeugen – «let's get back to the music please.»
Berge, Berge, Berge
Interessant zudem, wie unterschiedlich sich beide Länder selbst präsentieren. Österreich zeigt Austria, wie man es international erwartet: Panorama, Operetten – und vor allem: verschneite Berge. Sehr viele verschneite Berge. Immer und immer wieder.
Schön anzusehen? Durchaus. Aber auch eher eindimensional.
Die Schweiz dagegen hatte letztes Jahr ein vielseitigeres Bild von sich präsentiert – Cityleben, Seen, Kultur, Kulinarik, eine moderne Schweiz neben der Alpenkulisse.
Wien dagegen streckt dem Publikum über weite Strecken Winterpostkarten entgegen. Und das auch noch mit oft erstaunlich schlechtem Wetter.
Kleine Wackler inklusive
Tatsächlich fragt man sich irgendwann: Wo genau bleibt beim ESC aus Österreich eigentlich der berühmte Wiener Schmäh? Wo sind Mozart, Schwarzenegger oder wenigstens der Herminator, der mit einem Kaiserschmarrn durchs Bild läuft? Zumal der per Videobotschaft eingespielte Billy Joel mit seiner Wiener Familiengeschichte wie ein Fremdkörper wirkt.
Dazu fährt Wien Basel auch technisch hinterher. Beim tschechischen Beitrag friert plötzlich das Bild ein, später läuft ein Steadycam-Operator durchs Bild – definitiv nicht Teil der Choreografie. Solche organisatorischen Wackler hatte Basel letztes Jahr nicht.
Oder, um den Ski-Alpin-Vergleich noch einmal auszupacken: Der Schweizer ESC trat letztes Jahr wie Marco Odermatt auf – souverän, schnell, nahezu fehlerfrei. Wien dagegen wirkt eher wie Manuel Feller: immer nah am Ausfall.
Die Sache mit dem «Copy Paste»
Etwas heikel war der Vergleich bereits vor dem Finale. Der österreichische Intervall-Act im Halbfinale – ein musikalischer Vergleich zwischen Österreich und Australien – erinnerte viele Zuschauer sofort an Basels gefeiertes «Made in Switzerland».
Auf Social Media dauerte es nicht lange, bis Begriffe wie «Copy Paste von der Schweiz» oder «Made in Switzerland von Temu» auftauchten. Ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht.
Schweizer Geheimwaffen zündeten
Aber lassen wir die Kirche im Dorf, respektive den Glitzer im Kostüm: Österreich hat beileibe keinen unterirdischen ESC gemacht. Aber im Vergleich mit Basel zieht er den Kürzeren.
Mit Brugger, Studer und Hunziker hatte die Schweiz Geheimwaffen, die gemeinsam eine tolle Dynamik entwickelten. Wien dagegen blieb über weite Strecken blass. Fast so, als würde man dem eigenen Schmäh nicht trauen.
Im Nationenduell geht der Schweizer ESC deshalb im Rückblick als Sieger hervor. Oder, um im Ski Alpin zu bleiben: Basel fuhr Bestzeit – Wien reichte es so knapp in die Punkte.
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